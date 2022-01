Gleichstellung Sexismus, «Boys Clubs» und fehlende Bandräume: Deshalb gibt es in der Ostschweiz so wenige Popmusikerinnen Ob an Festivals oder am Nachwuchswettbewerb BandXOst: Meist sind es Männer, welche die Bühnen rocken. Frauen dagegen sind im Musikbusiness massiv untervertreten. Wir haben bei Ostschweizer Musikerinnen nachgefragt, warum das so ist. Claudio Weder Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Eine der wenigen Bands aus der Ostschweiz, die nur aus Frauen besteht: Batbait. Bild: PD

Nur zehn Prozent der Personen, die Popmusik machen, sind weiblich. Zu diesem Schluss kommt eine Studie aus dem Jahr 2018, welche den Frauenanteil in Basler Bands untersuchte. Gäbe es eine solche Studie für die Ostschweiz, käme sie wohl zum selben ernüchternden Resultat. Frauen sind im hiesigen Musikbusiness massiv untervertreten. Ob an Festivals oder am Nachwuchswettbewerb BandXOst: Meist sind es Männer, welche die Bühnen rocken. Warum nur? Hat die Ostschweizer Popszene ein Frauenproblem?

Claude Bühler, Künstlerin und Kulturaktivistin aus St. Gallen. Bild: Benjamin Manser

Wenn es nach Claude Bühler geht, dann schon. «Die Ostschweiz hinkt stark hinterher», sagt die St.Galler Künstlerin und Kulturaktivistin. Klassische Rollenbilder seien noch weit verbreitet. Zudem gebe es einen Braindrain: «Viele gute Musikerinnen zieht es nach Zürich oder weiter weg.»

Es fehlen Räume für Frauen

Der Ostschweiz mangele es nicht nur an Ausbildungsstätten, sondern generell an Räumen und Netzwerken für Frauen, sagt die 30-Jährige, die im Bereich der elektronischen Musik tätig ist und 2019 den «salon vert» ins Leben gerufen hat, eine experimentelle Vernetzungsplattform für Künstlerinnen unterschiedlichster Richtungen. Mit Räumen meint Bühler vor allem Proberäume. Als Jugendliche hätte sie gerne in einer Band gespielt. Doch:

«Die Proberäume waren damals in meinem Umfeld alle von Jungs besetzt.»

Heute sei das nicht viel anders. «Weil Männer meist schon im Teenageralter erste Banderfahrungen sammeln, haben sie einen Vorsprung gegenüber Frauen, die erst später ins Musikbusiness einsteigen.» Den Frauen fehle nicht nur die räumliche Infrastruktur, sondern auch das nötige Netzwerk und Wissen, um beispielsweise eine Band zu gründen. «Deshalb produzieren sie oft sogenannten Bedroom-Pop, anstatt in grösseren Bands in gut ausgestatteten Proberäumen an lauter Rockmusik zu werkeln.»

Nadine Schwizer, Projektleiterin BandXOst. Bild: PD

Frauen fehle auch oft der Mut, sich zu präsentieren. Zum Beispiel an Wettbewerben wie dem BandXOst. «Wir haben leider beträchtlich mehr Anmeldungen von Männern als von Frauen», sagt Projektleiterin Nadine Schwizer.

Etwas an der Anmeldungskommunikation ändern, um mehr Frauen zu motivieren, will der Verein aber nicht: «Wir handhaben das nicht extra anders für die Frauen.» Man wolle aber in Zukunft mehr weibliche Jurymitglieder gewinnen: «Wir möchten damit bewirken, dass sich noch mehr Frauen trauen, am Wettbewerb mitzumachen.»

Wenn Männer meinen, sie könnten es besser

Warum es Frauen im Musikbusiness schwer haben, weiss auch die Thurgauerin Gianna Brühwiler. Sie ist Gitarristin und Sängerin der Garage-Rock-Band Batbait – eine der wenigen Ostschweizer Bands, welche ausschliesslich aus Frauen besteht. Dass genau dies oft zum Thema gemacht wird, stört Brühwiler:

«Warum werden rein weiblich besetzte Bands immer damit konfrontiert, dass sie rein weiblich besetzt sind?»

Brühwiler und ihre drei Bandkolleginnen – zwei davon stammen ebenfalls aus der Ostschweiz – wünschen sich ein Umdenken im Diskurs über dieses Thema. Generell seien Frauen in der Pop- und Rockszene viel stärker mit stereotypen Ansichten und ihrem «Frausein» konfrontiert. Das könne manchmal frustrierend sein.

Alanah Rüttimann, Gianna Brühwiler, Simona Bischof und Sandra Keller bilden zusammen die Garage-Rock-Band Batbait. Bild: PD

Sexistische Kommentare wie «Geili Buslä!» oder «Ausziehen!» mussten sich die vier Musikerinnen bei Auftritten schon oft anhören. «Ein Typ wollte mir mal Gitarren-Soli beibringen», erzählt Brühwiler. Und ein Tontechniker habe ihr mal auf dem Laptop in ihre Beatdateien reingepfuscht.

