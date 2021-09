Interview «Das Unerwartete soll Platz finden»: Philipp Langenegger startet mit der ersten «Appenzeller Late Night Show» Der Programmleiter der Alten Stuhlfabrik Herisau lädt ab sofort jeden Monat spannende Gäste aus dem Appenzellerland ein. Auch für Livemusik, Bratwurst und Bier ist gesorgt. Kein reiner Wohlfühltalk soll es werden, aber ein neuer Treffpunkt für die Region.

Rolf App 24.09.2021, 20.00 Uhr

Der Urnäscher Schauspieler Philipp Langenegger ist neu auch Talkmaster. Bild: Mareycke Frehner

Mit einer «Appenzeller Late Night Show» startet am Montag die Alte Stuhlfabrik Herisau. Was immer am letzten Montag des Monats die Interessierten erwartet, beschreibt der Programmleiter Philipp Langenegger.

Wie ist es denn zu dieser «Appenzeller Late Night Show» in der Stuhlfabrik Herisau gekommen?

Philipp Langenegger: Wir haben in der Pandemie viel zu tun gehabt damit, Auftritte von Künstlern zu verschieben und Verträge zu ändern. Da war Flexibilität gefordert, und wir haben uns im Betriebsverein gefragt, ob es nicht eine Veranstaltungsform gäbe, die flexibel reagieren kann auf veränderte Situationen. So sind wir auf eine Late-Night-Show gekommen, die wir selber gestalten können.

Und welche Idee steckt dahinter?

Wir wollen einen Ort schaffen, wo man sich immer am letzten Montag im Monat trifft. Ab 19 Uhr bei Bratwurst, Brot und Bier – die im Eintrittspreis inbegriffen sind. Und dass man danach den Monat lachend abhaken kann. Auch wenn das vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt ist.

Was machen Sie denn zwischen Bratwurst und Abhaken?

Wir führen Gespräche mit unseren Gästen – wobei wir sie auch herausfordern werden. Ausserdem wird es Livemusik des jungen Duos «Frischloft» geben. Weiter haben wir einen Künstler, der in der Stuhlfabrik auftreten wird, eine Lebensexpertin und Künstlerin, weitere werden sich von der Leinwand melden. Hinzu kommen Überraschungen. Wir konnten den Mann ausfindig machen, dessen Auto beim Gemeindehaus Herisau auf dem Dach gelandet ist, und die Frau, in deren Parfümerie in Appenzell eine Kuh aufgetaucht ist.

Beschreiben Sie Ihre ersten Gesprächsgäste.

Der Schellenschmied Peter Preisig ist einer der Gäste der ersten «Appenzeller Late Night Show».

Bild: Benjamin Manser

Da ist Stefanie Danner, die bei den Gemeinderatswahlen in Herisau überraschend das Feld von hinten aufgerollt hat. Da ist der Schellenmacher Peter Preisig, der über Jahre an einer Appenzeller Senntumsschelle getüftelt hat. Da ist Romy Rechsteiner, die bei Zubi Schuhe Reklamationen behandelt. Und dann haben wir noch einen Überraschungsgast.

Wer ist das?

Das wissen wir noch nicht. Aber wir würden es auch nicht sagen. Sonst wäre es ja kein Überraschungsgast mehr.

Haben Sie ein Vorbild?

Kennen Sie «Chez Krömer»? Kurt Krömer hat da im deutschen Fernsehen Prominente eingeladen, die ihm unsympathisch waren, und in einer Art Vernehmungsraum befragt. Das war ein Gegenpol zur verbreiteten Wohlfühlmoderation. Kopieren lässt sich so etwas natürlich nicht, ausserdem sind Krömer dann die Gäste ausgegangen, weil sich niemand mehr diesem Unruhefaktor aussetzen wollte. Aber ein reiner Wohlfühltalk soll unsere« Appenzeller Late Night Show» nicht sein, auch das Unerwartete soll darin Platz finden.

Philipp Langenegger in der Alten Stuhlfabrik Herisau. Bild: Mareycke Frehner

Wie hat die Stuhlfabrik Herisau denn bisher die Coronakrise überstanden?

Es war eine schwierige Zeit, vor allem auch für die Künstler. Wir sind den jeweils geltenden Coronaregeln gefolgt und haben uns bemüht, die Kultur so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Jetzt läuft es wieder, und wir hoffen auf die Unterstützung von unserem Publikum.

«Appenzeller Late Night Show», Stuhlfabrik Herisau, Montag 20 Uhr, Türöffnung 19 Uhr.