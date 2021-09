Der Kurzfilm "Paxmal" zeigt die Ostschweiz als Fantasieheimat

Heimat-Trilogie Im Kurzfilm «Paxmal» begeben sich zwei schwule Freunde auf einen fantastischen Zugtrip durch die Ostschweiz Der Kurzfilm «Paxmal» des Rapperswiler Regisseurs Sven Schnyder erzählt die bewegende Geschichte von Theo und Louis, die nach dem Verlust eines geliebten Menschen wieder vom Leben eingeholt werden. Gedreht wurde zu einem grossen Teil im Kanton St.Gallen – und auch ein Promi-Schauspieler ist mit von der Partie. «Paxmal» läuft am Wochenende an der Kurzfilmnacht in St. Gallen. Claudio Weder Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Die Macher des Kurzfilms «Paxmal»: Sebastian Klinger (Kamera), Sven Schnyder (Regie) und Tobias Imbach (Drehbuch).

Bild: Benjamin Manser (St.Gallen,

17. September 2021)

Hoch über dem Walensee, am Fuss der Churfirsten, thront auf einer Alp ein eigenwilliges Bauwerk. Seine Architektur scheint aus der Zeit gefallen: Zwei hohe, vorgelagerte Mosaikwände bilden einen Innenhof, in dessen Mitte sich ein Teich befindet. Dahinter erhebt sich das eigentliche Monument: Mit seinen Säulen und der Inschrift «Pax», die über dem Eingang prangt, sieht es aus wie ein antiker Tempel.

Das Paxmal ist ein Ort der Ruhe, der inneren Einkehr. Erschaffen hat es der Zürcher Künstler, Pazifist und Freigeist Karl Bickel. Dieser hatte sich, nachdem er zu Beginn des 20. Jahrhunderts an Tuberkulose erkrankt war, geschworen, dem Frieden ein Denkmal zu setzen, sollte er eines Tages wieder gesund werden.

Eine zentrale Rolle spielt das Paxmal im gleichnamigen Kurzfilm, der im August am renommierten Flickers’ Rhode Island Film Festival in den USA Premiere feierte und am kommenden Wochenende an der St.Galler Kurzfilmnacht (siehe Box) gezeigt wird. Bickels Friedensmonument wird darin zum Sehnsuchtsort für die schwulen Protagonisten Theo und Louis: Nachdem Louis’ Ehemann bei einem homophoben Anschlag ums Leben gekommen ist, begeben sich die trauernden Freunde auf eine nostalgische Zugfahrt zum Paxmal. Dabei begegnen sie unterschiedlichen Menschen, welche sie wieder an die schönen Dinge im Leben erinnern.

«Made in St. Gallen» Am 24. und 25. September findet im St. Galler Kinok die Schweizer Kurzfilmnacht statt. Eröffnet werden die beiden Abende um 19 Uhr durch das exklusive Programm «Made in St. Gallen». Dieses zeigt Produktionen von Filmschaffenden mit Wurzeln in der Ostschweiz. Diese werden an den Abenden persönlich anwesend sein. Im Anschluss werden vier weitere Programme mit nationalen und internationalen Kurzfilmen präsentiert. (wec)



Versöhnlicher Abschluss einer Trilogie

Produziert wurde der 20-minütige Kurzfilm von Regisseur Sven Schnyder, Co-Autor Tobias Imbach, Kameramann Sebastian Klinger und Tonmeister Alex Genas. Dass die Handlung von «Paxmal» zu drei Vierteln innerhalb eines Eisenbahnwagens spielt, passt zum jungen Filmteam: Zugreisen gehören zumindest für Schnyder und Imbach, die 2019 ein Atelier für Texte und Ideen mit Sitz in St.Gallen und Rapperswil gegründet haben, zum beruflichen Alltag.

Drehbuchautor Tobias Imbach.

