Porträt «Ich war immer ein bisschen querköpfig»: Die St. Galler Sängerin Mona Somm lockt Schuberts Liederzyklus «Die Winterreise» auf unbetretene Pfade Vier Popmusiker erfinden romantische Lieder neu, eine Videokünstlerin reist dem Schnee hinterher, eine Wagner-Sängerin erprobt sich an Musik, bei der alles «um Haaresbreite» geht: Das ist «Play Schubert». Das von Mona Somm initiierte Projekt hat am Freitag Premiere in Kreuzlingen. Geplant ist eine Tournee durch acht Schweizer Städte. Bettina Kugler 29.10.2020, 12.00 Uhr

Mona Somm hat Schuberts «Winterreise» erst spät für sich entdeckt – diese Erfahrung will sie mit «PlaySchubert» auch anderen ermöglichen, mit neuen, urbanen und multimedialen Zugängen. Bild: Ralph Ribi

Mona Somm denkt gern gross. Es mag mit ihrer Statur zu tun haben, sicher jedoch mit ihrer Stimme: Am wohlsten fühlt sich die im Thurgau aufgewachsene, seit längerem in St. Gallen lebende Sopranistin bei Richard Wagner und Richard Strauss, bei hochdramatischen Opernpartien wie Isolde, Brünnhilde oder Elektra – die hat sie in den vergangenen zehn Jahren an internationalen Häusern und Festivals gesungen. Doch geradlinig war ihr Weg dorthin nicht.

In ihrer künstlerischen Laufbahn hat die Sängerin schon vieles ausprobiert. Lieder, die der St. Galler Komponist Alfons K. Zwicker eigens für sie geschrieben hat. Barockmusik, Chansons, sogar Heavy Metal. «Wichtig ist, dass ich etwas damit anfangen kann und dass ich mir treu bleibe», sagt sie. «Ich war immer ein bisschen eine Quere».

Dass sie vor unbequemen Schritten nicht zurückscheut, zeigte sich auch vor zwei Jahren. Da ging sie, unterstützt von vier weiteren Frauen, an die Öffentlichkeit mit handfesten Vorwürfen gegen Gustav Kuhn, den Dirigenten und Leiter der Tiroler Festspiele Erl: Machtmissbrauch, Mobbing und sexuelle Belästigung von Sängerinnen, Musikerinnen und anderer Mitarbeiterinnen. Eine Entscheidung, die Mona Somm nicht leicht gefallen ist. Es braucht Rückgrat und Mut, sich treu zu bleiben, wenn man dafür Engagements verliert und die Gelegenheit, Partien zu singen, in denen die Stimme sich wohl und zu Hause fühlt. «Diese Zeit war enorm belastend», sagt sie rückblickend, und man merkt, dass sie ihr immer noch in den Knochen sitzt. Doch die Lust, Neues auszuprobieren, künstlerisch vielseitig zu bleiben, hat diese Entscheidung eher noch verstärkt.

Der klassische Aufführungsrahmen ist zu exklusiv

Jetzt hat es ihr Franz Schuberts «Winterreise» angetan. Kein klassisch ausgebildeter Sänger kommt an ihr vorbei; in der Regel wird der Liederzyklus von Männern gesungen: weil das sprechende Ich einer verlorenen Geliebten nachtrauert, beim ziellosen Gang durch Schnee und Eis sich selbst und der Welt abhanden kommt. Auch grosse Sängerinnen wie Christa Ludwig und Brigitte Fassbaender haben die 24 «schauerlichen» Lieder, die Schubert 1827 zunächst im Freundeskreis vortrug, so selbstbewusst wie berührend interpretiert. Bekannt ist die «Winterreise» vor allem einem kleinen Kreis von Maniacs – die aber lieben sie über alle Massen. Und reagieren oftmals empfindlich, wenn man mit ihr experimentiert.

Mona Somm sieht sich in dieser Hinsicht auf der Seite der breiten Masse. Bis vor kurzem hatte sie nur einzelne Lieder im Ohr, darunter «Der Leiermann», «Die Krähe» und den populären «Lindenbaum». Wie, fragte sich die 51-jährige, würde Schubert zu ihrer Stimme passen? Und wie könnte man die «Winterreise» ins 21. Jahrhundert transportieren? Sie einem jungen, urbanen Publikum zur Entdeckung ans Herz legen?

