Grand Prix von Erlen: Stars kassierten 5000 Franken für den Start

Grosser Preis der Ostschweiz Über 5000 Franken blätterte man in Erlen einst für Grand-Prix-Stars hin – das weiss ein Thurgauer Sammler Heute ist es kaum vorstellbar, dass auf der Hauptstrasse in Erlen von 1948 bis 1951 Rennwagen und Töffs mit Höchstgeschwindigkeiten an Zuschauern vorbeisausten. Elio Crestani hat über Jahre Fotos und Dokumente des Grand Prix der Ostschweiz gesammelt und erzählt, was man durch sie alles über den Motorsport, aber auch über die (Ost-)Schweizer Gesellschaft herausfinden kann. Aylin Erol

An dieser Kurve auf der Renstrecke in Erlen 1950 trennten die Zuschauer nur Sandsäcke von den vorbeirasenden Rennwagen. Bild: PD/ Sammlung Crestani

Sie haben einen ganzen Ordner voll mit gesammelten Fotografien und Dokumenten des Grand Prix der Ostschweiz. Wie kommt es dazu? Sie sind ja kein Zeitzeuge.

Elio Crestani, Sammler von Dokumenten rund um den Schweizer Motorsport Bild: PD

Elio Crestani: Durch meinen Vater wurde mir die Faszination am Autorennsport praktisch in die Wiege gelegt. So bin ich schon als Kind in Besitz von Fotos von Rennen in der ganzen Schweiz gekommen. Dann hat sich das Sammeln irgendwie ergeben, weil ich nicht wollte, dass andere diese Quellen wegwarfen. Mittlerweile habe ich mehrere Ordner voll mit Fotos, Programmheften und Zeitungsartikeln.

Worum geht es Ihnen beim Sammeln?

Es ist mir nicht wichtig, ob ich besonders seltene, wertvolle Originale besitze, es geht mir um die Informationen, die ich aus den Dokumenten ziehen kann. So lernt man vieles – nicht nur über den Autorennsport, sondern auch über die Schweiz.

Das Cover des Programmhefts von 1950 zeigt die Wichtigkeit von Töffs an den Rundstreckenrennen in Erlen. Abgebildet ist ein Töff mit Seitenwagen. Bild: PD/ Sammlung Crestani

Haben Sie ein Beispiel?

Bei all diesen melancholischen Artikeln über frühere Schweizer Rennen konzentriert man sich immer auf die Autos. Dabei ist vielen nicht bewusst, dass Töffs damals eine weitaus wichtigere Rolle einnahmen. Die Autorennen in Erlen hätten beispielsweise nicht stattfinden können, wenn nicht auch Töffs gestartet wären.

Wieso das?

Damals war das Hauptverkehrsmittel des einfachen Bürgers der Töff. Ein Auto konnte sich höchstens der Doktor im Dorf leisten. Welche Töffmarke die beste Leistung erbrachte, interessierte die Menschen. Aber es konnten auch Amateure einfacher teilnehmen. Natürlich schaute man auch gerne den schnellen Autos zu. Um sicherzugehen, dass möglichst viele Zuschauer, Rennfahrer und Sponsoren zusammenkommen, konnte es sich der Veranstalter aber nicht leisten, nur auf Autorennen zu setzen.

In der Kurve verlagert der Seitenwagen-Beifahrer von Leo Vinatzer sein Gewicht. Bild: PD/ Sammlung Crestani

Welche Bedeutung hatten Rundstreckenrennen generell für die Ostschweiz?

Abgesehen davon, dass Gross und Klein gerne an den Rennen zuschaute, profitierte natürlich auch die lokale Wirtschaft von solchen Rennen mit nationalen und internationalen Grössen. Ab den 30er-Jahren schossen diese Veranstaltungen deshalb überall bei uns aus dem Boden: in Amriswil, St.Gallen, Schaffhausen, Balterswil und eben auch Erlen. Man muss aber auch sehen, dass die Schweiz generell sehr beliebt war unter Rennfahrern – vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg.

Weshalb?

Die Siegesprämien von damals waren nirgends so hoch wie in der Schweiz und unsere Infrastruktur sorgte für die besten Bedingungen für Auto- und Motorradrennen. Das restliche Europa war vom Krieg gezeichnet. Dörfer und Städte waren zerbombt, es fehlten ganze Strassen und Gleisabschnitte. In der Schweiz war alles ganz, die Wirtschaft florierte, die Hauptachsen waren alle asphaltiert. Deshalb kamen ausländische Rennfahrer gerne hierher.

Mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde rasten die Rennwagen über die Strecke. Bild: PD Bild: PD Bild: PD Die Rennstrecke Bild: PD Bild: PD Ein Plakat für den ersten Grand Prix 1948 Bild: PD Bild: PD Bild: PD Bild: PD

Was ist das Spannendste, das sich in Ihrer Sammlung befindet?

Das ist schwierig zu sagen, ich habe so viel. Der ehemalige Ostschweizer Rennfahrer und Unternehmer der Lista in Erlen, Fredy Lienhard, hat mir eine ganze Kiste voller Dokumente von den Veranstaltungen des Grand Prix Erlen überlassen. Durch diese weiss ich, in welchen Hotels die Rennfahrer übernachtet haben, wie viel den internationalen Grössen für ihre Teilnahme bezahlt wurde, welche Sponsoren wie viel bezahlt haben und vieles mehr. Sogar Telegramme und Briefe an die Rennfahrer sind dabei.

Und wie viel liess sich der Rundstreckenverein Erlen das Aufkreuzen bekannter Rennfahrer kosten?

Die genaue Summe ist schwer zu sagen. Bei den internationalen Grössen aus England und Italien ging es sicher um mehr als 5000 Franken. Der Transport der Fahrzeuge mit dem ganzen Material sowie den Mechanikern musste damit bezahlt werden. Dabei übernahm der eine Sponsor beispielsweise die Spritkosten, ein anderer die Übernachtungen in Erlen, noch ein anderer die Gebühren der Fähre und so weiter. Diese Summen wurden aber höchstens für zwei, maximal drei Fahrer pro Jahr ausgegeben. Andere mussten dafür beispielsweise kein Startgeld bezahlen.

Aus heutiger Sicht waren die Rennen aber vor allem auch eines: gefährlich. Die Zuschauerinnen und Zuschauer standen direkt neben der Rennstrecke, nur hinter einem dünnen Holzzaun oder Sandsäcken.

Ja, das ist auch etwas Faszinierendes, dass die Leute gar nicht so weit nachgedacht haben. Man muss sich bei dieser Diskussion aber auch vor Augen führen, dass die Sicherheitsbedenken zu jener Zeit auch in anderen Aspekten des alltäglichen Lebens anders waren als heute. Es war einfach eine andere Zeit.

Der Schweizer Franz Hammernick fährt mit seinem BMX Veritas an den Zuschauerinnen und Zuschauern vorbei, die sich in den Gärtn in Erlen scharen. Bild: PD/ Sammlung Crestani

Finden Sie es schade, dass Rundstreckenrennen in der Schweiz ab 1958 verboten wurden?

Das ist schwierig zu sagen. Für die Entwicklung des Rennsports in der Schweiz ist es bestimmt Schade. Aber die Sicherheitsbedenken waren damals durchaus berechtigt. Für die Rennfahrer galt ja wirklich einfach: Grosse Helden sterben früh. Immerhin konnten dank des Verbots die Motocross-Veranstaltungen in der Schweiz gross werden. Aus heutiger Sicht macht das Verbot für mich aber keinen Sinn mehr. Bergrennen sind erlaubt, die deutlich gefährlicher sind.

