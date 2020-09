Heimatliebe, Heimattrotz: Das Museum Appenzell zeigt, was passiert, wenn Tradition auf Moderne trifft Das Museum Appenzell macht mit der Ausstellung «Chraanzrock ond Bechue» einen neuerlichen Versuch, traditionelles Kunsthandwerk der zeitgenössischen Kunst gegenüberzustellen. Das Resultat: eindrücklich und überaus sehenswert! Brigitte Schmid-Gugler 22.09.2020, 05.00 Uhr

Madonna aus Glycerinseife und andere Preziosen: Das Museum Appenzell zeigt, wie zeitgenössische Kunstschaffende traditionelles Kunsthandwerk aufgreifen und weitertreiben. Bild: PD

Immer wieder gelingt es dem Team um Birgit Langenegger – neu in Co-Leitung mit Martina Obrecht – neue Zugänge zu Appenzeller Volkskunst und Traditionen zu eröffnen. Ganz wunderbar gelingt diese Auslegeordnung mit der aktuellen Ausstellung unter dem Titel «Chraanzrock ond Bechue». Ostschweizer Kunstschaffende wurden dazu eingeladen, sich zu eben jenen und vielen anderen Begriffen etwas Zeitgenössisches auszudenken. Etwas, das Begriffe wie Bechüe aus der vermeintlich verstaubten Appenzeller Spielkiste heben könnte. Nicht, dass die Bechüe daraus verschwunden wären!

Um die Antwort, wie man eine Bechue schnitzt, ist im Innerrhodischen kaum ein Kind verlegen. Ursprünglich aus den Ästen des Weihnachtsbaumes gefertigt, kann man beim Wandern im Alpstein da und dort ein Kind beim Schnitzen einer Spielzeugkuh beobachten.

Vera Markes Bechüe entstanden in den Jahren 2017 bis 2019. Die in Herisau lebende Künstlerin hat die Holzkühe in der Vergolder-Technik weiterverarbeitet. Augenzwinkernd spielt sie mit dem so zur schillernden Ikone mutierten Objekt mit der Verführbarkeit in den Konsum- und Vermarktungsgassen im Flecken Appenzell.

Die Herisauer Künstlerin Vera Marke hat die traditionellen Holzkühe in der Vergolder-Technik weiterverarbeitet. Bild: Urs Baumann

Bekanntes und neu Interpretiertes

Mit den gleichen Attributen spielt der Textildesigner Bernhard Duss, der in Zusammenarbeit mit dem Ostschweizer Modelabel Sentis seine grob gewebten Wollschals in den bunten Farben eines Schellenriemens kreiert. Auftritte für melancholische – oder heimattümelnde - Paradiesvögel?

Textildesigner Bernhard Duss erschuf einen Wollschal in den bunten Farben eines Schellenriemens. Bild: Urs Baumann

Mit dem «doppelbödigen» Begriff Heimatliebe spielt auch die in Appenzell lebende Künstlerin Thi My Lien Nguyen, deren Familie 1979 in die Schweiz geflohen war. Ihre grossformatige Fotografie (Inkjet-Druck) zeigt Mitglieder ihrer Familie vor dem tausendfach geknipsten Hintergrund im Alpstein. Bootsflüchtlinge auf dem Seealpsee? Ja, eine Migrationsfamilie, die ihre Heimat verloren hat und, wie sie in einem kurzen Video schildert, durch ihr Aussehen bis heute immer wieder daran erinnert wird.

Marlies Pekarek zeigt eine Madonna aus handgegossener Glycerinseife. Bild: Urs Baumann

In der oberen Ausstellungsetage trifft man auf zahlreiche vertraute Namen und ihre ebenso vertrauten künstlerischen Handschriften. H.R.Fricker zeigt seine Emaille-Schilder- diesmal mit den Namen der Innerrhoder Alpen. Marlies Pekareks Madonna aus handgegossener Glycerinseife wirkt in ihrer lichtdurchscheinenden Transparenz wie eine sich gerade jetzt wiederholende mystische Erscheinung. Ueli Alder, längst mit langjährigen Künstlererfahrungen im Ausland ausgestattet, denkt porträtierend über liebgewonnene Accessoires nach.

Christian Hörler zeigt seine Skulptur «Apfelberg». Die bereits in seiner Einzelausstellung in der Ziegelhütte zu sehen gewesene Arbeit kann hier als Anlehnung an das traditionelle «Chlausezüüg» gelesen werden. Roman Signers «Fliegende Pulverkiste» bezieht sich auf das im Innerrhodischen bis heute praktizierte Pulverkistenschiessen.

Der «Apfelberg» von Christian Hörler erinnert an das traditionelle «Chlausezüüg» . Bild: PD

Weggezogene und Dagebliebene

Eine der berührendsten Arbeiten dieser Ausstellung ist diejenigen von Verena Sieber-Fuchs. Die Tochter eines einheimischen Sattlers gehört zu den zahlreichen freiwillig oder unfreiwillig weggezogenen Frauen, die sehr um Anerkennung und Akzeptanz kämpfen mussten. Inzwischen hat die Künstlerin längst internationale Bekanntheit erlangt.

Mit ihren Objekten taucht sie immer wieder ein in ihre eigene Geschichte, zu Heimatliebe und Heimattrotz. Die in Zürich Lebende zeigt die Arbeit «Aaliechtli», einen dicht geflochtenen Kranz aus den früher im Gebrauch gewesenen Öldochten für Andachts- und Totengedenklichter. Eva Hensel nimmt Bezug zu den Heimstickerinnen und schafft aus Restbeständen eine wundersam-filigrane Skulptur von irrlichternden Herzfäden.

Ein dicht geflochtener Kranz aus Öldochten: «Aaliechtli» von Verena Sieber-Fuchs. Bild: PD

Ein weiterer, der wie Sieber-Fuchs aus dem einheimischen Familienbetrieb herausgewachsen ist und diesen bis heute gar weiterführt, ist Adalbert Fässler. Der heute als erfolgreicher bildender Künstler Bekannte führt in Appenzell eine Kunstwerkstatt für Messing- und Silberbeschläge. Zu sehen sind, neben Arbeiten anderer Appenzeller Kunsthandwerker, etliche Ausführungen des «Chüeligurts». Ein Modegegenstand aus dem 20. Jahrhundert, der sich ungebrochener Popularität erfreut.

An Anka Schmids witzigem Video bleibt man hängen: der Appenzeller Paartanz «Hierig» als experimentelle Montage, unterfüttert mit Musik von Yello-Musiker Boris Blank. Ihrer Arbeit gegenüber sind passend die «Chraanzröck» zu sehen. Frühe Trachtenröcke aus bunten handbedruckten Wollstoffen. Man möchte hineinschlüpfen in Rock und Tanz.

Museum Appenzell: «Chraanzrock und Bechue – Adaptionen in Kunst, Mode und Kunsthandwerk», bis 14.März 2021