DUNANT-MUSEUM Seit zwei Jahren entstauben die beiden Direktorinnen in Heiden Henry Dunant konsequent Seit Herbst 2019 leiten Kaba Rössler und Nadine Schneider das Dunant-Museum in Heiden. Sie machen das Museum auch zum Kunstort: mit dem Ziel, die Ideen Henry Dunants für die Gegenwart auf neue Art fruchtbar werden zu lassen. Martin Preisser Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Leiten seit zwei Jahren die Geschicke des Dunant-Museums in Heiden: Kaba Rössler und Nadine Schneider. Bilder: Michel Canonica

Sie wirken quirlig, lebhaft und denken offen über ihre Arbeit nach. Und sie können spürbar gut miteinander, die beiden Co-Leiterinnen des Dunant-Museums. Beide haben zuvor in Aarau gearbeitet. Kaba Rössler hat dort das Stadtmuseum, Nadine Schneider das Forum Schlossplatz geleitet. Schon dort sind Kooperationsprojekte zwischen den beiden benachbarten Häusern entstanden.

«Wir brennen beide fürs Konzipieren und wollten nach langjähriger alleiniger Museumsleitung ein partnerschaftliches Gegenüber haben. Eine Co-Leitung ist nicht nur spannender, sie bedeutet inhaltlich wie planerisch ein Plus.»

Das sagen die beiden Frauen, die mit ihrem gemeinsamen Wechsel nach Heiden auch viel aufgegeben haben. «Und wir fühlten uns – und das ist im positiven Sinne zu verstehen – fast wieder, als seien wir ins Ausland gegangen», sagt Kaba Rössler.

Vor zwei Jahren wurden Kaba Rössler und Nadine Schneider, je mit einem 40-Prozent-Pensum, als neue Leiterinnen gewählt. «Das Dunant-Museum hat eine lange Tradition, die viele Jahre gut funktioniert hat. Aber das Museum hat zuletzt nicht mehr in heutiger Sprache mit den Leuten geredet», so beschreibt Kaba Rössler die museale Situation, die sie angetroffen hatte.

«Aber wir wollen Dunant nicht in einer weiteren unbeweglichen Dauerausstellung zementieren, sondern den Zugang zu seinem Denken und Wirken leicht, flexibel und spielerisch gestalten. Nicht als Theater mit Requisiten also, sondern als dialogisches, zeitgenössisches Museum mit Originalobjekten und Fakten.»

Kunst kann die Werte Dunants vermitteln helfen

Im ersten Jahresbericht unter der neuen Leitung heisst es: «Es zeigt sich, dass unter Einbezug von aktuellen Positionen aus Kunst und Kultur die Werte Henry Dunants und des Roten Kreuzes sehr gut vermittelt werden können.» Genau das umschreibt das Konzept von Kaba Rössler und Nadine Schneider, die das Museum seit zwei Jahren neu denken wollen. «Das Museum als Gedenkstätte bleibt wichtig, auch der ‹Personenkult› um Henry Dunant hat weiter seine Berechtigung», sagen die beiden und erzählen von der grossen Bewunderung, die der Gründer des Roten Kreuzes bis heute vor allem auch im asiatischen Raum geniesse.

Ein Film ist Teil der aktuellen Ausstellung mit der Genfer Künstlerin Camille Kaiser.

Ein gutes Bespiel dafür ist die neue Ausstellung in der Dependance am Kirchplatz, wo das Museum im Dunant Plaza während des Umbaus des eigentlichen Museums eine temporäre Bleibe hat. «Unternehmen Algerien» heisst die Ausstellung und thematisiert Henry Dunant und seine koloniale Karriere. Diese Ausstellung ist auch eine Geschichte des Scheiterns, zeigt die dunkleren Seiten des Friedensnobelpreisträgers. Und sie zeigt die Geschichte des erfolglosen Kolonialisten und Geschäftsmanns in Kombination mit zeitgenössischer Kunst.

Rössler und Schneider haben die Genfer Künstlerin Camille Kaiser eingeladen. Sie erzählt mit Material aus dem Familienarchiv die Geschichte ihres Grossvaters, der hundert Jahre nach Dunant als Topograf in den Kolonien Frankreichs unterwegs war. Vorhänge im Glashaus des Dunant Plaza und ein Film verbinden sich zu einer Kunstinstallation, die auch den Blick auf einen Aspekt der Geschichte Henry Dunants wirft, zu neuen Gedanken einlädt und die historische Figur näher in die Gegenwart transportieren kann.

«Wir wollen die Geschichte Dunants auch im engen Dialog mit zeitgenössischen Kunstpositionen weitererzählen, Dunant dabei eben nicht heroisieren, sondern näher ins Jetzt bringen.»

Was sie bisher in Heiden umgekrempelt hätten, könne man durchaus als «sanfte Revolution» bezeichnen, sagen die beiden Leiterinnen schmunzelnd. Im Oktober letzten Jahres war das Künstlerduo Monica Germann und Daniel Lorenzi zu Gast. Einen Monat später haben mutige Fotografinnen aus Belarus ganz spezielle Fotografien der Demokratiebewegung im Dunant Plaza gezeigt.

Kaba Rössler und Nadine Schneider schätzen in Heiden, in das sie sich auch wegen der speziellen Architektur und der Weite des Blicks über den See verliebt haben, die schlanken Prozesse: «Hier können wir unsere Ideen schnell und effektiv umsetzen.»

Lokal verankert, international gedacht

Sie sehen den Wert des Museums, den es durch seine starke lokale Verankerung hat, wollen diesen Wert aber durch aktuelle kulturelle Positionen verstärken. Geschichte und Gegenwart sollen sich auch in Zukunft begegnen und so immer wieder überraschende Zugänge zu Dunant und seine humanitären Ideen ermöglichen.

Für Mai 2023 rechnen die beiden Co-Leiterinnen mit der Wiederöffnung des Museums an der Asylstrasse. Sie hoffen, dass sie das jetzige Dunant Plaza dann dennoch weiternutzen können. Das Haus hat durch die spezielle Zwischennutzung und mit seiner dadurch neu definierten Glasfront Heidens Kirchplatz einen urbanen Touch mit speziellen Blickfängen gegeben.

«Die Gedenkstätte für Henry Dunant soll zum attraktiven Verhandlungsort spezieller Themen werden, sie will eine aktive und offene Plattform sein, die das Publikum mit überraschenden Positionen zum Nachdenken einlädt», formuliert es der Jahresbericht 2020. In diese Richtung sind Kaba Rössler und Nadine Schneider schon einige deutlich wahrnehmbare Schritte gegangen.

Ausstellung: bis 20. März 2022. www.dunant-museum.ch