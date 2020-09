«Glücklicherweise bin ich keine Debütantin mehr»: Wie die Ostschweizer Autorinnen Dorothee Elmiger und Anna Stern den Rummel um den Buchpreis erleben Mit Dorothee Elmiger und Anna Stern stehen gleich zwei Ostschweizerinnen im Finale für den Schweizer Buchpreis. Doch neben die Freude über den Erfolg mischen sich auch Skepsis und Überforderung. Inka Grabowsky 22.09.2020, 12.00 Uhr

Die Rorschacherin Anna Stern ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Doktorandin an der ETH am Institut für Integrative Biologie. Bild: Thomas Hary

Am 8. November wird im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel bekannt gegeben, wer von den fünf Nominierten die Siegprämie von 30'000 Franken bekommt. Dorothee Elmiger hat daneben auch noch Chancen auf den mit insgesamt 37'500 Euro dotierten Deutschen Buchpreis. «Ich freue mich über die Nominierungen, wenn sie bedeuten, dass das Buch so Leser und Leserinnen findet, die andernfalls vielleicht nicht zur ‹Zuckerfabrik› gegriffen hätten», sagt sie. «Als Autorin verstehe ich mein Buch aber nicht als Wettbewerbsbeitrag. Das wird dann dem Text übergestülpt – plötzlich befindet er sich im Rennen um etwas. Das beobachte ich auch skeptisch: So war es ja nicht gemeint.»

Der Rummel um die Autorin, die ins Rampenlicht gerückt wurde, hält sich noch in Grenzen. Elmiger hat auch einschlägige Erfahrung. Sie war bereits 2010 und 2014 nominiert:

«Glücklicherweise bin ich keine Debütantin mehr – das Interesse am Text scheint nun grösser zu sein als jenes an der Autorin.»

Die 35-Jährige, die bereits seit dem letzten Herbst an einem neuen Text arbeitet, sagt weiter: «Nach den letzten Büchern habe ich längere Pausen eingelegt. Diesmal bin ich fast von allein zu einem neuen Text übergegangen oder habe einfach weitergeschrieben.»

Dorothee Elmiger, in Appenzell aufgewachsen, ist gerne auf Lesereise und freut sich über das Interesse des Publikums an Literatur. Bild: Peter Hassiepen

Genaueres verrät sie aber noch nicht. Derzeit ist die Appenzellerin, die in Zürich lebt und arbeitet, viel auf Lesereise und freut sich über das Interesse den Zuhörer: «Die Bedingungen, unter denen Lesungen stattfinden können sind – insbesondere in Deutschland – nicht ganz einfach; aber schön ist es, dass die Leute trotzdem hinkommen, sich trotz allem interessieren für die Literatur und das Gespräch darüber.»

Sie schreibt, weil die Geschichten in ihr sind

Schon für die Nominierung für den Schweizer Buchpreis erhalten die Finalisten je 3000 Franken. Der Rorschacherin Anna Stern ist das allerdings vollkommen egal.

«Ich gehe das Schreiben aus Leidenschaft an. Der monetäre Aspekt motiviert mich nicht.»

Auch ob die Verkaufszahlen des ausgezeichneten Romans «das alles hier, jetzt» nun nach oben schnellen, verfolge sie nicht. Das möge ihr Verlag Elster & Salis machen. Dementsprechend plant sie nun auch nicht schon das nächste Buch, um ihre Leser als neu erschlossenen Markt bei der Stange zu halten:

«Ich schreibe, weil die Geschichten in mir sind. Und ich schreibe immer.»

Veröffentlichungen plane sie nicht auf ein bestimmtes Datum. Das neue Buch sei noch keine zwei Wochen alt. «Ich lasse mich von der Zukunft überraschen und hoffe, dass auch die Leser sich überraschen lassen, wenn ich wieder etwas geschrieben habe.»

Anna Stern wollte sich in den nächsten zwölf Monaten eigentlich voll ihre Dissertation konzentrieren. Bild: Thomas Hary

Schreiben ist nicht die Hauptbeschäftigung der Dreissigjährigen. Sie arbeitet an der ETH am Institut für Integrative Biologie an ihrer Dissertation. «Mein Doktorvater hat für mich eine 80-Prozent Stelle beantragt, weil er weiss, dass ich das zweite Standbein habe. So bleibt fürs Forschen und fürs Schreiben Zeit. Eigentlich wollte ich mich die nächsten zwölf Monate voll auf das Doktorieren konzentrieren. Mal sehen, welche Kompromisse ich jetzt eingehen kann und muss.»

Die Kehrseite des Ruhms: Überforderung

Das ist die Kehrseite des plötzlichen Ruhms. Stern räumt ein, dass sie zunächst überfordert war, als die Nachricht von der Nominierung sie erreichte.

«Neben der Flut an Verpflichtungen, organisatorischen Fragen und Nachrichten von Freunden und Verwandten, dauerte es etwas, bis Raum für Freude da.»

Mit der Frage, wie gross ihre Chancen auf den Gewinn sind, mag sie sich nicht aufhalten. «Das Chancen-Ausrechnen ist nicht meine Aufgabe, und dafür kenne ich auch die anderen Werke zu wenig. Die Funktion des Preises ist es doch, fünf guten Büchern eine Plattform zu bieten; welches dann das ‹beste› Schweizer Buch des Jahres ist, ist Geschmackssache. Auf jeden Fall werden das jetzt sieben aufregende Wochen. Wir werden sehen, was danach kommt.»

Anna Stern liest am Dienstag, 22.September 2020, um 19 Uhr im Treppenhaus Rorschach aus ihrem neuen Roman «das alles hier, jetzt»