Porträt Hühnergegacker von der Empore: Die St.Galler Organistin Maja Bösch nimmt es gern spritzig und mit Schwung

Die Orgel klinge im Gottesdienst oft zu schwermütig, findet Maja Bösch. In Neudorf und Rotmonten setzt die quirlige Kirchenmusikerin auf Kontraste – sie hat auch Ländler im Repertoire. Oder Jazz.

Bettina Kugler 19.10.2020, 12.00 Uhr

Organistin Maja Bösch auf der Empore der Kirche Sta. Maria Neudorf – hier spielt und improvisiert sie am Samstag, 24. Oktober mit Saxofonist Peter Lenzin.

Sie trägt eine warme Jacke; ein Foulard schützt sie vor Zugluft. Dabei zeigt sich der Herbst an diesem Tag noch von der milden Seite. Doch oben auf der Orgelempore wird es schnell ungemütlich kühl – und Maja Bösch, seit 2013 Organistin in Sta. Maria Neudorf, weiss genau, dass sie fast immer wesentlich länger dort sitzt, als sie ursprünglich vorhatte. «Ich verliere mich beim Üben und Spielen in dem schönen, warmen Klang, der mich umhüllt, und vergesse alles andere.»

Dann muss sich die dreifache Mutter sputen, um beizeiten zu Hause in Rotmonten zu sein, wo sie mit ihrer Familie im Pfarrhaus wohnt. Ein schnelles E-Bike braucht Maja Bösch auch sonn- und feiertags, für die Wege von Rotmonten nach Neudorf oder St.Fiden. Zwischendurch versorgt sie noch sechs Hühner, die im Rotmöntler Pfarrhausgarten leben. Sie lacht. «Die Hühner sind unser Familienprojekt.»

Wie die Musik: Die Mädchen singen gern mit ihr, spielen Klavier und Cello, ihr Mann ist Klavierbaumeister. Und weil sie selbst immer wieder Lust auf Neues hat, lernt die Kirchenmusikerin gerade Handorgelspielen – für die Rotmöntler Spatzen, den Kinderchor für Erst- und Zweitklässler, den sie künftig damit leiten und begleiten will.



Die Kirche ist ihr Wohlfühlort

Die Kirche empfindet die 42-Jährige als ihre «zweite Stube», einen Wohlfühlort. Ist Maja Bösch warm genug eingepackt, wird ihr hier schnell warm ums Herz. «Ich sehe mich vor allem als Gottesdienstorganistin», sagt sie. Der Kontakt zur Gemeinde, das Miteinander bedeutet ihr viel. Irgendwo nur vorbeizukommen und ihren Dienst zu absolvieren, das konnte sie sich nie vorstellen. Stattdessen lädt Maja Bösch die Leute ein zum Singen, Feiern, Geniessen – ob unten in den Kirchenbänken oder in verschiedenen Chorformationen und Projekten. Perfektion erwartet sie nicht, es soll vor allem Freude machen.

Ihr selbst ist die Freude an ihrer Arbeit anzumerken. Wenn Maja Bösch lacht – und das macht sie so oft und von Herzen, dass es eine Weile dauert, bis sie fürs Foto ernst schauen kann –, dann kann man sie sich gut als Zwölfjährige vorstellen, in Lichtensteig, wo sie zum ersten Mal zu Weihnachten eine Mozartmesse begleitet hat.

«Seither gab es in meinem Leben kein Weihnachten mehr ohne Musizieren in der Kirche. Das wäre auch kein richtiges Weihnachten.»

Verlockende Klänge beim Drehörgelitreffen

Sie liess sich zur Primarlehrerin ausbilden, studierte dann Kirchenmusik und Chorleitung in Luzern, absovierte das Konzertdiplom in Lausanne. Abgehoben hat sie nicht auf ihrem entrückten Arbeitsplatz. «Mich hat eher das Drehörgelitreffen geprägt als schwere, auch schwer spielbare Orgelmusik», sagt sie. Als künstlerische Leiterin des Orgelherbstes in Neudorf gestaltet Maja Bösch auch selbst Programme, jedoch auf ihre Art. «Orgel meets...» ist das Motto der Reihe; für das Abschlusskonzert hat sie den Saxofonisten Peter Lenzin zum Meeting auf die Empore eingeladen.

Neben Improvisationen wird sie auch Eigenkompositionen spielen; Stücke, die Titel tragen wie «Mit Schwung hinaus» oder auch einmal «Hühnergegacker». Ihre Orgeltänze sind beliebt, oft schreiben ihr Amateure: dankbar für Musik, die gut zu bewältigen ist und schnell nach etwas klingt. Maja Bösch lacht. «Bevor ich meine Stücke veröffentliche, gebe ich sie stets dem erfahrenen Komponisten Iso Rechsteiner zur Durchsicht. Hinter das ‹Hühnergegacker› schrieb er ein grosses Fragezeichen.» Aus dem Gegacker wurde ein «Intermezzo».



«Zwischen volkstümlich und spritzig spätromantisch»

Am Spieltisch vergisst Maja Bösch oft die Zeit: «Ich verliere mich im warmen Klang dieses weiten, hellen Raumes», sagt sie. Eine Etage tiefer, zwischen Neudorf und Rotmonten, ist die Musikerin ein bekennender Familienmensch.

Bild: Michel Canonica

Vielleicht ist es der weite und helle Raum in Neudorf, der ihr beim Spielen so gute Laune macht. Zudem verfügt die Orgel über ein Fernwerk: Damit schwebt Maja Bösch musikalisch nahezu in himmlischen Sphären. Sie setzt sich auf die Bank am Spieltisch und gibt eine Hörprobe. Hell und freundlich tönt es, beschwingt, tänzerisch. «Zwischen volkstümlich und spritzig spätromanisch» verortet sie ihren Stil. Neben der klassischen Kirchenmusik spielt sie gern Ländler, traditionelle Toggenburger Tänze, jazzige Improvisationen. Das fehlt ihr manchmal, wenn sie andere Organisten hört:

«Orgelmusik ist vielfach immer noch schwer: enorm anspruchsvoll, aber auch schwermütig und schwerfällig.»

Viele Menschen empfänden das als bedrückend. Statt in die Klage miteinzustimmen, setzt Maja Bösch lieber Kontraste, bringt die Orgel zum Tanzen. Auch gerne im Gottesdienst, etwa an Kirchenfesten, am Bettag oder an Ostern: «Wir haben doch auch etwas zu feiern und Grund zur Freude.» Mit ihrem Spiel auf der Empore ganz unterschiedliche Stimmungen zu schaffen, aufzunehmen und zu kultivieren, erfüllt die Organistin. Kein Wunder, dass Maja Bösch auch im Leben gern schwungvoll alle Register zieht.



Samstag 24.10., 19.15 Uhr, Sta. Maria Neudorf: «Organ meets... Peter Lenzin», mit Maja Bösch (Orgel) und Peter Lenzin (Saxofon). Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Jules Massenet, Gion Antoni Derungs, Dollar Brand und Maja Bösch. Öffentliche Hauptprobe: Dienstag 20.10., 14 Uhr