War Mona Somm bislang mit Liedprogrammen in der Schweiz unterwegs, dann sang sie oft vor lichten Reihen. Abgesehen von spezialisierten Festivals wie der Schubertiade in Schwarzenberg und Hohenems gelten Liederabende bei Konzertveranstaltern als wenig einträglich, beim Publikum als schwere Kost. «Ich habe stets sehr viel Zeit und Energie investiert», sagt sie; «dann ist es frustrierend, wenn man vielleicht nur dreissig Zuhörerinnen und Zuhörer in einem Konzert hat.»

Die ursprüngliche Idee hätte den Rahmen gesprengt

Dennoch wuchs auch das «Winterreise»-Projekt in ihrem Kopf schnell auf Übergrösse an. Mona Somm machte sich auf die Suche nach einer Videokünstlerin und fand Caroline Schenk: Die beiden kannten sich seit einem Paris-Aufenthalt 2006 in der Cité Internationale des Arts. Gern hätte Mona Somm für jedes einzelne Lied je nach Stimmung eine spezielle Besetzung und Instrumentation gewählt, mal mit Orgel, mal mit Hackbrett, mit Kinderstimme oder Kinderchor, oder mit Horn.

Es sollte anders kommen. Sie gewann den Kulturvermittler Jacques Erlanger als Produktionsleiter; er riet ihr zu einem ganz anderen Zugang, zu einem radikalen Bruch: So kam es zur Zusammenarbeit mit Extrafish, der Urbanmusic-Formation um Valentin Baumgartner, die letztes Jahr die Musik zum Freilicht-Spektakel «Wasserland» in Steinach kreiert und auf die Bühne gebracht hat. Mona Somm sagt:

«Für mich war klar, dass ich den anderen beteiligten Künstlern die volle Freiheit gebe, im Vertrauen darauf, dass die ursprüngliche Musik sie inspiriert und etwas in ihnen bewegt.»

Im vergangenen, sehr milden Winter reiste Caroline Schenk für die Videoperfomances mit der Kamera dem Schnee hinterher und spürte in «bewegten Stilleben» der Lebenswehmut nach. Vierzehn Lieder nahm Mona Somm zusammen mit ihrer Begleiterin Ute Gareis auf, zwölf hat sich Valentin Baumgartner mit Extrafish angeeignet – entstanden sind dabei auch neue Texte, in Hochdeutsch, Mundart, Englisch und Französisch: Songs für einen weltläufigen zeitgenössischen Wanderer.

Die Band wird diese Lieder live an den jeweiligen Ausstellungseröffnungen spielen: im KultX Kreuzlingen, dem Zeughaus Teufen, der Lokremise in St. Gallen, später im Hof zu Wil, in Baden, Chur, Basel und schliesslich noch einmal im Talhof in St. Gallen.

Für Mona Somm waren die Schubert-Lieder stimmlich eine Herausforderung - gerade das Millimeterfeine daran. Sie sagt:

«In der Winterreise geht es immer um Haaresbreite; das bin ich von Wagner nicht gewöhnt. Ich habe es einfach nach meinen Möglichkeiten versucht, um dieses starke, hochkomplizierte Werk für mich zu erforschen.»

Statt allein loszuwandern wie das lyrische Ich der «Winterreise», hat sie andere eingeladen, eigene Wege zu und Zugänge zu finden - über das Ergebnis ist Mona Somm selbst überrascht. Besucher der Videoinstallation können sich, mit Kopfhörern ausgerüstet, selbst auf die Reise machen. Und sich anstecken lassen von der «Dreistigkeit» des Projekts, wie sie sagt.

Was sich die Sängerin wünscht? Dass «Play Schubert» ein «In sich Hineintanzen auf der Suche nach dem Irrlicht» ermöglicht. Die neuen, verschärften Corona-Massnahmen immerhin stehen dem nicht im Wege: Sowohl die Vernissage als auch das Konzert werden zum Auftakt in Kreuzlingen am 30.11. stattfinden, beschränkt auf 50 Personen und mit Maskenpflicht.



Mona Somm singt derweil schon wieder mutig und querköpfig auf einer anderen Bühne. Am Zürcher Theater Neumarkt probt sie gerade für das Dokumentarstück «Whistleblowerin/Elektra», das den Fall von Yasmine Motarjemi aufrollt: jener Frau, die allein gegen den Nahrungsmittelriesen Nestlé antrat und klagte. Mona Somm wird dazu Elektra singen - eine Frau, die den Mund aufmacht. Nicht nur, um schöne Töne hervorzubringen.



Kult-X Kreuzlingen: 30. Oktober bis 15. November 2020, Vernissage 19 Uhr, Konzert Extrafish 20.30 Uhr.

Zeughaus Teufen: 21. November – 6. Dezember 2020

Lokremise St.Gallen: 17. Dezember 2020 – 3. Januar 2021