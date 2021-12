Im Kino mit den Geigenbauern Raffael Sprenger und Martin Köhler

Ins Kino mit ... «Der Film trieft vor Klischees»: Zwei St.Galler Geigenbauer über den Doku-Thriller «The Quest For Tonewood» Hans Lukas Hansen erzählt in einem Dokumentarfilm vom Lebenstraum des Cremoneser Geigenbauers Gaspar Borchardt: Dieser will für die Stargeigerin Janine Jansen das perfekte Instrument bauen und macht sich auf die Suche nach dem besten Klangholz – in den verminten Bergwäldern Bosniens. «Mit der Realität unseres Berufs hat das wenig zu tun», sagen Raffael Sprenger und sein Mitarbeiter Martin Köhler. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 22.12.2021, 17.00 Uhr

Raffael Sprenger, St.Galler Geigenbauer in vierter Generation, und sein Mitarbeiter Martin Köhler im St.Galler Programmkino Kinok. Mit ihrem Berufsalltag, sagen sie, habe der Film «The Quest For Tonewood» wenig zu tun. Bild: Tobias Garcia

Spannend wie ein Spionagefilm, «ein astreines Abenteuer»: So macht die Kritik von Radio SRF 2 Kultur neugierig auf die Geschichte von einem, der auszog, die beste Geige seines Lebens zu bauen. Einem, der dafür in den verminten Bergwäldern Bosniens Ahornbäume abklopft, die mehrere hundert Jahre alt sind. Hans Lukas Hansen begleitet in seinem Dokumentarfilm «The Quest For Tonewood» den Geigenbauer Gaspar Borchardt aus Cremona auf der Suche nach dem Holz, das singt; nach dem Baum, der ihm ins Ohr flüstert, dass er eine Geige werden möchte. Das ganz besondere Instrument für eine weltweit gefeierte Starviolinistin.

«Das trieft vor Klischees und wirkt sehr gestellt», darin sind sich Raffael Sprenger und Martin Köhler nach dem Kinobesuch einig. Sprenger führt seit bald zehn Jahren die von seinem Urgrossvater Fritz gegründete Geigenbaufirma Sprenger mit Sitz in der St.Galler Neugasse; Martin Köhler gehört zum Team der auf Reparaturen und Restaurierungen spezialisierten Werkstatt. «Rein fachlich ist ziemlich viel falsch im Film. Angefangen damit, dass man nicht heute in den Wald geht und einen Baum fällt, um morgen damit eine Geige zu bauen. Das Holz sollte zwischen zehn und zwanzig Jahre lagern.» In der Werkstatt der Firma Sprenger gibt es noch Hölzer des Urgrossvaters.

Der Trailer zum Dokumentarfilm von Hans Lukas Hansen. Video: Youtube

Die beiden Fachmänner waren bereits skeptisch, als sie den Trailer zum Film sahen. «Die Geschichte erscheint mir sehr reisserisch», sagt Raffael Sprenger am Telefon. «Mit unserem Berufsalltag und der Realität hat sie nicht allzu viel zu tun.» Neugierig ist er dennoch. Zumal er den Ausgangsort der Handlung bestens kennt: Er selbst ging nach der Matura nach Cremona, um dort zu studieren und das Handwerk zu lernen.

Für Geiger und Geigenbauer ist das Städtchen in Oberitalien der Nabel der Welt: Hier bauten vor 300 Jahren Meister wie Antonio Stradivari und die Familien Amati und Guarneri idealtypische Instrumente. Geigen, die seit langem ein Mythos umweht – von diesem Mythos lebt auch der Film «The Quest For Tonewood».

Über einen Preis redet der Geigenbauer nicht

Rund 700 Stradivaris gibt es heute noch; im Film sieht man Borchardt und einen anderen Geigenbaumeister aus Cremona – Raffael Sprenger kennt ihn als Lehrer der Geigenbauschule – ein besonders kostbares Instrument bestaunen: 15 Millionen Euro müsste man dafür hinblättern. Borchardt dagegen spricht nie über Geld. Er will sein Meisterwerk für eine inspirierende, mitreissend spielende Solistin der Gegenwart bauen: die niederländische Geigerin Janine Jansen. Sie ist der Star des Films, und sie lässt sich von Gaspar Borchardt überraschen.

Die niederländische Violinistin Janine Jansen: Für sie baut Gaspar Borchardt ein Meisterinstrument. Bild: PD

Martin Köhler gefällt, dass es nicht darum geht, ein Instrument nach ihren Erwartungen zu bauen. Und dass nie davon die Rede ist, Stradivari zu übertrumpfen. In seinem Streben nach Vollkommenheit erinnert Borchardt Köhler an die Dombaumeister im Mittelalter. Beide St.Galler Geigenbauer wissen: Demut gehört zum Handwerk ebenso wie gutes Material, das richtige Werkzeug, Präzision und Geduld. Davon jedoch ist im Film kaum etwas zu sehen. «Das wäre dann auch kein Thriller, sondern eher etwas für Slow-TV», sagt Köhler und Sprenger fügt hinzu:

«Erstaunlich ist, dass wir mit heutigen Mitteln und heutigem Wissen dennoch nicht bessere Instrumente bauen als die Meister vor 300 Jahren.»

Dass Janine Jansen also für die Borchardt-Geige ihre Stradivari liegenlässt, ist eher unwahrscheinlich. Natürlich habe Stradivari ebenfalls geflammtes Ahornholz aus den Karpaten für den Boden, die Zargen und die Schnecke seiner Geigen verwendet. Doch das sei auch bei Klangholzhändlern in Italien erhältlich.

Ziemlich unmoralisch: Für eine besondere Geige Raubbau zu betreiben

Geigenbauer Gaspar Borchardt auf der Suche nach dem besten Tonholz. Bild: Martin Wülser

Im Film dagegen ist der kindlich-naive Gaspar so besessen von der Idee, den einen einzigartigen Baum zu finden, dass er sich auf mafiöse Holzhändler einlässt, wie ein Jäger nach dem verborgenen Schatz mit Metalldetektor und Motorsäge in Bosnien unterwegs ist, zum Raubbau an den wenigen verbliebenen Bäumen bereit. Das ärgert Raffael Sprenger spürbar.

«In meiner Werkstatt achte ich sehr darauf, Holz aus nachhaltigen Quellen zu verwenden.»

Gut getroffen findet er die Atmosphäre in Cremona und die Liebe zum einzigartigen Klang, die Gaspar Borchardt antreibt. «Auch mich berührt es immer wieder, wenn ich in unserem Vorspielzimmer die Instrumente höre. Jedes hat seinen eigenen Charakter, und jeder hört und empfindet es anders.» Vielleicht, wagt Martin Köhler einen Blick in die Zukunft, habe sich die Borchardt-Geige in 300 Jahren ja sehr gut entwickelt. Aber dann seien auch die verbliebenen Stradivaris wieder 300 Jahre älter. Und noch begehrter als heute.

Die nächsten Vorstellungen im Kinok St.Gallen: 26.12., 11 Uhr, 28.12., 15.10 Uhr, 2.1.2022, 12.50 Uhr, 6.1., 14 Uhr,