«Oft ist der Sexismus natürlich recht subtil, ‹lieb gemeint›. Doch genau das zeigt, wie stark dieses Denken in unseren Strukturen verankert ist.»

Agenturen und Labels sind «Boys Clubs»

Ein weiteres Problem sind laut Brühwiler die Strukturen hinter den Bühnen. «Bookingagenturen, Labels und so weiter sind meistens ‹Boys Clubs›, die untereinander vor allem mit anderen Männern vernetzt sind.» Fehlten Mädchen die weiblichen Vorbilder, kämen sie nicht auf die Idee, eine Band zu gründen, eine Band zu managen, als Tontechnikerin zu arbeiten oder eine Bookingagentur zu gründen.

Die St.Galler Rockmusikerin Vanessa Engensperger alias Skiba Shapiro. Bild: Michel Canonica

Vor allem der Einstieg in die Musikszene gestaltet sich für Frauen schwierig. Das weiss auch Vanessa Engensperger. «Ich habe mich anfangs als Einzelkämpferin gefühlt, die sich ständig beweisen musste», sagt die St.Galler Rockmusikerin, bekannt unter dem Künstlernamen Skiba Shapiro.

Oft habe sie mitbekommen, dass Frauen in anderen Bands oder reine Frauenbands beschuldigt wurden, gewisse Auftritte oder einen Bekanntheitsgrad nur erreicht zu haben, weil sie Frauen seien und nicht wegen ihrer Fähigkeiten.

«Diese Reduktion aufs Geschlecht nervt auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass deshalb Frauen nicht in der Musik tätig sein wollen.»

Ungleichgewicht bei Förderbeiträgen

Ursula Badrutt, Leiterin Kulturförderung des Kantons St.Gallen. Bild: Urs Bucher

In der Unterzahl sind Frauen auch, wenn es um Förderbeiträge geht. «Wir beobachten seit Jahren, dass Gesuche im Bereich Musik gendermässig ziemlich unausgewogen sind», sagt Ursula Badrutt, Leiterin der Kulturförderung des Kantons St.Gallen. «Leichte Verbesserungen im Frauenanteil sind zwar zu sehen, systematisch erheben wir bislang die Zahlen leider nicht.» Gemäss Badrutt soll sich dies in den kommenden Monaten ändern.

«Solche Erhebungen und die entsprechenden Auswertungen stärken das Bewusstsein für die Schieflage und verbessern die Sensibilisierung.»

Eine Möglichkeit zur Förderung von Frauen im Musikbereich kann sich Badrutt in einer verstärkten Unterstützung des nationalen Vereins Helvetiarockt vorstellen. Dieser macht sich seit 2009 für eine Erhöhung des Frauenanteils in der Schweizer Musikbranche stark. «Helvetiarockt dünkt mich eine sehr wichtige Initiative, um in Zukunft irgendwann mal mindestens gleich viel Frauen auf der Bühne sowie im Förderalltag zu haben wie Männer», so Badrutt. Durch einen Förderungsschub könnte der Verein im Kanton St.Gallen mehr Bandworkshops, aber auch Coachings und Songwriting-Camps für Frauen anbieten.

Wenig schmeichelhaftes Frauenbild im Hip-Hop

Mael Ochsner, Gründerin der Hip-Hop-Plattform Catswag. Bild: PD

Noch prekärer als im Pop und Rock scheint die Situation im Hip-Hop zu sein. Rapperinnen gibt es in der (Ost-)Schweiz kaum. Um Künstlerinnen im Bereich Hip-Hop sichtbarer zu machen, hat die Thurgauerin Mael Ochsner im August 2020 die Plattform Catswag produziert. Aktuell werden auf der Website 25 Künstlerinnen vorgestellt.

Catswag entstand im Rahmen des Praxisprojekts von Ochsners Bachelorarbeit an der Fachhochschule Graubünden. Im theoretischen Teil stellt sie unter anderem dar, warum Frauen im Hip-Hop bisher so stark untervertreten waren. Zum einen wirkte bis vor kurzem die «aggressive und wettkampfbeladene Rap-Kultur» auf Frauen nur wenig anziehend. Ebenso herrschte durch die männlich dominierte Hip-Hop-Kultur ein nur wenig schmeichelhaftes Frauenbild vor:

«Frauen hatten lange einfach nur den Inszenierungsspielraum zwischen den beiden extremen Rollenbildern der Heiligen oder der Hure.»

Jedoch seien die Frauen auf dem Vormarsch, sagt Ochsner. In Deutschland und den USA gebe es so viele Rapperinnen wie nie zuvor. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch die Schweiz von dieser «female wave» erfasst werde. «Die jungen Frauen haben heute ein ganz anderes Selbstbewusstsein als noch vor einigen Jahren. Das Klischeedenken bricht auf, das könnte eine Chance sein.»

Letztlich stehen aber auch die Männer in der Pflicht. Gianna Brühwiler und ihre Bandkolleginnen bringen es auf den Punkt: «Wir Frauen sind nicht die einzigen, die sich für Gleichstellung in der Musikbranche einsetzen können, all die berühmten Männerbands hätten da eine tolle Reichweite.»

