Interview «Ein Happy End können wir nicht bieten»: Das Ausserrhoder Theaterensemble Café Fuerte bringt das Bilderbuch «Der schwarze Hund» auf die Bühne Viren, Erdbeben, Inflation – die Welt kann ein furchterregender Ort sein. Kein Wunder, dass man sich ab und zu die Decke über den Kopf ziehen will. Doch was, wenn die Angst überhandnimmt? Nach Ideen, wie der «schwarze Hund» zum artigen Stubenhündchen zu zähmen ist, sucht das Theaterensemble Café Fuerte. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 21.02.2022, 13.00 Uhr

Schauspieler Tobias Fend vom Ausserrhoder Theaterensemble Café Fuerte. Bild: PD

Im neuen Stück des Ausserrhoder Erzähltheaters Café Fuerte geht es um kleine und grossgewordene Ängste und was man mit ihnen anfängt, wenn sie nicht mehr gehen wollen. Der Vorarlberger Schauspieler Tobias Fend und seine Frau, die Regisseurin Danielle Fend-Strahm, haben gemeinsam das Bilderbuch «Der schwarze Hund» von Levi Pinfold für die Bühne adaptiert. Darin taucht eines Tages ein riesiger schwarzer Hund vor dem Haus der Familie Hoop auf.

Ihre Spielorte erzählen oft selbst einen Teil der Geschichte. Was haben der Trogener Rösslisaal, die Werkstatt Saienbrücke in Urnäsch und das Antiquariat Chybulski in Feldkirch gemeinsam?

Tobias Fend: Wir laden das Publikum ins Wohnzimmer der Familie Hoop ein. Es sitzt mit den Figuren im selben Boot oder vielmehr im selben Haus, anstatt aus einer ermächtigten Position auf sie herabzuschauen. Es gibt kein Bühnenbild, wir stellen das Stück nicht in einen schwarzen Kasten. Stattdessen haben wir nach Räumen gesucht, die selbst die wohnliche Atmosphäre schaffen.

Wer hat Angst vor dem grossen, schwarzen Hund? Die Theaterkompanie Café Fuerte hat das Bilderbuch «Der schwarze Hund» von Levi Pinfold für die Bühne adaptiert. Bild: PD

Die Inszenierung lässt damit eine unmittelbare Nähe zum Publikum zu. Fehlt Ihnen als erfahrener Bühnenschauspieler manchmal die vierte Wand der Guckkastenbühne?

Kurz gesagt: Nein. Ein Raum wie der Rösslisaal in Trogen lässt mehr Feinheiten zu, in der Sprache, der Gestik. Es ist viel filmischer. Ich kann einen Nebensatz leise zur Seite sprechen – jeder krieg es mit. Wir merken im Gegenzug, ob einer im Publikum gähnt oder lacht, können die Leute anheizen oder uns zurücknehmen.

Ein Bilderbuch ist keine klassische Vorlage für ein Theaterstück. Wie wurde Pinfolds «Der schwarze Hund» zum Bühnenstoff?

Das war zu Beginn der Pandemie, als das Virus in Europa Einzug hielt. Danielle und ich sassen vor dem neuen Spielplan und haben uns gefragt: Wie können wir darüber reden, was hier passiert? Das Bilderbuch stand bei uns im Regal, wir sahen darin plötzlich eine Möglichkeit, den Status quo zu besprechen. Die Illustrationen brachten eine seltsame, fast verschrobene Stimmung. Sehr theatral.

Szenenbild aus dem neuen Stück «Der schwarze Hund» von Café Fuerte. Bild: PD

Der Hund steht in Levis Kinderbuch metaphorisch für die Angst. Wovor fürchten wir uns so sehr?

Der Gegenstand wird nie eindeutig. Es kann die Angst vor dem Virus sein, vor der Impfung, Fremden, vor Veränderung. Die Pandemie hat viele Zukunftsängste ausgelöst. Gerade in Europa: Die Schreckensmeldungen in den Nachrichten betrafen vorher selten uns selbst. Und unvermittelt war unsere sichere Blase nicht mehr ganz so dicht. Wir können keine Antwort darauf geben, was das Problem der Gesellschaft ist. Stattdessen fragen wir uns: Wie gehen wir mit der Angst um?

Gibt es am Ende einen Lichtblick?

Im Kinderbuch gibt es eine Heldin, dann folgt das Happy End. Das können wir nicht bieten, denn so spielt das Leben nicht. Wir holen das Publikum ab, nehmen es mit, aber wir wollen es nicht dahin zurückstellen, wo es hergekommen ist.

Sehen Sie die Aufgabe des Theaters mehr darin, die Wirklichkeit zu interpretieren, als dem Publikum eine Flucht nach Fantasien zu ermöglichen?

Es geht uns um eine Anbindung an die Lebensrealität des Publikums. Belanglosigkeiten sind langweilig. Das Theater soll nicht belehren, aber es soll relevant sein. Gerade spinne ich an einer Stückidee über Demokratie, Lokalpolitik, einen Gemeinderat vielleicht. Das wird dann im Zirkuszelt aufgeführt.

Schweizer Premiere Freitag, 25. Februar, 19 Uhr, Werkstatt Saienbrücke, Urnäsch. Weitere Aufführungen: Samstag, 26. Februar, 15 und 19 Uhr,

Werkstatt Saienbrücke, Urnäsch; Sonntag 20. März, um 17 Uhr und 19 Uhr, Rösslisaal, Trogen.

