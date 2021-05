Interview «Die Leute sind nicht einfach dumm»: Der St.Galler Theologe Rolf Bossart erklärt, weshalb Verschwörungstheorien so faszinieren Wie soll es weitergehen? Diese Frage stellt dieses Jahr die Kulturlandsgemeinde in Teufen. Eine Frage, auf die Gruppierungen wie QAnon-Anhänger, Trumpisten und Querdenker einfache Antworten liefern. Alternativen dazu diskutiert Bossart mit dem Teufner Künstler Thomas Stüssi an der Kulturlandsgemeinde. Viola Priss 05.05.2021, 17.00 Uhr

Was ist wahr und was hat sich gegen mich verschworen? Der «kleine Mann» vor dem heimischen PC kann schnell das Gefühl bekommen in der Informationsflut unterzugehen. Eine Insel können Verschwörungstheorien sein. Illustration: Patric Sandri

Bill Gates steckt hinter Corona, das 5G-Netz dient der Gedankenkontrolle und Satanisten treffen sich nachts auf dem Friedhof, um Menschenblut zu trinken. So die Lesart der Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungstheorien. Der Religionswissenschafter Rolf Bossart erforscht die Faszination derartiger Strömungen.

Auf der diesjährigen Kulturlandsgemeinde stellt er sich gemeinsam mit dem Teufner Künstler Thomas Stüssi die Fragen: Sind alle Verschwörungstheoretiker dumm? Welche Rolle spielt das kulturelle Leben dabei? Einen Vorgeschmack gab er uns schon vor der Live-Lecture-Performance.

Rolf Bossart, Theologe, Religionswissenschafter und Dozent an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Bild: Anna Tina Eberhard



Wenn Verschwörungstheorien die Antwort sind, was ist dann die Frage?

Rolf Bossart: Verschwörungstheorien funktionieren dann besonders gut, wenn das Bedürfnis nach Vereinfachung gross ist. In einer Phase der Verunsicherung geben sie mit einfachen Antworten Orientierung. Menschen brauchen eine gewisse psychische und ökonomische Stabilität, um komplexe Erklärungen und Widersprüchlichkeiten ertragen zu können. Die Frage ist: Hat man genug Selbstwert, um Spannungen auszuhalten? Wenn nicht, können Verschwörungstheorien eine angenehm entlastende Funktion haben.

Was macht die Welt so unübersichtlich und was macht das mit den Menschen?

Je mehr ich weiss, gerade durch die sozialen Medien, umso mehr weiss ich nicht. Ich erhalte widersprüchliche Informationen, kann vieles nicht richtig einschätzen. Ich bin auf Glauben und vorgefasste Meinungen angewiesen und versuche, diese mit weiteren Informationen zu bestätigen. All das Schlimme in der Welt, von dem man erfährt, kann auch ein Gefühl von Ohnmacht auslösen. Wenn man es aber als bösen Plan von ein paar wenigen entlarven kann, gewinnt man damit wieder Übersicht und Macht durch ein Wissen, das andere nicht haben. Man ist dann nicht mehr der, der alles glauben muss, sondern hat den Spiess umgedreht: Jetzt müssen die anderen endlich mir Glauben schenken.

Was ist neu an den Verschwörungstheorien 2020/2021, seit Ausbruch der Coronapandemie?

Zum einen sind viel mehr Menschen in einer prekären Lebenssituation. Zum anderen wird Wissenschaft durch den Handlungsdruck stark politisiert. Es ist zu wenig Raum und Zeit da, um zu sagen: Hier sind die Einschätzungen und Prognosen der Wissenschaft und da sind die politischen Entscheide. Von vielen wird das alles als Herrschaft der Eliten wahrgenommen. Dieses Gefühl ruft Trotz hervor. Der Begriff des Querdenkens, obwohl früher von den Medien gerne für kritisches Bewusstsein gebraucht, bezeichnet ja nichts anderes als Trotz. Und aus dieser Haltung heraus sagt man sich: Aha die Elite gibt uns die Vernunft vor? Wir wählen das, was ausserhalb liegt.

Die Leute sind nicht einfach dumm. Dummheit ist oft eine Art Protest. Wenn ich in dem, was ihr vernünftig nennt, nicht vorkomme, dann bin ich eben unvernünftig. Dass es hier nicht einfach ist, infantilen Egoismus und rechtsgerichtete Menschenfeindlichkeit von berechtigtem Protest zu unterscheiden, ist klar. Trotzdem muss man sich diese Mühe immer wieder machen.

Was für eine Rolle spielt die Kultur dabei oder kann sie dabei, durch neue digitale Formate, spielen?



Wir müssen uns fragen: Was macht die zunehmende Digitalisierung mit uns? Ein Aspekt ist: Sie ist expansiv, grenzenlos und macht uns tendenziell klein. Kunst und Kultur bieten die Möglichkeit zu Begegnung und Debatte in einem zeitlich wie räumlich begrenzten Rahmen. Ausserdem ist Kunst immer eine Artikulation von Unbehagen. Insofern kann sie mögliche Verschwörungstheorien entschärfen. Oder, um es mit Hannah Arendt zu sagen: Die Welt wird erst eine menschliche, wenn sie andauernd von Mensch zu Mensch besprochen wird.