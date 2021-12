Projekt ET: Das Wiler Rapduo veröffentlicht sein erstes Album

Hip-Hop Sie rappen über Kuchen, Konsumwut und den Klimawandel: Zwei Wiler Rapper machen «radikali Chlikunst» Seit drei Jahren sind Jan Räbsamen und Gian-Andri Stahl als Projekt ET unterwegs. Nun haben sie ihr erstes Album «Planet Erdbeertörtli» herausgebracht. Sie zeigen darauf, dass sie nicht nur rappen, sondern auch sich rhythmisch räuspern und beatboxen können. Claudio Weder 03.12.2021, 17.57 Uhr

Die Wiler Rapper Jan Räbsamen (links) und Gian-Andri Stahl sind seit 2018 als Projekt ET unterwegs. Bild: PD

«180 Grad, Chueche fertig.» Jan Räbsamen und Gian-Andri Stahl alias Projekt ET rappen gerne über Kuchen. Das zeigt ihr bislang unveröffentlichter Hit «Chueche für Alli». Die Parole ist zu einer Art Markenzeichen der beiden Wiler geworden, die seit 2018 gemeinsam Musik machen.

Nach dem Mixtape «Kauderwelt» (2019) und der EP «Nur so am Strand» (2020) legen die zwei Rapper nun ihr erstes Album «Planet Erdbeertörtli» vor. Und da ist er wieder, der Chueche. Im «Intro» wird er besungen wie auch im Schlusssong «Balabalaclava», eine Anspielung auf die orientalische Süssspeise Baklava.

Davon abgesehen gibt es auf «Planet Erdbeertörtli» aber nur wenig Zuckersüsses. Denn: Die beiden sind schliesslich keine Schmuserapper, sondern zeigen gerne mal mit dem «Mittelfinger zum Mond», wie es im Song «Quartier» heisst. «Du losisch grad de hässigst vonere Generation», rappt der 25-jährige Räbsamen an anderer Stelle, wütend, aber nicht aggressiv.

Wortwitz und Gesellschaftskritik

Auch der Ostschweizer Dialekt ist bekanntlich nicht der am süssesten klingende. Doch das ist Räbsamen und Stahl wurst. Bewusst, als sei es ein Bekenntnis, haben sie ihr Album nach einem Ausdruck benannt, für dessen Aussprache die Ostschweizer ausserhalb der Ostschweiz gerne belächelt werden. Auf eine andere Sprache als St.Galler Deutsch zu rappen, käme für Projekt ET ohnehin nicht in Frage. «Wir sind Fans von Mundartrap.»

Auf dem Album verbinden sie Wortwitz mit Gesellschaftskritik. Mal schläfrig und träge, mal wach und mit viel Power rappen sie über Beats, die von vier verschiedenen Ostschweizer Produzenten stammen. Ab und zu helfen Räbsamen und Stahl mit ein paar unbeholfenen Beatbox-Einlagen oder rhythmischem Räuspern nach.

Die Texte sind oft politisch. Auch wenn dies nicht immer beabsichtigt ist. «Wir wollen die Leute nicht aufklären», meint der 22-jährige Gian-Andri Stahl, der in Luzern Musik studiert. «Aber wir sind beide politisch aktiv und rappen über Dinge, die uns im Alltag beschäftigen.» Klimawandel, anti-bürgerliche Politik, Konsumwut oder Materialismus.

Begonnen haben Jan Räbsamen und Gian-Andri Stahl als Solokünstler. Bild: PD

Auch rappen die beiden über ihre eigene Generation, die oft als «Generation Vollsuff» abgestempelt wird, die Weisswein aus dem Tetrapack trinkt und stets auf Krawall aus ist. Im Song «Vu de Beste» drehen Projekt ET den Spiess um und geben den älteren Generationen die Schuld an den Problemen der heutigen Jugend:

«Sie hends vorgmacht, mir hends nogmacht.»

Kritisch rappen sie auch über ihre Heimatstadt Wil, die sie als «Stadt ohni Träum» bezeichnen. In Wil haben die beiden Musiker prägende Jahre verbracht. Kennengelernt haben sie sich in der Pfadi, später zogen sie als «Fründe fürs Lebe» nachts oft gemeinsam durch die Strassen. Im Song «Quartier» heisst es:

«Samschtigobig lauft nöd vil, aber wieder unterwegs, i de Beiz, wo’s no git, wil sie vo de Fasnacht lebt.»

Als Solokünstler begonnen

Die ersten Gehversuche als Rapper machten Jan Räbsamen und Gian-Andri Stahl aber getrennt. Darauf spielt der Name ET an: Die Grossbuchstaben stehen für Epik und Takle, so lauten die Solokünstlernamen von Räbsamen und Stahl. Über ihre Musik heisst es im Songtext von «Füür»:

«Mir mached nüt gschids, aber vil dumms, Projekt ET, radikali Chlikunst.»

Noch immer arbeiten sie häufig getrennt: «Die Refrains geben das Thema vor, doch die Strophen setzt jeder von uns so um, wie er möchte», sagt Räbsamen über die Entstehung der Songs. Stahl ergänzt: «Das funktioniert in der Regel gut. Wir haben einen ähnlichen Geschmack und denselben ‹Flow›.»

Flow haben die zwölf neuen Songs tatsächlich, auch wenn dieser manchmal ins Stocken gerät. Das stört aber nicht. Denn die poetischen Zeilen brennen sich so oder so ins Gedächtnis. Parolen wie «Kei Macht für niemerd» oder «Wert dini Stadt ab» sind fast noch eingängiger als «Chueche für Alli».