Interview «Bei jedem Aufenthalt erlebte ich eine Stimmung, die immer faschistischer wurde»: Warum der brasilianische Filmemacher Filipe Galvon seinen Film in St. Gallen präsentiert und nicht in Brasilien Sein Dokfilm gewann auf dem grossen Filmfestival Brasilia den Publikumspreis – aber ohne den Regisseur: Filmemacher Filipe Galvon erhielt Warnungen, er solle lieber nicht nach Brasilien reisen. Der brasilianische Dokfilmer zeigt jetzt seinen Film in St. Gallen. Am Sonntag präsentiert er ihn im Rahmen des Filmfestivals Pantalla Latina im Palace. Geri Krebs 27.11.2020, 12.00 Uhr

Der brasilianische Regisseur Filipe Galvon. Bild: Karine Burckel

Er wurde in 1981 in Rio de Janeiro geboren, lebt seit 2013 mehrheitlich in Paris: Der Regisseur und Buchautor Filipe Galvon. In St. Gallen zeigt er am 29. November seinen Dokumentarfilm «Encantado»: eine differenzierte, spannende Analyse der sozialen und politischen Situation in Brasilien von der Wahl Lula da Silvas im Jahr 2002 bis zu den Präsidentschaftswahlen von 2018. Ins Zentrum stellt Galvon dabei die Frage, wie es möglich war, dass in Brasilien – noch vor wenigen Jahren als Erfolgsmodell eines Schwellenlandes gepriesen – ein Jair Bolsonaro Präsident werden konnte.

Sie gingen 2013 für einen Studienaufenthalt nach Paris. Hätten Sie sich damals schon vorstellen können, dort zu bleiben?

Filipe Galvon: Nein, auf keinen Fall. Ich wollte meine Studien abschliessen und dann wieder in meine Heimat zurück. Doch die Ereignisse machten meine Pläne zunichte. Vor allem hätte ich mir nie vorstellen können, dass es einmal eine Situation geben könnte, in der mir Freunde in Brasilien davon abrieten, auch nur besuchsweise zurückzukehren.

Wie kam das?

Nun, ich hatte «Encantado» in einer Kurzversion für den französischen staatlichen TV-Kanal Public Senat im Sommer 2018 fertiggestellt. Der Film wurde wenig später, anlässlich der Schlussphase von Bolsonaros Wahlkampf, in Frankreich ausgestrahlt – was auch in Brasilien nicht unbemerkt blieb. Daraufhin machte ich mich an die Arbeit für eine Kinoversion des Films. Sie ist wesentlich länger und unterscheidet sich auch inhaltlich vom kurzen TV-Film. Diese Version war Ende 2019 fertig und ich reichte «Encantado» für das Filmfestival Brasilia ein, das jeweils im April in Brasiliens Hauptstadt stattfindet. Der Film wurde angenommen – und eigentlich wollte ich ihn persönlich in Brasilia präsentieren. Bezüglich der Pandemie wäre es kein Problem gewesen, denn bekanntlich hat Brasilien unter Bolsonaro – mit bis heute 160'000 Corona-Toten – kaum Einschränkungen. Aber, wie gesagt, es gab diese Warnungen, und so beherzigte ich den Rat meiner Freunde. Das war nicht ohne Grund, denn einige Leute, die in «Encantado» zu Wort kommen, sind mittlerweile aufgrund massiver Drohungen aus Brasilien weggegangen.

Immer wieder reiste Filipe Galvon nach Brasilien und filmte in seinem ehemaligen Quartier. Bild: Filipe Galvon

Wie wurde ihr Dokfilm am Festival von Brasilia aufgenommen?

Der Film gewann den Publikumspreis – und das in einem Wettbewerb, in dem auch mehrere Spielfilme bekannter Regisseure vertreten waren. Was für mich eine riesige Freude war, ein Zeichen, dass in Brasilien doch noch viele Leute meine Sichtweise teilen. Und ich darf hier vielleicht noch erwähnen, dass St. Gallen nach Brasilia der zweite Ort ist, an dem «Encantado» präsentiert wird.

