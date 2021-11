Interview «Das ganze Publikum singt auf Schweizerdeutsch einen Queen-Hit»: Der St.Galler Roman Riklin ist der kreative Kopf hinter «Freddie – die Mundartshow» Mit der Band Second Hand Orchestra bringt er Queen-Songs in einer Dialektversion auf die Bühne. Ergänzt wird der Liederabend durch Eigenkompositionen. Riklin erzählt, was hinter der Einbürgerung der Rocklegende steckt.

Emil Keller Jetzt kommentieren 09.11.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der gebürtige St.Galler Roman Riklin ist der kreative Kopf hinter «Freddie – die Mundartshow».

Bild: Arthur Gamsa

Mit «Freddie – die Mundartshow» erhalten die Hits der Rockband Queen eine ganz neue Note. Für die Idee, das Konzept und die künstlerische Leitung ist der gebürtige St.Galler Roman Riklin verantwortlich. In der Ostschweizer Kulturszene ist er bekannt als einstiger Texter und Komponist der Mundartrockband Mumpitz und Gründer des Kulturmagazins «Saiten». Mit dem vierköpfigen Second Hand Orchestra, bestehend aus Adrian Stern, Frölein Da Capo, Daniel Schaub und Riklin selbst, werden Queen-Songs im Dialekt aufgeführt.



«Radio Gaga» wird in Ihrem Liederabend kurzerhand zu «Radio Gugus». War es schwierig, die ganzen Songtexte von Queen ins Schweizerdeutsche zu übersetzen?

Roman Riklin: Übersetzungen von Liedern sind Knochenarbeit. Es geht ja nicht nur darum, die passenden Worte zu finden. Auch Silbenanzahl, Rhythmus und Reimformen müssen passen. Zudem gehen wir sehr respektvoll mit dem Liedgut um. Ich habe im Vorfeld jeweils alle Interviews zu den Songs gelesen und versucht, mich in den jeweiligen Verfasser der Songtexte hineinzuversetzen, um die Intention hinter seinen Worten zu verstehen. Das ist oft ein komplexes Rätsel, das es zu entschlüsseln gilt. Bei «Bohemian Rhapsody» war die Recherchearbeit unglaublich spannend.

Und worum geht es in der Rockoper «Bohemian Rhapsody», bei der Galileo Galilei und Figaro besungen werden?

Unserer Meinung nach ist es der grösste Coming-out-Song der Musikgeschichte. Es geht um die Verzweiflung von Sänger Freddie Mercury bezüglich des gesellschaftlichen Umgangs mit seiner sexuellen Orientierung. Freddie versucht seiner Mutter verklausuliert mitzuteilen, dass er seine Hetero-Persönlichkeit getötet hat und für immer hinter sich lässt. Der Song bildet den Rahmen für unsere Mundartshow.

Ist eure Mundartshow also nur für absolute Queen-Fans gedacht?

Keinesfalls. Ob man möchte oder nicht: Viele Lieder von Queen sind in unserem kollektiven Gedächtnis verankert. Ein Tribute-Abend, bei dem wir uns als Queen verkleiden und ihre Songs möglichst originalgetreu covern, das machen wir definitiv nicht. Wir wollen nicht Freddie sein oder wie Freddie singen. Das können wir nicht. Viel mehr geht es darum, sich mit den Assoziationen auseinanderzusetzen, welche diese Klassiker in uns auslösen. Wir präsentieren das Destillat der Songs in neuen Arrangements. Die Mundarttexte verführen zudem dazu, die Songs nochmals neu zu erleben.

Das Second Hand Orchestra, von links: Roman Riklin, Adrian Stern, Frölein Da Capo und Daniel Schaub. Bild: Tabea Hüberli

«Bohemian Rhapsody» sprengte bei der Veröffentlichung 1975 mit seiner Länge von knapp sechs Minuten Genregrenzen und war ein mutiger Schritt. Solche Klassiker neu zu erfinden hört sich für mich ebenfalls mutig an.

Die Fallhöhe ist enorm. Bei unserer ersten Mundartshow 2017 haben wir ja das Beatles-Album «St.Pepper» ins Schweizerdeutsche übertragen, mit eigenen Mundartsongs vermischt und gesehen, dass das Konzept funktioniert. Auch in «Freddie» spielen wir wieder viele neu zum Thema geschriebenen Eigenkompositionen. Ich finde, es braucht schon Eier, unsere eigenen Songs zwischen diesen Jahrhunderthits auf die Setliste zu setzen. Viel mehr kann man als Songwriter seine Hosen nicht runterlassen.

Weshalb fiel die Wahl nach den Beatles auf Queen? Gab es für die darauffolgende Mundartshow andere Kandidatinnen und Kandidaten?

Wir haben Hunderte von Möglichkeiten besprochen. Queen schwamm aber schnell oben auf. Einerseits, weil es von ihnen sehr viele, tolle Hits gibt und die Songs stilistisch sehr abwechslungsreich sind. Andererseits ist die Musik sehr dramatisch und hat gleichzeitig Witz. Hätten wir «The Dark Side Of The Moon» von Pink Floyd gewählt, wäre es wohl ein allzu deprimierender Abend geworden.

Ein ikonischer Queen-Moment war das Live-Aid-Konzert 1985, als Freddie mit dem gesamten Wembley-Stadion Gesangsübungen machte. Muss sich euer Publikum auf etwas Ähnliches gefasst machen?

Am Ende unserer Show gibt es wirklich einen Moment, bei dem das ganze Publikum auf Schweizerdeutsch einen Queen-Hit singt. Das muss man jedoch selbst erlebt haben und lässt sich nur schwer mit Worten beschreiben.

«Freddie – die Mundartshow» ist am 12./13./19. und 20. November im Presswerk Arbon sowie am 1. Dezember im Alten Kino Mels und am 3. und 4. Dezember in der Tonhalle Wil zu sehen und hören.