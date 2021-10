Urs Bühler schrieb das Drehbuch zu "Und morgen seid ihr tot"

Interview «Die Recherchen waren emotional sehr ergreifend»: Der St.Galler Urs Bühler schrieb das Drehbuch zum Geiseldrama «Und morgen seid ihr tot» Der neue Kinofilm von Michael Steiner erzählt die wahre Geschichte der beiden Ex-Talibangeiseln Daniela Widmer und David Och. Das Drehbuch schrieb der St.Galler Urs Bühler. Im Interview verrät er, worauf es bei der Dramatisierung einer wahren Geschichte ankommt. Geri Krebs Jetzt kommentieren 28.10.2021, 12.00 Uhr

Seit 2001 arbeitet Urs Bühler als freischaffender Drehbuchautor.

Der St.Galler Urs Bühler ist bekannt als Drehbuchautor für diverse «Tatort»-Folgen. Nun schrieb er das Drehbuch des Geiseldramas «Und morgen seid ihr tot». Der neue Kinofilm von Michael Steiner («Wolkenbruch», «Grounding») beruht auf einer wahren Geschichte, die 2011/12 die Schweiz bewegte: Das junge Berner Polizistenpaar Daniela Widmer und David Och wurde auf einer Ferienreise durch Pakistan von Menschenhändlern entführt und an die Taliban verkauft. Nach 259 Tagen Geiselhaft konnte sich das Paar selbst befreien. Bei der Rückkehr in die Schweiz wurde ihre Geschichte allgemein angezweifelt.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Michael Steiner, dem erfolgreichsten Schweizer Filmregisseur?

Urs Bühler: Michael Steiner verfolgt dieses Projekt seit 2013. Er konnte es nicht fassen, dass Daniela Widmer und David Och von der Schweizer Presse fast einhellig als Idioten dargestellt wurden, nachdem sie acht Monate Geiselhaft bei den Taliban überlebt hatten. Leider scheiterte sein erster Versuch, bei dem er mit einem anderen Drehbuchautor zusammenarbeitete, in der Finanzierung. Daraufhin wechselte die Produktionsfirma. Und diese beauftragte mich, ein neues Drehbuch zu schreiben.

Sie begannen also wieder bei null?

Ja, ich machte nochmals von Grund auf Recherchen, wollte mir ein eigenes Bild verschaffen. Das ist bei der Dramatisierung einer wahren Geschichte zentral.

Was ist die grösste Schwierigkeit bei der Umwandlung einer realen Geschichte mit bekanntem Ausgang in ein fiktionales Drehbuch?

Der Wahrheit treu zu bleiben und doch Unterhaltung zu bieten. Das tut der Film, glaube ich, ganz gut. (lacht) Ebenso bedeutet Dramatisierung, die emotionalen Momente richtig zu setzen. Damit das funktioniert, habe ich an ein paar Stellen die Chronologie der Ereignisse umgestellt.

Ein Beispiel?

David Och erkrankte in den ersten Monaten der Gefangenschaft an Malaria und wäre fast gestorben. Das ist emotional so stark, dass ich es in der Geschichte nach hinten legte, näher an den Showdown, damit es so die volle Wirkung zum richtigen Zeitpunkt entfaltet.

Sie haben bei Ihren Recherchen auch die beiden Ex-Geiseln kontaktiert. Wie reagierten sie, nochmals alles erzählen zu müssen?

Sie mussten sich jedes Mal wieder in diese absolut traumatische Situation zurückbegeben. Genauso wie ihre Eltern, die ich ebenfalls interviewte. Das war emotional sehr ergreifend und entsprechend intensiv.

Was hiess das konkret?

Ich glaube, entscheidend dabei waren Zeit, Geduld und Empathie. Und ich hatte das riesige Glück, mich mit beiden Ex-Geiseln so gut zu verstehen. Der Kontakt dauert bis heute an.

Und Sie hatten dabei stets das Gefühl, dass ihre Version der Geschichte stimmt?

Darum ging es mir. Entsprechend habe ich vor allem Daniela Widmer mit immer neuen Fragen konfrontiert. Bis sie mir ihre Tagebücher in die Hand drückte, die sie während der Gefangenschaft verfasst hatte. Diese fast 1000 Seiten sind so direkt und unmittelbar aus unvorstellbarer Not heraus geschrieben, dass ich keinerlei Zweifel mehr an der Echtheit ihrer Geschichte hatte. Ich bin mir sicher: Die beiden sind aus eigener Kraft geflohen.

Und es floss auch kein Lösegeld?

Auch das habe ich sorgfältig recherchiert. Die Entführer forderten 5 Millionen Dollar Lösegeld. Das letzte Angebot der Schweiz betrug 1,25 Millionen. Worauf die Entführer auf 50 Millionen erhöhten, eine völlig irreale Summe. Da wurde David und Daniela klar, dass es noch Jahre dauern würde, bis sie frei kämen. Und die Erschiessung von einem von ihnen als Druckmittel wurde immer wahrscheinlicher. Und da die Taliban den Wert eines Mannes höher einschätzen als den einer Frau, wäre das Opfer wohl Daniela Widmer gewesen.

Haben Sie eigentlich schon früher reale Geschichten dramatisiert?

«Und morgen seid ihr tot» ist mein erstes Drehbuch, das ganz auf einer «True Story» beruht. Aber es wird nicht mein letztes sein. Ich setze die Zusammenarbeit mit Michael Steiner fort, wir haben festgestellt, dass wir filmisch das Heu auf der gleichen Bühne haben. Als Nächstes schreibe ich für ihn «Postraub», die Geschichte des Überfalls auf die Zürcher Fraumünsterpost am 1. September 1997, als fünf Männer in ein paar Minuten 53 Millionen Franken erbeuteten.

«Und morgen seid ihr» tot läuft ab 28. Oktober in den Schweizer Kinos.