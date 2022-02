KUNST «Ich bin ein Spurenfanatiker»: Der Stettfurter Künstler Othmar Eder wäre manchmal gerne eine Ameise Othmar Eders neue Ausstellung «Stilles Tal» im Kunstverein Frauenfeld wartet nicht nur mit meisterhaften Zeichnungen auf. Sie zeigt mit unterschiedlichen Medien Eders Erinnerungen und das Ergebnis seiner Suche nach Spuren, die der Künstler zu neuen, feinen Bildkosmen zusammenfügt. Ein lohnender Kunstbesuch. Martin Preisser Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Der Stettfurter Künstler Othmar Eder vor seiner Arbeit «Angola» (2021, Zeichnung auf Papier). Bild: Benjamin Manser

Othmar Eder legt sein Skizzenbuch vorsichtig auf einen Ameisenhaufen und filmt die Szene. Ameisen krabbeln über die Blätter, der Wind wendet die Seiten um. «Manchmal wäre ich gerne eine Ameise, dann könnte ich schauen, was im Ameisenbau passiert», sagt der Künstler aus dem thurgauischen Stettfurt, ein gebürtiger Kufsteiner. Mit einem solchen Satz ist man mitten drin in Eders Denkweise, die nach dem Verborgenen, Überraschenden, Unerwarteten sucht. «Ich bin ein Spurenfanatiker», sagt Eder, ein Sucher nicht nur nach äusseren, oft auch unscheinbaren Spuren, die ihm überall begegnen, ihm auffallen, sondern auch nach inneren Spuren, nach Spuren eigener Erinnerung.

Hinter jeder Spur verbirgt sich eine Geschichte

«Stilles Tal» heisst die Ausstellung im Kunstverein Frauenfeld, wo Othmar Eder erstmals zu Gast ist. Heute wird sie eröffnet. Diese Stille, diese Ruhe, das Zulassen von Eindrücken, die den Künstler subtil animieren, seine Neugier auf Nebenschauplätze strahlen alle Räume aus. Hinter jeder Spur verbirgt sich eine Geschichte, die des Künstlers, aber auch die oft unbekannte Geschichte von Fundstücken, zufälligen Bildern oder Zeitungsfotos. Diese Spuren lässt Eder zu einem ganz eigenen Kosmos zusammenfliessen.

Erinnerungen an eine verhängnisvolle Bergtour von Othmar Eders Vater. Bild: Benjamin Manser.

So stellt er etwa das Bergtourenbuch seines Vaters aus. Es endet abrupt nach einem Eislawinenunfall, den dieser anders als einige seiner Kollegen knapp überlebt hat. Um dieses Buch gesellt sich eine Fotografie des Gletschers und eine Bleistiftzeichnung mit einem blauen Pfeil, der auf die Unglücksstelle zeigt. Eder zeichnet das, was ihn mit diesem Erlebnis umtreibt. Er gibt damit dem Vater Raum, aber auch seiner fernen kindlichen Erinnerung.

Subtile Übergänge zwischen ganz verschiedenen Bildträgern

«Stilles Tal», das Ausstellungsmotto, bezieht sich auf einen zweieinhalbmonatigen Atelieraufenthalt Eders 2020 in Göschenen am Gotthard, im Kunstdepot von Christoph Hürlimann. Dort im Tal findet Eder auf seinen Wanderungen auch Gegenstände, die er auf grosse Tücher schwarz aufträgt und die dadurch mit einer Geschichte aufgeladen werden, die wir nicht kennen, die wir beim Betrachten aber selbst zu schreiben anfangen. Die Ausstellung zeigt, dass Eder nicht nur Maler und vor allem virtuoser Zeichner ist, sondern auch ein feinsinniger Videofilmer, etwa mit einem Film eines Wasserstrahls. Ein Künstler, der subtile Übergänge zwischen ganz verschiedenen Medien und Bildträgern schaffen kann.

Die Arbeit «Bitzibalm» im Foyer des Kunstvereins. Bild: Benjamin Manser

In Göschenen hat sich Eder einmal gefährlich in den Bergen verlaufen, den Weg zurück nicht mehr gefunden. Ein bedrohliches Erlebnis, das in einer magischen Bergsee-Fotografie seinen Ausdruck findet. Dieser See in seiner Schwärze könnte auch ein Sternenhimmel sein, ein Blick ins Universum, ein Blick an die Schwelle zwischen Leben und Nicht-mehr-Leben. Auf diesem See tauchen – fast ein wenig hoffnungsvoll – zwei Schmetterlinge auf und feine Wasserläufer. Als Betrachter verknüpft man das damalige Erlebnis des Vaters mit der dramatischen Bergerfahrung des Sohnes.

Othmar Eder sammelt seine aufgebrauchten Blei- und Farbstifte. Bild: Othmar Eder

Kunst, die aus der Verknüpfung innerer Bilder entsteht

Die Ausstellung ist vor allem auch sehr lohnenswert wegen Eders meisterhafter Bleistiftzeichnungen, von Bergen, von Wasser, Geröll und Teilen von Skiliften und Skistöcken. Auch hier setzt Eder ganz unterschiedliche Spuren zusammen: Ein Mann aus Angola sitzt vor einem Wasserfall aus den Alpen. Oder ein absurd wirkendes Bild eines Skilifts im afrikanischen Lesotho könnte auch einfach hier in den Bergen entstanden sein.

Eders Bilder, die seine eigene, oft rätselhafte Welt neu zusammenbauen, sind nicht nur gezeichnete Erinnerungen, es sind Bilder starken Berührtseins von der Erinnerung. Und von Spuren, die Eder nicht nur aus Göschenen, sondern auch aus Genua oder seinem geliebten Lissabon mitbringt und neu interpretiert. Eder geht nicht mit Ideen ans Werk, sondern lässt seine Bildideen erst aus den Verknüpfungen vieler verinnerlichter Bilder entstehen. Das gibt dieser stillen Kunst eine spezielle Kraft.

Bis 13. März. Vernissage: Sa, 5.2., 17.30 Uhr (Kunstverein Frauenfeld, Bankplatz 5); www.othmareder.ch; www.kunstverein-frauenfeld.ch.

