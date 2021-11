Freunde und Wegbeleiter erinnern an den Lyriker Fred Kurer

In memoriam 3840 Stunden mit Fred Kurer: In der Kellerbühne gaben sich Wegbegleiter des St.Galler Autors ein Stelldichein Der Lyriker, Übersetzer und Lehrer Fred Kurer (1936-2021) lebte für die Literatur – am liebsten gemeinsam mit anderen, die seine Lust und Leidenschaft teilten. Sie trafen sich am Mittwoch in der Kellerbühne zu einem Gang durch sein Werk mit genüsslich vielen Stationen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 25.11.2021, 19.00 Uhr

Elegie in der Kellerbühne für den verstorbenen Freund Fred Kurer: Francisco Obieta am Kontrabass, Rudolf Lutz am Klavier. Bild: Andri Vöhringer

«Best of Fred», mit diesem Stempel hat der unterdessen liquidierte Frauenfelder Verlag im Waldgut den 2016 erschienenen Lyrikband «ich möchte nicht nur vogel sein» versehen. Gedichte aus sechzig Schreib- und Lebensjahren des St.Galler Autors, Lyrikers, Lehrers, Freundschaftsgenies sind darin nachzulesen – wenn man denn noch ein Exemplar des so gediegenen und schönen Handpressendrucks ergattert.

Im Bewusstsein der Gäste im Saal und auf der Bühne war Fred Kurer (1936-2021) gegenwärtig am Mittwochabend in der Kellerbühne. Bild: Andri Vöhringer

«Best of Fred» gab es nun aber auch auf der Bühne. Dort, wo Fred Kurer zwischen 1967 und 1975 das Programm verantwortet hat: in der Kellerbühne, heute geleitet von Matthias Peter. In Gedenken an den im Juni 2021 verstorbenen Freund hat Kulturvermittler Richard Butz eine Kurer-Hommage initiiert; eine musikalische Lesung, bei der sich Reisegefährten und Wegbegleiter, enge Freunde und Kabarettkolleginnen an den gewitzten Melancholiker, den grosszügigen und aufmerksamen Gastgeber, den Weltmeister im Verhühnern erinnerten. In Anekdoten und entlang seiner Texte.

Tafeln mit den «Literarchen», Reisen mit Ivo und Richard

Dass da kein Platz freibleiben würde, war abzusehen, und auch, dass es mit dem Nachhausegehen später werden könnte, selbst wenn man sich das Applaudieren zwischendurch verkniff. Es wäre sonst noch ein viel längerer Abend geworden. Aber wer würde in diesem Fall auf die Uhr schauen? Was sind gute zwei Stunden schon gegen die rund 3840, grob überschlagen, welche die «Literarchen» gemeinsam verbracht haben: Lesend, über ein jeweils ausgewähltes Buch plaudernd und über andere Wichtigkeiten, anschliessend tafelnd. Fred Kurer war einer in diesem literarischen Zirkel.

Im Gespräch und in kreativem Austausch war er mit vielen. Da wären beispielsweise der Studienfreund Heiko Strech, mit dem er sich gemeinsam für Joseph Conrad begeisterte. Oder die Musiker Rudolf Lutz (unter dessen Leitung Fred Kurer auch im Kirchenchor sang), Francisco Obieta und Urs C. Eigenmann, die Sängerin Erika Fritsche.

Endsommerblues und Lobpreisungen

Sie brachten Lieder aus Programmen des Cabarets Sälewie oder der «Nacht der offenen Tür» im Figurentheater auf die Bühne, dazu prickelnden Jazz, eine Elegie, «Thinking of Fred», Endsommerblues. Man wäre auch noch länger geblieben, um den Pianisten Peter Waters zu hören oder Lucas Niggli am Schlagzeug, ebenfalls künstlerische Kollaborateure Fred Kurers. Ihr Weg nach St. Gallen war allerdings zu weit für den Gedenkabend.

So hatte das Wort des Dichters ein wenig mehr Gewicht. Der Schauspieler Matthias Flückiger las einen Ausschnitt aus Kurers einzigem Roman («Abschied von...»), die Basler Schriftstellerin Gabrielle Alioth eigene Gedichte, die Kurer aus dem Englischen übersetzt hat. Matthias Peter erinnerte an goldene Kabarett-Zeiten in der Kellerbühne, Ivo Ledergerber an Kurers Liebe zum Säntis. Die Verlegerin Irène Bourquin gab erste Einblicke in den Lyrikband, der im Frühjahr bei Caracol erscheinen wird. Auf dass der so vielseitige St. Galler Vogel weitersingt.