St. Galler Filmfestival Pantalla Latina Von 27. bis 29. November läuft im Palace St. Gallen die 12. Ausgabe des lateinamerikanischen Filmfestivals Pantalla Latina. Pandemiebedingt findet das Filmfestival nur an drei Tagen statt wie bisher an fünf. Doch dass es überhaupt in physischer Form über die Bühne des St. Galler Palace geht, verdient Beachtung. Drei Kurzfilmblöcke und zwölf lange Dokumentar- und Spielfilme aus dem lateinamerikanischen Filmschaffen gibt es zu entdecken. Das detaillierte Programm findet man auf www.pantallalatina.ch. Am Sonntag, 29. November, wird um 17.15 Uhr Filipe Galvons Film «Encantado» gezeigt. Dessen Titel bezeichnet das Quartier von Rio, in welchem der Regisseur aufwuchs. Filipe Galvon wird an der St. Galler Filmpremiere anwesend sein.

Sie haben «Encantado» ihrem Grossvater gewidmet. Was hat es damit auf sich?

Mein Grossvater war sein Leben lang Militanter des Partido dos Trabalhadores, der Partei von Lula da Silva und Dilma Rousseff – und dies auch schon zu der Zeit, als die Partei im Untergrund arbeiten musste. Das erzähle ich allerdings nicht in «Encantado», sondern in einem nächsten Film, den ich gerade vorbereite. Mein Grossvater war der Mensch, der mich politisiert hat, und er starb, als ich mitten in den Dreharbeiten von «Encantado» steckte. So war für mich klar, dass ich ihm den Film widme.

An dessen Anfang stehen die Massendemonstrationen von 2013, die heute, im Rückblick, eine Entwicklung einläuteten, die in der Präsidentschaft Bolsonaros kulminierte. Wie haben Sie selber jene Zeit erlebt?

Ich kam damals ja gerade nach Paris, als in Brasilien millionenfache Mobilisierungen auf der Strasse begannen. Zunächst waren sie nicht gegen Präsidentin Dilma Rousseff und ihre Partei gerichtet, sondern gegen Fahrpreiserhöhungen und gegen die riesigen Investitionen, die der Staat in Bauten für die Fussball-WM von 2014 und die Olympischen Spiele 2016 tätigte. Ich nahm die Geschehnisse zunächst mit Staunen zur Kenntnis. Dann fing ich an, jedes Mal, wenn ich zu Besuch in meiner Heimat war, etwas in meinem Quartier Encantado zu filmen. So entstand das Filmprojekt. Neben dem bis 2002 zurückreichenden historischen Teil mit vielen Zeitzeugen ist «Encantado» eine sich von 2013 bis 2018 erstreckende Langzeitbeobachtung über mein Quartier in Rio. Dabei erlebte ich bei jedem Aufenthalt eine Stimmung, die immer faschistischer wurde.

Der Filmemacher begleitete die Unruhen mit seiner Kamera. Bild: Filipe Galvon

Und nun hat Brasilien seit Anfang 2019 einen Präsidenten, der eine Politik in diesem Sinne betreibt. Denken Sie, dass mit der Abwahl seines Gesinnungsgenossen und Freundes Trump seine Stellung geschwächt werden wird?

Das ist schwer zu beantworten, aber ich bin da eher pessimistisch. Bolsonaro hat es in der Zeit, da er nun an der Macht ist, geschafft, sich zu einer Vaterfigur des Vaterlandes emporzustilisieren. Mit seinem Wahlspruch «Vaterland, Familie, Gott» ist er, der sich anfänglich mit martialischen Sprüchen als militärischer Führer präsentierte, für seine Anhänger auch zu einem spirituellen Führer geworden. Und er ist weder ein Monster, noch eine Fussnote der Geschichte, sondern das Endprodukt einer Entwicklung, die ich in meinem Film beschreibe. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen: Der Bolsonarismus ist heute stärker als die Figur Bolsonaro.