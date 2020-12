«Ich erwartete, ausgelacht zu werden»: Wie es die Engelburger Band Gion Stump & the Lighthouse Project dank der Coronakrise geschafft hat, im Zürcher Hallenstadion aufzutreten

Mit ihrem Konzert, das am Samstag, 6. Dezember, als Stream übertragen wird, will die Band auf die prekäre Situation vieler Künstlerinnen und Künstler und der Veranstaltungsbranche aufmerksam machen.

Urs-Peter Zwingli 02.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gion Stump & The Lighthouse Project (von links nach rechts): Reto Stump, Samuel Näf, Gion Stump, Claudio Weder und Orlando De Toffol. PD/Justine Klaiber

Manchmal muss man einfach fragen. Das dachte sich auch Gion Stump, Sänger und Gitarrist der Band Gion Stump & The Lighthouse Project aus Engelburg. Also rief Stump diesen Herbst im Hallenstadion Zürich an und fragte, ob er dort mit seiner Band ein Streaming-Konzert veranstalten könne. «Ich erwartete, ausgelacht zu werden. Zu meiner Überraschung erhielten wir ein paar Tage darauf aber eine Zusage», sagt der 29-Jährige. Das Streaming-Konzert hatte er eigentlich zuerst aus der alten Turnhalle in Engelburg übertragen wollen. «Dann dachte ich: Wieso versuchen wir es nicht an einem speziellen Ort, der mehr Interesse weckt?»

Auch auf der Bühne mit Abstand

So wird die Band nun am Samstag, 5. Dezember, um 20 Uhr ein gut einstündiges Konzert mit fünfzehn Songs aus dem Hallenstadion streamen – allerdings nicht live. Das Konzert spielten die fünf Engelburger Musiker am 14. November live ein, während sie vom St.Galler Filmemacher Sandro Horber gefilmt wurden. Samuel Näf, Bassist und Violinist, sagt:

«Das leere Hallenstadion war schon fast unheimlich.»

Diese Leere wird im Konzert bewusst inszeniert: Die fünf Musiker stehen auf einer kleinen Bühne nahe am Boden, im Hintergrund sind die leeren Zuschauertribünen zu sehen. In normalen Zeiten fasst das Hallenstadion an Veranstaltungen mit internationalen Stars bis zu 15’000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Engelburger Band ist seit 2010 unterwegs und hat in dieser Zeit rund 300 Konzerte gespielt. Highlights darunter waren Auftritte am Summerdays Festival in Arbon sowie am Berner Gurtenfestival. Für uns als Schweizer Musiker ist das Hallenstadion ein Traum. «Es bedeutet uns viel, einmal dort spielen zu können», sagt Stump. Der Auftritt sei aber mit keinem der bisherigen Erlebnisse zu vergleichen gewesen: Nicht nur hatte die Band kein Publikum, auf der Bühne mussten die Musiker auch den nötigen Abstand zueinander einhalten, um ohne Masken spielen zu können. «Spannend war, dass mich die ruhigen Songs viel mehr berührt haben als die härteren Stücke, die vor einem Publikum mehr Energie haben», sagt Sänger Stump, der jeweils das Grundgerüst für die Songs der Band schreibt.

Existenzängste bei Musikern

Das Streaming-Konzert sehen Stump und Näf als Ersatz für die vielen Konzerte, die wegen Corona ausgefallen sind. Auch die Engelburger Band hätte für 2020 Termine in der Ostschweiz, aber auch in Holland, Dänemark und Deutschland gehabt. «Wir wollen aber auch auf die prekäre Situation vieler Künstlerinnen und Künstler und der Veranstaltungsbranche aufmerksam machen», sagt Stump. Die Mitglieder von Gion Stump & The Lighthouse Project sind keine Berufsmusiker, sie wurden von der Coronakrise nicht existenziell getroffen. «Ich habe aber einige Bekannte, die von der Musik leben. Ich spüre teilweise Existenzängste bei ihnen», sagt Samuel Näf.

Die Band hat die Zwangspause dafür genutzt, sich 2020 neuer Musik zu widmen. Die fünf Musiker arbeiteten intensiv an ihrem vierten Album, das im Herbst 2021 erscheinen soll. Statt in ihrem angestammten Studio in Palma de Mallorca blieben sie dieses Mal aber wegen Corona in der Schweiz. Ihren Stil beschreiben die fünf Musiker als «Artrock». «Wir haben uns auf den Begriff festgelegt, weil man in diesem Musikstil alles darf», sagt Stump. Bei der Band finde man Einflüsse von Rock, Pop, aber auch Heavy Metal sowie Violinen- und Synthesizerklänge.

«Wir bewegen uns nicht gerne in musikalischen Schubladen, wir möchten möglichst viel ausprobieren.»

Das Konzert wird am 5. Dezember um 20 Uhr ausgestrahlt. Links zur Übertragung auf gionstump.ch/hallenstadion