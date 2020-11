Interview «Hueregeil» auf Intellektuell: Der Rapperswiler Frédéric Zwicker hat seine Band umbenannt und pinkelt Trump ans Bein Knuts Koffer heisst jetzt Hekto Super. Die Band um den Rapperswiler Frédéric Zwicker hat sich einen neuen, euphorischen Namen verpasst. Im Interview erklärt der Autor und Musiker, wie er mit gleich zwei brotlosen Jobs zurecht kommt, und was mächtigen Männern fehlt. Roger Berhalter 17.11.2020, 12.00 Uhr

Frédéric Zwicker (in der Luft) mit seiner Band, die früher Knuts Koffer hiess und sich jetzt Hekto Super nennt. Bild: PD

In Ihrem neuen Song «Kleine Männer» machen Sie sich über Politiker wie Donald Trump, Wladimir Putin und Boris Johnson lustig. Was soll an diesen grossen Männern klein sein?

Frédéric Zwicker: Sie klammern sich an ihre Macht und wollen sie nicht mehr hergeben. Meine These ist, dass sie mit ihrem Machtstreben etwas ausfüllen wollen, das ihnen fehlt. Sie brauchen ihre Machtposition, weil es ihnen an Selbstbewusstsein mangelt.

Deshalb nennen Sie sie «geistig kleine Männer, physisch kleine Männer, phallisch kleine Männer»?

Das Wort «phallisch» hat vor allem rhythmisch gepasst, und es ist ein Stabreim, das gefällt mir. Es soll nicht pubertär klingen.

Sie wollen mit ihrer Band jetzt «erwachsener» tönen, wie Sie in einer Mitteilung schreiben. Warum das?

Wir haben musikalisch einen grossen Schritt vorwärts gemacht. Die Kompositionen und die Arrangements sind ausgefeilter, und die Balance von Text und Musik ist ausgewogener. Bisher war unser Publikum ja oft im Clinch.

Wie meinen Sie das?

Bei Konzerten von Knuts Koffer gab es oft nur zwei Varianten: Entweder man hört auf die Texte, dann tanzt man nicht. Oder man tanzt und bekommt dafür die Texte nicht mit. Viele unserer Songs funktionieren aber nur, wenn man von Anfang bis Schluss auf den Text hört.

2016 hat Frédéric Zwicker seinen Debütroman «Hier können Sie im Kreis gehen» veröffentlicht. Bild: Michel Canonica (17. August 2016)

Sie kommen aus der Poetry-Slam-Szene. Haben Sie Knuts Koffer 2006 nur deshalb gegründet, um Ihre Texte zu vertonen?

Ich spielte schon in Bands, lange bevor ich mit Poetry Slam begann. Aber ja, bei Knuts Koffer standen meine Texte immer am Anfang. Wir haben die Musik jeweils passend dazu komponiert. Das war zu Beginn unser Selbstverständnis: Wir sind die Band, die spannende Texte hat.

Braucht es da überhaupt eine Band?

Ja, die Musik war neben dem Schreiben schon immer meine grosse Leidenschaft. Auch wenn man es vielleicht nicht hört: Ich habe immer gerne Jazz gespielt. Bei Knuts Koffer stammen nicht nur die Texte von mir, sondern auch die Kompositionen.

Jetzt nennen Sie sich Hekto Super. Warum?

Mit Knuts Koffer haben wir wohl alles erreicht, was wir erreichen konnten. Nach fünf teils sehr unterschiedlichen Alben möchten wir jetzt etwas anderes machen und die Musik mehr in den Vordergrund stellen. Die neuen Songs möchten wir frei von allen Assoziationen veröffentlichen.

Die Lieder von Knuts Koffer waren meist lustig. Ist das jetzt vorbei?

Nein, «Kleine Männer» hat ja immer noch viel Humor drin. Witzig-originelle Texte zu haben, ist nach wie vor unser Anspruch. Aber der Textanteil ist jetzt kleiner, und es gibt in den Songs instrumentale Passagen, wo man einfach die Musik geniessen kann.

Warum «Hekto Super», was bedeutet der Name?

Er ist sehr euphorisch gemeint. Wortwörtlich bedeutet der lateinische Begriff «100 über», also sozusagen «hueregeil» auf Intellektuell.

Weniger super ist das aktuelle Coronajahr, gerade für freischaffende Künstler wie Sie. «S'git kei schlimmers Schicksal als es Musikerläbe» haben Sie einmal gesungen. Bestätigt sich das gerade?

Das Schriftstellerleben ist finanziell gesehen etwa gleich schlimm... Ich habe mir gleich zwei brotlose Jobs ausgesucht. Die vergangenen zwei Jahre bin ich als freischaffender Autor und Musiker recht gut durchgekommen, jetzt wird es langsam hart. Aber ich weiss nicht, ob es für mich härter ist als zum Beispiel für eine Pflegerin, die zwar weiterhin verdient, aber anderen hohen Belastungen ausgesetzt ist.

Sie haben soeben Ihren zweiten Roman «Radost» veröffentlicht. Wären Sie jetzt damit auf Lesetour?

Ja, nach drei Jahren Schreibarbeit. Als Autor verdient man vor allem mit Lesungen Geld. Aber im Moment ist alles abgesagt.

Immerhin haben Sie die Zeit genutzt, um mit der Band neue Songs aufzunehmen.

Das war schon vor Corona geplant. Aber ja: Wir können im Moment zwar nicht live auftreten, aber wenigstens durch Veröffentlichungen auf uns aufmerksam machen und die Leute unterhalten.

Zehn Songs haben Sie im Sommer aufgenommen. Wann erscheint das Album?

Es wird zumindest vorerst keines geben. Stattdessen veröffentlichen wir Song für Song samt Videoclips. Und bald lassen wir auch Knuts Koffer noch einmal aufleben.

Wie das?

Wir haben einen Song zur Konzernverantwortungsinitiative geschrieben, der noch vor der Abstimmung erscheinen soll, wenn alles klappt. Ich möchte Knuts Koffer nicht sterben lassen. Ab und zu ein Song zur Aktualität darf sein. Und wer weiss: Vielleicht gibt es irgendwann auch ein sechstes Album.