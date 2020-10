«Ich habe nie eigene Songs veröffentlicht, ich wollte es aber ausprobieren»: Die St.Galler Soulsängerin Priya Ragu erzählt ihre unglaubliche Geschichte Sie ist in St.Gallen aufgewachsen, zügelt bald nach London, und in Indien kennt man sie schon lange. Die Sängerin Priya Ragu hat soeben ihre erste offizielle Single veröffentlicht und trägt ihren tamilisch gefärbten Soul in die Welt. Roger Berhalter 02.10.2020, 12.00 Uhr

Früher sang sie für andere, jetzt veröffentlicht Priya Ragu erstmals eigene Songs. Bild: PD



Es brauchte nur einen einzigen Videochat, dann hatte sie den Vertrag mit einer der grössten Plattenfirmen der Welt in der Tasche. Diese Woche veröffentlicht Priya Ragu ihre erste Single bei Warner Music. Die St.Gallerin mit sri-lankischen Wurzeln setzt damit zur grossen Musikkarriere an. «Es ist verrückt», sagt die 34-Jährige am Telefon.

«Alles ging so schnell, das hätte ich nie erwartet!»

Dabei macht Priya Ragu nicht erst seit gestern Musik. Schon lange singt sie neben ihrem Bürojob gerne Melodien für andere Künstler ein, macht so genannte Featurings. Vor allem in der Hip-Hop-Szene ist die St.Gallerin mit der sanften Soulstimme gefragt. Ragu ist zum Beispiel auf Aufnahmen der Bündner Sektion Kuchikäschtli zu hören, aber auch im Background-Chor von Müslüm. Ragu sagt:

«Ich habe nie eigene Songs veröffentlicht. Ich wusste aber, ich kann noch mehr, und ich wollte es ausprobieren.»

Also kündigte sie 2017 ihren Job und flog für fünf Monate nach New York, um Songs zu schreiben. Per Skype tauschte sie mit ihrem Bruder Japhna Gold Songideen aus. Mit ihm und nur mit ihm zusammen macht sie ihre Musik. Ohne Band, ohne Management, ohne Label, zumindest bis jetzt.

Von «Rolling Stone India» bis BBC London

Zurück in der Schweiz veröffentlichten die beiden ihre erste Single – und ihre Karriere zündete. «Die Resonanz war von Anfang an gross.» Soul und R’n’B mit elektronischen Klängen und tamilischen Trommeln: Diese Mischung kam bei vielen an.

Priya Ragu und ihr Bruder Japhna Gold beim Auftritt im Palace am «Musig uf de Gass» 2019. Bild: Adriana Ortiz Cardozo (1. Juni 2019)

Schon mit der zweiten Single «Lighthouse» und dem zugehörigen Video schaffte es Priya Ragu weit über die Landesgrenzen hinaus. VH1 India ­–­ sozusagen das MTV Indiens – nahm «Lighthouse» ins Programm auf, «Rolling Stone India» berichtete, Ragu gab ein Interview im englischen Radio BBC.

Schliesslich der musikalische Ritterschlag: Die Radio-DJane und Hitmacherin Annie Mac spielte einen Song von Priya Ragu in ihrer Show auf BBC. «Danach kamen 20 internationale Labels auf mich zu», sagt Ragu. «Crazy!»

Singen in der Wohnung der Eltern in Bazenheid

Das war im Januar 2020, und eigentlich hatte sie ganz andere Pläne. Im März wollten ihr Bruder und sie das erste Album veröffentlichen – in Eigenregie, wie immer – und sie sollte am M4Music-Festival in Zürich auftreten.

Doch als im Lockdown alle Kulturveranstaltungen abgesagt wurden, stand Priya Ragu plötzlich ohne Auftritt und mit einem fixfertigen Album da – und mit 20 Labelanfragen im Posteingang. «Wir hatten keine Erfahrung im Umgang mit Plattenfirmen und wussten nicht, wie wir uns verhalten sollten. Also haben wir erst einmal zugewartet.»

Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Oddisee

Doch wieder führte das eine zum anderen: Eine Londoner Musikmanagement-Agentur meldete sich bei ihr, und es «vibte», wie sie sagt. Will heissen: Die Chemie stimmte, man begann zusammenzuarbeiten, und so entstand der Kontakt zu Warner Music. Jetzt steht Priya Ragu am Beginn einer internationalen Karriere. Ihre Geschichte sei der Beweis, dass man es als Musikerin auch ohne Connections schaffen könne:

«So lange man authentisch bleibt, wird es immer einen Weg geben.»

So ist sie auf dem neusten Album des amerikanischen Rappers Oddisee vertreten, den sie bei einem Konzert in Zürich kennengelernt hat. Der gemeinsame Song «Still Strange» ist ihr jüngstes und bisher internationalstes Featuring. «Die Gesangslinie habe ich in der Wohnung meiner Eltern in Bazenheid eingesungen», sagt sie und lacht.

Auf ihren Profilen in den Sozialen Medien herrschte bis Donnerstagabend die Ruhe vor dem Sturm. Alle früheren Videos und Songs hat Ragu wieder gelöscht, um sie nun, mit dem Label im Rücken, erneut auf den Markt zu bringen – diesmal aber richtig. «Es ist wie ein Neustart für mich», sagt sie, die in St.Gallen geboren und aufgewachsen ist. Auch Gamer auf der ganzen Welt werden bald die Musik von Priya Ragu hören.

Ihre neue Single «Good Love 2.0» ist auf dem Soundtrack des Fussballspiels «Fifa 21» vertreten. Eine Band hat sie mittlerweile ebenfalls. «In England», sagt sie beiläufig, als ob das für eine St. Gallerin das Normalste der Welt wäre. England? «Es ist einfacher so, denn wir planen gerade eine weltweite Tour. Und früher oder später werde ich sowieso nach London ziehen.»