Im Kino mit der Thurgauer Sozialarbeiterin Sandra Giachetti

«Bei einem Schwangerschaftsabbruch riskiert man heute nicht mehr sein Leben»: Eine Thurgauer Sozialarbeiterin über den französischen Film «L'Évenement» Eine junge Französin möchte in den 1960er-Jahren einfach nur erfolgreich ihr Studium abschliessen. Dann wird sie ungewollt schwanger – in einer Zeit, in der Abtreibungen illegal sind. Die Benefo-Sozialarbeiterin Sandra Giachetti berät regelmässig Frauen zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Sie zeigt Parallelen zur heutigen Situation der Frauen und Unterschiede auf. Aylin Erol 20.04.2022, 17.00 Uhr

Sandra Giachetti berät als Sozialarbeiterin Frauen und Paare im ganzen Kanton Thurgau zu den Themen Schwangerschaft und Familienplanung. Bild: Andrea Stalder

«Das war … eindrücklich», sagt Sandra Giachetti, als sie den Kinosaal des Cinema Luna in Frauenfeld verlässt. Die Sozialarbeiterin bei der Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität von Benefo im Kanton Thurgau hat gerade fast zwei Stunden lang einer jungen Literaturstudentin im Frankreich der 1960er-Jahre zugesehen, die mehrere lebensgefährliche Versuche unternimmt, eine Schwangerschaft abzubrechen. Beim Film «L’Évenement» handelt es sich um eine Verfilmung des gleichnamigen, autobiografischen Buchs der französischen Bestsellerautorin Annie Ernaux. Er zeigt auf, welche gravierenden Folgen es haben kann, wenn der Staat Frauen verwehrt, über ihren eigenen Körper zu bestimmen.

Szenen, in denen sich die Protagonistin, Anne, spitze Metallgegenstände in den Unterleib rammt oder sich unter unsäglichen Schmerzen bei einem illegalen Schwangerschaftsabbruch in einer dunklen Wohnung krümmt, brennen sich ins Gedächtnis ein. Auch eine erfahrene Sozialarbeiterin, die Frauen, aber auch unter 16-Jährige in Bezug auf Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch berät, muss bei diesen Szenen die Augen zukneifen.

Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist in der Schweiz möglich

«Wer einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen möchte – aus welchen Gründen auch immer – riskiert heute nicht mehr sein Leben und begeht keine Straftat», sagt Sandra Giachetti. Ihr ist es wichtig, diesen zentralen Unterschied zwischen dem Film und der Situation für Frauen in der heutigen Schweiz zu betonen. Hierzulande gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, auf legalem Weg eine selbstbestimmte Entscheidung in Bezug auf Familienplanung und den eigenen Körper zu treffen.

«L'Évenement» wurde in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

In ihrem Beruf vertritt die Sozialarbeiterin stets eine neutrale Beratungshaltung. Sie urteilt weder über die Filmprotagonistin noch über die Frauen, die aus komplett unterschiedlichen Gründen zu ihr in die Beratungsstelle kommen. So kann es sein, dass sie in der einen Stunde ein Paar unterstützt, das verzweifelt versucht schwanger zu werden und in der nächsten eine junge Frau zum Thema Schwangerschaftsabbruch berät. Ein breites Spektrum.

Ein Damoklesschwert der Scham und Verurteilung

«Als Beraterin besteht meine Aufgabe daraus, den Frauen alle Möglichkeiten – ob Schwangerschaftsabbruch, Adoption oder Behalten – aufzuzeigen.» Auch lote sie die eventuell fehlende Unterstützung aus dem Umfeld der Frau aus und gebe ihr Raum, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Das sei nämlich gar nicht so einfach. Freunde, Eltern, der Kindsvater – sie alle würden auf die Schwangere einreden, während über ihr das Damoklesschwert der Scham und Verurteilung hänge, egal wie sie sich entscheide.

Frauen aus dem ganzen Thurgau kommen zu Giachetti in die Beratungsstelle der Benefo. Bild: Andrea Stalder

Deshalb findet Giachetti auch einige Parallelen des Films zu dem, was sie in ihrem Alltag erlebt. Etwa als Anne von ihren Freundinnen und dem Mann, der sie geschwängert hat, allein gelassen wird. «Eine ungewollte Schwangerschaft ist eben immer noch das Problem der Frau.» Auch, dass die Protagonistin aus Angst vor Vorwürfen, ihre Eltern nicht über die Schwangerschaft informiert, sei bezeichnend. Dabei könnten Eltern durchaus eine Hilfe für die Frauen sein, wenn sie sich an konstruktiven Lösungen beteiligen wollten.

Mythen über den Schwangerschaftsabbruch zirkulieren noch heute

Obwohl Giachetti der Film gefiel, sagt sie: «Einer Frau, welche vor einer Entscheidungsfindung steht, würde ich den Film nicht empfehlen.» Viel zu viele Mythen, wie das Verlieren der Fruchtbarkeit, oder schmerzhafte Eingriffe, würden in unserer Gesellschaft noch über den Schwangerschaftsabbruch zirkulieren. Diese Vorstellungen entsprächen jedoch nicht mehr den heutigen Tatsachen.

«Ein Schwangerschaftsabbruch ist heute ein einfacher medizinischer Routineeingriff.»

Am Ende des Films presst Anne ihren Embryo ins WC, wird dann ins Spital eingeliefert und entrinnt nur knapp dem Tod. Schliesslich kann sie ihr Studium wieder aufnehmen – als wäre nichts gewesen. Die Sozialarbeiterin aber weiss, dass die Geschichte damit im echten Leben noch nicht zu Ende wäre. Die Frauen litten zwar deutlich weniger unter einem Schwangerschaftsabbruch, wenn sie diesen aus eigenen Stücken beschlossen hätten. Trotzdem müssten viele von ihnen das Erlebte verarbeiten. «Schliesslich wird keine dieser Entscheidungen leichtfertig getroffen.»

