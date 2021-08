Biografische Dokumentation über den Dichter Walter Rufer

Ins Kino mit... «Wieso nicht mal in Moll träumen?»: Ein Film folgt den Spuren des glücklosen Dichters Walter Rufer Die Dokumentation «Ich habe in Moll geträumt» von Ueli Meier erzählt vom Leben und Werk des 1975 verstorbenen Dichters Walter Rufer. Mit im Kino ist die St.Galler Lyrikerin Monika Schnyder: «Eine kleine Tragödie» nennt sie Rufers Biografie und zieht den Hut vor dessen Witwe Margrit. Kathrin Signer 10.08.2021, 05.00 Uhr

Die Lyrikerin Monika Schnyder im Kinok in der Lokremise. Bild: Tobias Garcia

Ein Dichter namens Walter Rufer? Noch nie gehört. Aber ins Kino will sie trotzdem gern mitkommen, antwortet die Lyrikerin Monika Schnyder postwendend per Mail und fügt hinzu: «Wieso nicht mal in Moll träumen?»

Die Dokumentation «Ich habe in Moll geträumt» ist eine filmische Forschungsreise auf Spuren eines Dichters, der sein Lebenswerk nie geschrieben hat. Genauer gesagt: die einzige veröffentlichte Poesie steckt in einem dünnen, blauen Buch mit dem Titel «Der Himmel ist blau. Ich auch». Es sind Rufers «Schwabinger Tagebücher». Sie enthalten fünf Münchner Jahre in 139 datierten Einträgen.

Die Lebenszeugnisse sind in simplen Paarreimen verfasst, aber zeugen von pointiertem Humor: «Meine Werke sind noch ungeschrieben / Den Nobelpreis hab ich abgeschrieben / (beim Krämer hab ich angeschrieben)». Sie porträtieren einen Bohemien, der dem Bier vor Feierabend frönt; einen Müssiggänger mit Beobachtungsgabe, einen Zyniker, einen Dichter ohne Oeuvre.

Die Dokumentation von Ueli Meier lässt Zeitzeugen und Familienangehörigen zu Wort kommen. Im Wechsel dazu liest der Schauspieler Thomas Sarbacher die kurzen Verse aus den Tagebüchern. Obwohl in den Gedichten viel Humor steckt, ist Walter Rufers Geschichte eine vom Zweifeln, Verzweifeln und von einer erfolglosen Suche. «Wo bleibt das Glück?», schreibt er am 1. Januar. «Diese Verse sind das Lebenswerk eines Künstlers, der vom Nobelpreis geträumt hat. Man schmunzelt, aber es ist eine kleine Tragödie», sagt Schnyder nach dem Film.

«Der Himmel ist blau. Ich auch.»

Um 1960 erlebte die dadaistische und experimentelle Lyrik eine Blütezeit. Rufer aber scheint davon völlig unbeeindruckt gewesen zu sein. Er bleibt seinem Reimschema treu, wenn er schreibt: «An Poeten / ohne Moneten / Ohne Tasten / müsst ihr fasten». Vorbilder für Rufer waren Joachim Ringelnatz und Erich Kästner. «Die spielen aber in einer anderen Liga», sagt Schnyder; wahrscheinlich hätten sie «auch nicht so viel gesoffen».

Das übermässige Trinken beim Schreiben sei zu dieser Zeit aber nicht unüblich gewesen. Sie muss an Charles Bukowski denken, oder an Jack Kerouac, der in drei schlaflosen Wochen sein Werk «On the Road» auf eine 40 Meter lange Papierrolle tippte. Monika Schnyder erzählt:

«Versoffene Künstler waren damals in Mode. Man sass einfach herum, hat geraucht, getrunken, gelesen und diskutiert»

Die Witwe Margrit Rufer. Bild: «Filmstill aus Ich hab in Moll geträumt»

Trotzdem ist sie beeindruckt nach der Filmvorführung; aber weniger von Rufers Gedichten als von dessen 80-jähriger Witwe. Magrit Rufer habe ihm, dem übertrieben ambitionierten Schreiberling, die Stabilität und auch die Bewunderung gegeben, die er brauchte. Schnyder sagt:

«Sein grösster Erfolg waren seine tollen Frauen»

Wiederentdeckt haben das blaue Büchlein zwei Münchner Musiker, das Duo «Dos Hermanos». Sie begannen, die Gedichte in ihren Konzerten vorzulesen und sorgten dafür, dass die Gedichtsammlung neu verlegt wurde. Es sei so etwas wie ihre Bibel, sagen sie im Film. «Der hatte einfach Glück, dass diese Musiker ihn entdeckt haben. Davon träumen wahrscheinlich tausende Schreibende da draussen», sagt Schnyder.

Durch die Neuveröffentlichung im Jahr 2007 erhielt Rufers schmaler Gedichtband plötzlich ungeahnte mediale Aufmerksamkeit. Die Feuilletons diverser Zeitungen berichteten über den «verschollenen» Dichter. Das stiess Margrit Rufer sauer auf, denn ihr Ehemann ja sei keineswegs verschollen, sondern mit 44 Jahren an einer Leberzirrhose gestorben. Die Dokumentation «Ich habe in Moll geträumt» macht Schluss mit den Spekulationen und lässt stattdessen die Familie des glücklosen Poeten dessen Geschichte erzählen.

Der Dokumentarfilm «Ich hab in Moll geträumt» ist im Kinok in der Lokremise noch vier Mal zu sehen: am Dienstag, 10.08., 20 Uhr, am Freitag, 13.08, um 18.10 Uhr , Mittwoch 18.08, um 16.30 Uhr und am Samstag 28.08, um 11.45 Uhr.