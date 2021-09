Die Band Panda Lux tritt am Sonntag im Zürcher Kaufleuten auf

Panda Lux ist zurück auf der grossen Bühne: Am Sonntag treten die vier Rorschacher im Zürcher Kaufleuten auf – das bislang grösste Clubkonzert in ihrer Karriere. Bassist Janos Mijnssen erklärt im Interview, was diesen Auftritt so speziell macht und warum er lieber in Clubs als an Festivals spielt.

Claudio Weder 09.09.2021, 17.00 Uhr