Interview mit Operndirektor Peter Heilker, der St.Gallen verlässt

Interview «Dieses Musical war mein Waterloo»: Operndirektor Peter Heilker nimmt nach 13 Jahren Abschied von St.Gallen – und freut sich auf die Theaterweltstadt Wien Über den Ruf nach einem künftigen Generalintendanten kann Peter Heilker nur den Kopf schütteln: Er hat am Theater St.Gallen flache Hierarchien und gute Teamarbeit erlebt. Nur einmal lag er mit seiner Programmierung komplett daneben. Bettina Kugler/Martin Preisser 24.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So leer waren die Reihen nur während des Lockdowns: Operndirektor Peter Heilker hat in den letzten 13 Jahren viele Entdeckungen am Theater St.Gallen ermöglicht – und einen guten Draht zum Publikum gefunden. Bild: Ralph Ribi

Peter Heilker wirkt rundum zufrieden: Nun wird seine Zeit als St.Galler Operndirektor also doch noch mit einem grossen Spektakel auf dem Klosterplatz ausklingen. Die Oper «Notre-Dame» von Franz Schmidt ist die letzte von vielen Raritäten, die der 49-Jährige hier auf die Bühne gebracht hat.

Der Abschluss Ihrer 13 Jahre am Theater St.Gallen fiel in die Corona- und in die Umbauzeit. Wie haben Sie die letzten Monate erlebt?

Peter Heilker: Die Zeit findet jetzt mit meiner letzten Premiere morgen auf dem Klosterplatz ein gutes Ende. Aber es waren auch schwierige und zähe Monate. Man konnte nie Vollgas geben, musste immer wieder Alternativen suchen, die dann doch nicht funktionierten. Diese Coronazeit war schon eine Schule des Lebens. Aber wir haben hier im Theater immer alles à jour gehalten und versucht, stets parat zu sein.

Hat der lange Lockdown das Musiktheater nachhaltig geschädigt? Manche befürchten ja eine düstere Zukunft für die Oper.

Das wird eine Frage des kulturellen Selbstverständnisses sein. Die Gesellschaft wird sich fragen müssen, ob sie sich den aus meiner Sicht notwendigen Luxus leisten will – da haben die Theater viel Arbeit vor sich. Wir müssen uns wichtig machen und beweisen, dass wir essenziell sind. Doch die Sehnsucht der Leute nach Livekultur ist gross, ebenso wie die, nicht immer selbst am Herd zu stehen. Ins Theater zu gehen, Kunst mit anderen zu erleben, das ist ein Ritual: So, wie man auch einen Freund umarmen möchte. Die Menschen möchten sich von Musik umarmen lassen.

Wie wichtig war Ihnen, ein möglichst breites Publikum für die Sparte Oper zu begeistern?

Das sollte für jeden Intendanten wichtig sein. Man muss alle Bedürfnisse ansprechen und darf nicht elitär daherkommen, aber auch nicht nur das machen, was der Masse gefällt. Viele befürchten in der Oper das übliche Muster: Sopran liebt Tenor, Bariton hat etwas dagegen, alle brüllen sich an und am Ende sind mindestens zwei tot. Bringt man etwas Ungewöhnliches, docken auch skeptische Leute gerne an und fühlen sich gefordert: Das war etwa bei «La Wally» so, bei «Medea» oder «Il pirata», aber auch bei zeitgenössischen Stücken wie «Written on Skin». Ich habe das Publikum von Anfang an als sehr direkt erlebt – man wird offen angesprochen, kann aber bei einer Tasse Kaffee vieles klären. Ein anderer Ansatz war die Serie der Kinderopern. Ich sehe mit grösstem Vergnügen, dass da über die Jahre eine Art Theaterfamilie entstanden ist.

Mussten Sie sich hin und wieder verbiegen? Hat Ihnen Werner Signer als Finanzchef Vorgaben gemacht?

Nein, wirklich nicht. Ich hatte künstlerisch freie Hand und konnte die ganze Bandbreite von Musiktheater programmieren, vom spassigen Musical bis zur hochintellektuellen Uraufführung. Das geschieht grundsätzlich an jedem Theater in engem Austausch mit dem Geschäftsführer. Insofern wundert mich auch, dass nun plötzlich im Zusammenhang mit seiner bevorstehenden Pensionierung von einer «Generalintendanz» die Rede ist. Die gab es bislang weder de facto noch de iure. Wir waren und sind ein tolles Team, haben uns positiv und kreativ gestritten, aber nie verbiegen müssen, und das gilt für alle künstlerischen Direktoren.

Wird das auch für Ihren Nachfolger Jan Henric Bogen gelten?

Das hoffe ich. Er hat ja zunächst noch die gleiche Situation, mit dem Modell der gleichwertigen Spartendirektoren und dem geschäftsführenden Direktor als «Primus inter Pares». Dass nun gesagt wird, es werde mit dem neuen Leitungsmodell nur etwas schon längst Bestehendes in eine Struktur überführt, hat mich sehr geärgert, denn es diskreditiert die Arbeit der aktuellen künstlerischen Leiter.

Es steht also zu befürchten, dass sich tatsächlich etwas ändert, die Leitung künftig stärker in einer Hand liegen wird?

Die Bestrebungen gehen dahin. Gesucht wird ein Generalintendant. Ob das aus der Zeit gefallen ist, wo doch gerade alle von Theatermodellen sprechen, die auf mehr Miteinander basieren, das muss der Verwaltungsrat entscheiden. Ich kann mich nur darüber wundern, denn ich habe hier am Haus flache Hierarchien und ein gut funktionierendes Team erlebt.

Gibt es eine Produktion, der Sie mehr Erfolg in St.Gallen gewünscht hätten?

Ja, das Musical «Avenue Q». Das war mein Waterloo. Ich halte es immer noch für eines der witzigsten und am meisten zeitgeistigen Stücke in seiner klamaukigen Art, ernste Themen zu transportieren. Es geht um Ausländer in einer fremden Umgebung, um sexuelle Identität, junge Menschen, die sich da noch nicht zurechtfinden. Das hat nicht funktioniert in dieser beschaulichen, von Hügeln umrahmten Klosterstadt. Es war das falsche Stück am falschen Ort; sonstige Desaster fallen mir eigentlich nicht ein.

In welche Fussstapfen tritt Jan Henric Bogen? Was trifft er an?

Grundsätzlich ist es gut, wenn es mit einem neuen Chef auch einen Richtungswechsel gibt. Jan Henric Bogen übernimmt ein gut funktionierendes, motiviertes Haus mit viel Potenzial. Hier ist über die Jahre eine eben nicht autokratisch gedachte Teamkultur entstanden, die eine gute Startbasis für den neuen Opernchef bietet.

Worauf freuen Sie sich in Wien besonders?

Ich freue mich auf das Legere, auch auf das Laissez faire-Gefühl in Wien – bei höchsten Ansprüchen an die künstlerische Leistung. In Wien herrscht eine andere, unaufgeregtere Spannung. In keiner anderen Stadt der Welt wird die Kultur so sehr von der Bevölkerung umarmt.