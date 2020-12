interview «Corona hindert mich am Reisen, nicht am Schreiben»: Der Degersheimer Reiseschriftsteller Michael Hug und sein neues Buch Michael Hug, Journalist und Reiseschriftsteller aus Degersheim, macht trotz Corona weiter Reisepläne, obwohl das Reisen für ihn schwierig geworden ist. Auch im Pandemiejahr veröffentlicht er ein neues Reisebuch: «Alexandrina» ist bereits sein sechstes. Hug ist nicht nur Vielschreiber, sondern auch Vielreiser: Auf seiner Weltkarte hat er nur noch wenige weisse Flecken. Dieter Langhart 28.12.2020, 12.00 Uhr

Bahir Dar im Januar 2020: Michael Hug am Oberlauf des Blauen Nils im Norden Äthiopiens. Bild: Michael Hug

Sie haben in sieben Jahren sechs Bücher geschrieben – warum tun Sie sich das an?

Michael Hug: Jeder hat doch eine Leidenschaft. Ich baue keine Modelleisenbahnen – ich schreibe halt Bücher.

Ihre kommenden Pläne?

Ferien auf Malta, im Frühling Senegal, im Sommer Bulgarien. Ausserdem will ich den Kanal von Korinth sehen, um den bottnischen Meerbusen fahren und den Amazonas rauffahren. Im Herbst New Orleans sehen. Es ist schwierig geworden zur Zeit:

Wo ich hinmöchte, kann ich grad nicht, und wo ich hinkönnte, will ich nicht.

Badeferien?

Nix da. Ich mag das Meer, bin dreimal über den Atlantik gefahren, den Saint Lawrence River und den Nil raufgetuckert. Ich habe gern Wasser um mich, aber ins Wasser geh ich nicht.

Mag das Meer, aber nicht zum Baden: Michael Hug im Juni 2019 auf dem Mittelmeer auf der italienischen 17-Meter-Ketsch «Mediterranea» mit Kurs auf die spanische Exklave Melilla. Bild: Michael Hug

Weisse Flecken auf Ihrer Weltkarte?

Island, Südamerika, Schweden. Und Ostasien.

Haben Sie Angst unterwegs?

Angst nicht direkt. Flau im Magen, kommt vor. Zum Beispiel Djibouti, ein degeneriertes, versifftes Loch, da steigt man nachts lieber nicht aus dem Taxi. Aber auch in europäischen Vorstädten kann einem Angst und bange werden.

Januar 2020: Im berühmten (und chaotischen) arabischen Markt von Addis Abeba/Äthiopien. Bild: Michael Hug

Was ist Ihnen beim Reisen wichtig?

Sauberes Bett und superstarkes WiFi, morgens eine Zeitung, gut essen.

Seit dem dritten Buch geben Sie Ihre Reisegeschichten im Eigenverlag heraus.

Ich musste die Produktionskosten einschiessen und erhielt knapp zwei Franken pro Buch. Jetzt zahle ich alles selber und habe dafür die ganze Marge.

Wie verkaufen Sie Ihre Bücher?

Ausserhalb Coronazeiten an Märkten, Lesungen und Vorträgen. Ich habe einen Webshop und stets auch ein paar Exemplare im Rucksack. In Buchläden bekommt man meine Bücher innert 48 Stunden. Ausserdem als e-book bei Tolino, Amazon oder in meinem Webshop.

Michael Hug: «Alexandrina», Grippedbäg, Degersheim 2020, 288 S., Fr. 30.– grippedbag.ch Bild: Michael Hug

Was ist einmalig an Michael Hugs Reisebüchern?

Der leichte, gutgelaunte und verständliche Stil. Ich schreibe Geschichten, keine Reiseführer. Ich will mitreissen, Kino im Kopf erzeugen.

Welche Art von Geschichten?

Geschichten von Menschen, Orten, Erlebnissen und Ereignissen. Ich recherchiere, frage, beobachte, mache mir Gedanken. Ich fotografiere, blogge unterwegs fast jeden Tag, sammle sämtliche Tickets zur Erinnerungsstütze.

Sind Sie nie müde von all den Eindrücken?

Ja, nach etwa drei Wochen setzt bei mir eine geistige Müdigkeit ein, der Speicher ist voll. Dann brauche ich Erholung vom Reisen! (lacht)

Solches Reisen ist also anstrengend.

Mitunter. Man kann selten ohne Plan auf die Strasse gehen, muss sich stets verorten: Wo bin ich, wie komme ich wo hin und wann muss ich starten, um den Bus, den Zug, den Flieger nicht zu verpassen. Dann die Hinweise, Wegweiser, Fahrpläne, Speisekarten, die ich oft nicht lesen kann und irgendwie interpretieren muss. Abends bloggen, schreiben, recherchieren – und nicht zu vergessen: die Geschäfte im Verlag müssen auch unterwegs erledigt werden. Das ist Digital Nomading in Echtzeit.

Was folgt auf «Alexandrina»?

Ich habe zwei Bücher auf der Festplatte, das nächste wird voraussichtlich «Desert Train» heissen und Reisen nach Mauretanien, Montenegro und Tschernobyl beinhalten.

