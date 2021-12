Jonschwilerin zeigt ihre Kunst im Zürcher Pop-up-Hotel Noël

Interview «An Weihnachten geht es nicht um Glamour, sondern um eine Geburt»: Die Jonschwiler Künstlerin Myriam Gämperli zeigt im Pop-up-Hotel Noël kullernde Brüste und glänzende Rettungsdecken Myriam Gämperli gehört zu zehn Kunstschaffenden, die zehn Zimmer in verschiedenen Zürcher Hotels für einen Monat in ein Kunstwerk verwandelt haben. Gämperlis ästhetisch-provokante Kunstinstallation befindet sich im Hotel Helvetia, die Übernachtung kostet 199 Franken. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 14.12.2021, 12.00 Uhr

Myriam Gämperli beim Aufbau ihrer sinnlichen Kunstinstallation im Zürcher Hotel Helvetia. Bild: David Hubacher

Das Zürcher Kunstprojekt «Hotel Noël» liess zehn Kunstschaffende je ein Hotelzimmer im Raum Zürich in weihnachtlicher Manier gestalten. In den Kunstwerken können Hotelgäste noch bis am 26. Dezember übernachten. Im Hotel Helvetia rechnet die Künstlerin Myriam Gämperli aus Jonschwil mit der westlichen Weihnachtsattitüde ab: Die extravagante Collage soll an die Ursprünge dieses Festes erinnern – an Flucht, Geburt und Weiblichkeit.

Auf weihnachtlich goldenem Knisterpapier arrangieren Sie Bouquets aus weiblichen Brüsten, über dem Hotelbett thront eine Art Madonna-Figur des 21. Jahrhunderts. Karikieren Sie ein christliches Bild von unberührbarer Weiblichkeit?

Myriam Gämperli: Das können Sie gern so interpretieren. Für mich sind die Brüste eher ein Symbol der Fruchtbarkeit, ein überaus praktisches Körperteil, das ein Kind ernähren kann. Ich empfinde es nicht unbedingt als erotisch. Für die Fotografie der Maria hat mich die Skulptur der schwarzen Madonna von Einsiedeln inspiriert. Vor goldenen Strahlen steht dort diese mystifizierte Figur, die sich durch den Russ der Kerzen über Jahrzehnte hinweg schwarz gefärbt hat. Diese Figur liess mich an die aktuellen Flüchtlingsbilder denken. Verzweifelte Menschen steigen aus Booten und werden in goldene Rettungsdecken gehüllt. Mit diesen Folien habe ich den Raum ausgekleidet.

Die Rettungsdecken-Madonna thront über dem Bett. Bild: David Hubacher

Es ist also nicht sehr humoristisch gemeint?

Die Arbeit hat eine Art Witz, etwas Spielerisches. Man kann mit den Elementen jonglieren, sich in ein Bad von Brüsten legen, barfuss einen Nippel auf dem Teppich greifen. Aber schlussendlich ist die Weihnachtsgeschichte genauso wie die Flüchtlingskrise hochgradig tragisch. Maria und Josef fanden in Bethlehem keine Unterkunft, ihr Sohn kam in einem Stall zur Welt.

In Ihren Arbeiten spiegeln sich oft autobiografische Elemente. Kommt das hier auch zum Ausdruck?

Ich bin als Katholikin aufgewachsen und war als Kind oft im Kloster Einsiedeln. Später habe ich mich von der Religion entfernt und bin aus der Kirche ausgetreten. Diese bewusste Distanzierung prägt mich – aber auch der Wunsch, den Menschen zu vermitteln, was wir an Weihnachten eigentlich feiern.

Klingt etwas widersprüchlich.

Ist es vielleicht auch. Ich kann mich nicht mit dieser romantisierten Idee von Weihnachten anfreunden. Es geht nicht um Glamour, sondern um eine Geburt. Ich wollte zurückkehren zu den Ursprüngen dieser Geschichte, zu einer christlichen Realität. Was aus meiner Biografie auch in das Werk einfloss, sind meine Erfahrungen als Burlesque-Tänzerin. Dort spielen wir stark mit Bildern von Körperlichkeit, mit gesellschaftlichen Rollen und einer Enttabuisierung von Nacktheit.

Überblick über Myriam Gämperlis ganze Installation. Bild: PD

Was soll Ihre Installation in den Hotelgästen auslösen?

Mein erster Gast war der Schweizer Schauspieler Carlos Leal. Er meinte danach, es sei «interessant» gewesen – das lässt Spielraum für jegliche Interpretation. Bei der Eröffnung brach im Zimmer regelmässig die pure Euphorie aus, weil man Stoffsachen in die Hände nehmen kann und alles glänzt. Nachdem ich jeweils ein paar Worte über den inhaltlichen Kontext gesagt hatte, wurde es ganz still. Die Dynamik im Raum hat sich total verändert.

Was empfinden Sie selbst in dem Raum?

Wenn man das Licht löscht, wirkt die Struktur der Schutzdecken an den Wänden auf mich erdrückend, regelrecht dramatisch. Ich habe noch nie in dem Hotelzimmer übernachtet, mehr als eine Nacht müsste ich mich dort auch nicht einquartieren. Das ist aber individuell, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Zuletzt kreieren die Betrachtenden selbst die Geschichte und die Stimmung eines Raumes.

Zimmer buchbar bis 26. Dezember 2021, Infos unter: noelzurich.com

