Der Hip-Hopper Megan verkauft neben Musik auch Weisswein

Hip-Hop Nie wieder Fusel: Der Schaffhauser Rapper Megan verkauft seinen eigenen Hauswein Am 4. Juni erscheint «Anekdoten», die neue EP des Rappers Megan aus Stein am Rhein. Bald ist auch ein Weisswein mit demselben Namen erhältlich. Megan hat ihn bei seinem Lieblingswinzer keltern lassen. Ein Besuch im Rebberg. Roger Berhalter 03.06.2021, 05.00 Uhr

Stein am Rhein und Wein: Max Albrecht alias Megan im Rebhang oberhalb des Schaffhauser Städtchens. Bild: Arthur Gamsa (28. Mai 2021)

Jedem Rapper seine berauschende Substanz. Amerikanische Hip-Hop-Stars zeigten sich eine Zeit lang gerne mit teuren Cognacflaschen. Es gab und gibt die Kiffer, die in ihren Videoclips Rauchschwaden verbreiten. Und seit einigen Jahren dämpfen sich junge Rapper mit harten Beruhigungsmitteln und Angstlösern wie Xanax. Klar, dass diese Substanzen dann auch in den Texten vorkommen.

Auch Max Albrecht oder Megan, wie er sich als Künstler nennt, rappt gerne vom Rausch. Aber weder von Pillen noch Pulvern, sondern von Weisswein. So auch im Song «Movie» von der neuen EP «Anekdoten»: Megan schwärmt darin von «vino bianco, eisgekühlt» und von «weissem Wein, so fruity».

Jetzt steht der 25-Jährige zwischen Rebstöcken in der Abendsonne. Ihm zu Füssen liegt die Altstadt von Stein am Rhein, wo er wohnt und nach eigenen Angaben sein «Spiesserleben mit Hüsli und Garten» geniesst. In der Hand hält er eine Flasche Riesling-Sylvaner Auslese, kühl vergoren, im Stahltank ausgebaut.

Die EP digital im Stream, der Wein analog in Flaschen

«Weisswein ist das Go-to-Getränk für mich», sagt der gebürtige Deutsche. Schon lange habe er von einer eigenen Hausmarke geträumt, jetzt hat er sich diesen Traum erfüllt. Zur Veröffentlichung seiner neuen Lieder verkauft Megan 500 Flaschen Weisswein, der gleich heisst wie seine EP: «Anekdoten». Die Musik ist nur digital, als Stream, erhältlich. Ergänzend dazu gibt’s die Weinflaschen, handfest und analog.

«Es freut mich, dass auch ein jüngeres Publikum meinen Wein mag», sagt Andreas Florin. Der Winzer bearbeitet oberhalb von Stein am Rhein 3,5 Hektaren voller Reben. Die Hänge sind steil, Maschinen nützen hier wenig, es braucht viel Handarbeit. Florin ist der einzige Weinbauer, der hier nicht nur Trauben anbaut, sondern sie auch vor Ort keltert. Vor allem für die Restaurants in der Region ­– und seit neustem auch für Megan.

Das Weingut Florin sei das erste gewesen, das er für seine Hausmarke angefragt habe, erzählt der Rapper. «Ich bin ein guter Kunde und mag diesen Wein sehr.» Er freue sich schon darauf, den regionalen Riesling-Sylvaner seinen Freunden näher zu bringen.

Ohne Namen, ohne Foto auf der Etikette

Während die meisten Rapper gerne protzen, gibt sich Megan zurückhaltend. Sowohl in der Musik als auch auf der Etikette seiner Hausmarke. Es gibt keinen Link, der zu seiner EP führt, die Etikette zeigt kein Bild von ihm, nicht einmal sein Name steht drauf. Stattdessen schlicht «Anekdoten» und eine Illustration, die ein befreundeter Grafiker beigesteuert hat. Stolz ist Megan aber allemal auf seinen Wein: «Wir trinken nie wieder Fusel, das ist die Hausmarke!», rappt er in «Movie».

Viel ist passiert, seit Megan 2017 seine ersten Konzerte gab. Heute ist der 25-Jährige bei Sony Music unter Vertrag. Nach mehreren Veröffentlichungen als Do-it-yourself-Künstler ist «Anekdoten» die erste, die beim Majorlabel erscheint. Megan:

«Ich gehe die Sache jetzt professioneller an. Ich habe ein grösseres Team, das mehr Expertise einbringt.»

Er sei froh auch um die Kritik, die ihm in diesem Team manchmal entgegenschlage. «Ich muss meine Ideen stärker vereidigen. Dafür bin ich mit dem Ergebnis dann auch zufriedener.» Seine sechs neuen Lieder sind in der Tat gut herausgekommen. Der Weisswein übrigens auch.

EP «Anekdoten» ist ab 4. Juni als Stream verfügbar.

Den gleichnamigen Weisswein gibt's demnächst unter www.ichbinzuhausemama.ch zu kaufen.