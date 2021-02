Hilfsprojekt 1500 Kunstwerke verkauft: Wie ein St.Galler Lockdown-Projekt zum Dauererfolg wurde Entstanden ist es im Lockdown 2020, als spontane Hilfsaktion für notleidende Kunstschaffende. Mittlerweile ist es ein professioneller und erfolgreicher Onlineshop: das Projekt «support your local artist». Damit unterstützt das St.Galler Kunstkollektiv Haus zur Ameise Kunstschaffende aus der ganzen Schweiz. Und stösst auf grosse Resonanz. Julia Nehmiz 02.02.2021, 12.00 Uhr

Poster, Keramik, Karte – im Webshop «support your local artist» können Schweizer Kunstschaffende ihre Werke verkaufen. Bild: Screenshot

Innerhalb von wenigen Tagen hatten sie das Projekt «support your local artist» auf die Beine gestellt. Spontan, einfach machen, dem ersten Lockdown im März 2020 die Stirn bieten – und Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bieten, als alle Museen und Galerien geschlossen und alle Vernissagen abgesagt waren. Das St.Galler Kunstkollektiv Haus zur Ameise setzte in nicht einmal einer Woche das Vorhaben in die Realität um. Die Idee: Bestechend einfach, und bestechend überzeugend. Wenn die Leute nicht zur Kunst kommen dürfen, dann kommt die Kunst eben zu den Leuten, und zwar in Form eines kuratierten Onlineshops, auf dem Kunstschaffende aus der Schweiz ihre Werke verkaufen können.