«House of Cards» in Liechtenstein: Das neue Schauspielensemble zeigt Politthriller zum Saisonstart Das neugegründete Ensemble des TAK Theaters Liechtenstein bringt den Vorläufer der erfolgreichen Netflix-Serie «House of Cards» auf die Bühne. Das Stück seziert die schmutzigen Machenschaften der Strippenzieher im amerikanischen Wahlkampf. Julia Nehmiz 13.09.2020, 16.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Intrigen im Wahlkampf: Pressesprecher Stephen Bellamy (Nico Ehrenteit, rechts) fällt bei seinem Chef (Volker Metzger, links) in Ungnade, der Nachfolger (Julian Härtner) steht schon bereit. Bild: Ilja Mess

Mitten in der Coronakrise verkündete Thomas Spieckermann, dass sein TAK Theater Liechtenstein ein eigenes Schauspielensemble bekomme. Der Intendant möchte sein Theater, das sonst Gastspiele anderer Häuser zeigt, stärker in der Region verankern. Am Samstag war nun die erste Premiere seines Ensembles: Das TAK eröffnet die neue Spielzeit mit einem Politthriller, der die schmutzigen Machenschaften der Strippenzieher im Wahlkampf seziert.

Der amerikanische Autor Beau Willimon, Miterfinder der erfolgreichen Netflix-Serie «House of Cards», weiss, wovon er im Theaterstück «Tage des Verrats» schreibt. Willimon arbeitete bei mehreren Kampagnen mit, unter anderem in Hillary Clintons Senatswahlkampf im Jahr 2000. Willimons Kammerspiel wurde 2008 am Broadway uraufgeführt, 2011 von George Clooney («The Ides of March») verfilmt. Im Juni feierte es deutschsprachige Erstaufführung in Mainz, jetzt ist es erstmals in der Schweiz zu sehen.

In «Tage des Verrats» soll der junge Pressesprecher Stephen Bellamy einem aussichtslosen Kandidaten der Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf zum Erfolg verhelfen. Doch als Überflieger Bellamy sich mit dem Wahlkampfleiter der Gegenseite trifft, stürzt er tief – und zieht in seinem Rachefeldzug andere mit in den Strudel.

Das einzige Ziel: Endlich ins Weisse Haus kommen, egal wie. Bild: Ilja Mess

Die Spindoctors geilen sich an ihren Strategien auf

Beau Willimons Stück wurde inzwischen von der Wirklichkeit überholt: Donald Trump, aggressiver und spalterischer, als es im Theaterstück je vorgesehen war. Regisseur und neuer TAK-Schauspielleiter Oliver Vorwerk dreht die Vorlage weiter: Er startet mit einer Trump-Parodie in den Abend und lässt ihn mit «America first» enden.

Bei Vorwerk bestreitet eine reine Männerrunde den Wahlkampf. Er zeigt die Spindoctors als überhitzte, eitle, fast schon wahnsinnige Männer, die Machismo leben und sich an ihren Strategien aufgeilen. Das einzige Ziel: Endlich ins Weisse Haus kommen, egal wie. Nico Ehrenteit stattet seinen Pressesprecher Stephen Bellamy mit irrer Energie aus. Doch weil er schon von Anfang an einen kaputten Typen zeigt, ist der Sturz des Protagonisten vorhersehbar und nicht sehr tief.

Alle versuchen, Oberhand zu behalten, doch Stephen Bellamy (Nico Ehrenteit, am Boden) reisst alle in seinem Rachefeldzug mit hinunter. Bild: Ilja Mess

Das spielfreudige Ensemble arbeitet die brutalen Machtkämpfe genau heraus. Die Frauen (Christiani Wetter als Praktikantin Molly und Musikerin Karin Ospelt als Allegorie der Liebe) haben nichts zu melden. Auch Gefühle haben in Vorwerks Inszenierung keinen Platz. Loyalität ist eine Währung, Freundschaft oder gar Liebe werden gezielt platziert, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Dass Praktikantin Molly mit Pressesprecher Stephen Bellamy schläft, ist keiner Liebe geschuldet, sondern Kalkül. Ein interessanter Twist, der aber die Figuren verflachen lässt.

Als Erklärungsversuch für Trumps Erfolg greift Vorwerks Inszenierung zwar zu kurz, trotzdem regt sie zum Nachdenken an. Christiani Wetter fragt zum Schluss jeden einzelnen: «Warum hast du das gemacht?» Die schlichte Antwort: «Weil ich’s kann.» Um Inhalte geht es diesen Machtmenschen schon lange nicht mehr.



Der Ensemblegedanke ist bestechend

Thomas Spieckermann, seit 2015 Intendant des TAK Liechtenstein. Bild: Urs Bucher

Das Ensemble-Projekt von Intendant Thomas Spieckermann hat mit der Einstandspremiere gut Fahrt aufgenommen. Schauspielensemble ist zwar ein grosses Wort für die drei Schauspielenden Nico Ehrenteit, Julian Härtner und die Liechtensteinerin Christiani Wetter, die für viereinhalb Monate engagiert sind und somit die halbe TAK-Spielzeit bestreiten. Doch der Ensemblegedanke ist bestechend. Spieckermann möchte nicht wie bisher einfach zwei Eigenproduktionen pro Saison auf die Beine stellen, sondern drei Inszenierungen, und zwar direkt hintereinander. Nur durch diese Kontinuität könne eine intensive Zusammenarbeit Früchte tragen.

So steht die nächste Premiere am 31.Oktober an, die drei vom Festensemble spielen (unterstützt von Ralf Beckord, der in «Tage des Verrats» diabolisch den Kampagnenleiter der Gegenseite gibt) den Klassiker «Tod eines Handlungsreisenden» US-Schriftsteller von Arthur Miller. Als dritte Eigenproduktion wird ab 5.Dezember «Der Fremde» von Albert Camus aufgeführt. Regie führt jeweils TAK-Schauspielleiter Oliver Vorwerk.

Ob Thomas Spieckermann sein kleines Ensemble ausbaut? Ob es schon Pläne für die kommende Saison gibt? «Um ein Fazit zu ziehen, ist es noch zu früh», sagt Intendant Spieckermann. Er müsse erstmal schauen, wie das neue System funktioniere. Er spiele schon mit dem Gedanken, das Ensemble fortzuführen. Doch er wolle sich erst einmal die Zeit nehmen, um zu beobachten, wie die Arbeit ankommt, und wie sein Haus damit umgeht.

Mit seinem Schauspielleiter habe er abgesprochen, dass der Fokus in den Eigenproduktionen auf den Schauspielerinnen und Schauspielern liegen solle. Man werde auf Theatermittel wie Videoprojektionen oder aufwendige Ausstattungen verzichten. «Es geht nicht ums Kulissenbauen, es geht um die Schauspieler», sagt Spieckermann. Der Auftakt mit Tage des Verrats macht jedenfalls neugierig auf weitere Produktionen des kleinen Ensembles.

«Tage des Verrats»: 19.9. und 1.10.2020; jeweils 20.09 Uhr, TAK Theater Liechtenstein in Schaan