Bild: Benjamin Manser

Imbach sagt: «Wenn wir im Zug sitzen, kommen uns immer wieder Ideen für interessante Schauplätze – oder es fallen uns Kuriositäten auf, die wir dann in unsere Filme einfliessen lassen.» Zudem setzen sie sich oft auch mit aktuellen Themen wie Homophobie oder Rassismus auseinander.

Eine Ode an das Leben, den Tod und alles dazwischen

Sven Schnyder, Regisseur aus Rapperswil.

Bild: Benjamin Manser

Laut den Machern ist «Paxmal» eine «Ode an das Leben, den Tod und alles, was dazwischen liegt». Und es ist der versöhnliche Abschluss einer Trilogie, die sich mit dem Thema Heimat auseinandersetzt. Der in Rapperswil wohnhafte Schnyder sagt: «Jeder Film zeigt für sich eine ganz eigene Idee von Heimat.»

In «Pünt», dem ersten Film der Trilogie, setzt sich eine Schrebergartengesellschaft gegen einen skrupellosen Immobilieninvestor zur Wehr. Im zweiten Film, dem schwarz-weiss gedrehten «Maiensäss», wird die komisch-dramatische Geschichte einer fatalen Airbnb-Überbuchung im Winter erzählt.

Kameramann Sebastian Klinger.

Bild: Benjamin Manser

Kameramann Sebastian Klinger, der in St.Gallen aufgewachsen ist und heute in Winterthur lebt, sagt:

«Der Heimatbegriff wird hier ad absurdum geführt, indem die Schweiz jenseits jeglicher Postkartenschönheit dargestellt wird.»

Schnyder ergänzt: «Wir wollen die Zuschauer aufrütteln, sie überraschen und zum Denken anregen.»

Hochkarätige Schauspieler und Schweizer Musikklassiker

In «Paxmal» dagegen wird eine (Ost-)Schweiz gezeigt, die es so eigentlich gar nicht gibt, was dem Film einen fantastischen Anstrich verleiht. So wird das malerische Berghotel Seebenalp in den Flumserbergen zum Bahnhof, von dem aus die Protagonisten zum Paxmal wandern. Kurz bevor die Eisenbahn ankommt, durchfährt sie einen Tunnel, der so lang ist, dass man als Zuschauer das Gefühl hat, er würde niemals enden – wie in Friedrich Dürrenmatts bekannter Kurzgeschichte.

Das Berghotel Seebenalp wird im Film zum Bahnhof Paxmal. Bild: PD

«Paxmal» sei mit Abstand der aufwendigste und teuerste Film der Trilogie gewesen, meint Schnyder. Finanziert wurde die Kurzfilmreihe zu einem grossen Teil über kantonale Kulturfördergelder. «Unser Anspruch war es, bei jedem Film etwas Neues zu wagen.» Etwa im technischen oder visuellen Bereich.

Die Protagonisten Louis und Theo werden von Carlos Leal und Peter Fischli gespielt. Bild: PD

Oder bei der Besetzung: So konnte das Team für die Hauptrollen die Schweizer Schauspieler Peter Fischli und Carlos Leal gewinnen. Letzterer hat in Filmklassikern wie «Casino Royale», «Sennentuntschi» oder «Snow White» mitgewirkt. «Wir sind glücklich über diese hochkarätige Besetzung», sagt Sebastian Klinger. Carlos Leal sei vom Drehbuch so überzeugt gewesen, dass er eigens für die Dreharbeiten von Los Angeles in die Schweiz gereist sei.

Übrigens setzten die Macher der «Heimat-Trilogie» auch bei der Musik auf Schweizer Klassiker: An einer Stelle ist Mani Matters «Ir Ysebahn» zu hören, an einer anderen eine Neuvertonung eines bekannten Hits von DJ Bobo.

Die Kurzfilmnacht findet am 24. und 25. September im St. Galler Kinok statt. Infos unter kinok.ch oder heimat-trilogie.com.