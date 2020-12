GeschenkTipps Socken, Seifen, Seidenfoulards: Ostschweizer Kulturgeschenke für jedes Budget und jeden Geschmack

Schenken macht Freude ­– und mit diesen Produkten ganz besonders: Im Coronajahr braucht die regionale Kultur Unterstützung. Die Kulturredaktion hat Geschenke von Ostschweizer Kulturschaffenden zusammengestellt, die alle auch online erhältlich sind.

Roger Berhalter, Christina Genova, Bettina Kugler, Julia Nehmiz, Martin Preisser 03.12.2020, 05.00 Uhr

Mit Kulturgeschenken aus der Ostschweiz macht man nicht nur den Beschenkten Freude, sondern unterstützt die regionale Kulturszene. Bild: Getty Images

Zu jeder Stahlberger-CD gibt's ein Postkartenset dazu. Bild: Screenshot

Gut möglich, dass die St.Galler Band Stahlberger nie so aktuell war wie jetzt. Ihr Song «Du verwachsch wider nume i dinere Wohnig» passt perfekt zur Pandemie. Was sicher stimmt: So billig wie jetzt waren Stahlberger noch nie. Im Online-Shop verkauft die Band bis 24. Dezember jede CDs für 15 Franken und verschenkt dazu Postkarten.

Illustrator Drü Egg gestaltet Socken. Bild: PD

«Support your local artist» heisst die Online-Plattform des St.Galler Kunstkollektivs Haus zur Ameise, die Werke freischaffender Künstler aus der Region vertreibt. Zum Beispiel diese Socken des St. Galler Illustrators Dominik Rüegg alias Drü Egg. Auch Gutscheine sind unter www.supportyourlocalartist.ch erhältlich, so kann der oder die Beschenkte selber ein Werk auswählen.

Gutscheine wie hier von der St.Galler Kellerbühne erhält man an etlichen Kleintheatern in der Ostschweiz. Bild: PD

Sie sind der Klassiker unter den Geschenken: Gutscheine. Oft haben sie den Ruf, langweilige Notfallgeschenke zu sein. In diesem Jahr aber sind sie wertvolle Unterstützung für die Kultur: Alle Kleintheater der Region wie auch regionale Kinos verkaufen Gutscheine, die man gegen Eintrittstickets tauschen kann: Für Kulturgenuss nach der Pandemie. Und damit die vielen lokalen Kulturorte auch nächstes Jahr weiter Programm anbieten können.

Kinogutscheine wie vom Roxy Romanshorn gibt es in jedem Regionalkino in der Ostschweiz. Bild: PD

Kinogutscheine gibt es unter anderem hier: Kino Passerelle Wattwil, Kino Roxy Romanshorn, Cinema Luna Frauenfeld, Kinok St.Gallen, Cinetreff Herisau, Cinema Liberty Weinfelden und Schlosskino Frauenfeld, Cinewil Wil, Kinotheater Madlen Heerbrugg.

Gutscheine für Kleinbühnen gibt es unter anderem hier: Kellerbühne St.Gallen, Figurentheater St.Gallen, Fabriggli Buchs, Kinotheater Madlen Heerbrugg, Zeltainer Unterwasser, Chössi Theater Lichtensteig, Diogenes Theater Altstätten, Theaterhaus Thurgau, Assel-Keller Schönengrund.

Die CD dokumentiert die leidenschaftliche, genaue Zusammenarbeit zwischen der Pianistin Anna Fedorova und dem Sinfonieorchester St. Gallen. Selten zu hören ist Rachmaninows erstes Klavierkonzert. Klar und glutvoll zugleich spielt es die Solistin. Wie auch die Paganini-Variationen und die fein ziselierten, dunklen Préludes.

Anna Fedorova: Rachmaninoff Piano Concerto No. 1, Preludes, Rhapsody on a Theme of Paganini. Mit dem Sinfonieorchester St. Gallen, unter der Leitung von Modestas Pitrenas, Channel Classics, Fr. 18.90



Das Bilderbuch erzählt das Leben des Thurgauer Malers Adolf Dietrich. Bild: PD

«Schau und lies!»: Diesem Appell folgt man gern im aufwendig gestalteten Bilderbuch des 2020 neu in Erscheinung getretenen Thurgauer Verlags Saatgut: ein schöner Auftakt, der gespannt macht auf weitere Bücher. In «Ich hätte mit keinem König getauscht» erzählt Willi Tobler das Leben des Malers Adolf Dietrich entlang seiner Werke; es geht dabei durch die Jahreszeiten im Dorf am Untersee, verbindet auf einem Spaziergang durch Dietrichs Welt und Leben Kunstgeschichte mit Alltagsbetrachtung. Das ist nicht nur für Schulkinder eine Entdeckung!

Willi Tobler: Ich hätte mit keinem König getauscht. Das Leben des Malers Adolf Dietrich. Ab 6 und für alle. Verlag Saatgut, 126 Seiten mit 61 farbigen Abbildungen, Fr. 39.– www.saatgut.tg

Fanzine mit Kultcharakter: Das Gaffa-Magazin liefert monatlich frische Grafiken und Illustrationen. Bild: Screenshot

Das St.Galler Kollektiv Gaffa veröffentlicht seit 2016 ein monatliches Fanzine im Eigenverlag. Die vier jungen Kreativen fischen dafür in der täglichen Bilderflut und kombinieren ihres Fundstücke jeweils frisch und frech zu einem Thema. Dafür wurden Dario Forlin, Wanja Harb, Linus Lutz und Lucian Kunz 2019 von der Stadt St.Gallen mit einem Werkbeitrag ausgezeichnet. Das Jahresabo kostet 50 Franken, 100 Franken bezahlen Gönner und bekommen dazu gratis ein Gaffa-T-Shirt geliefert. Abos, Editionen und Merchandise-Artikel sind unter gaffa.world erhältlich.

Märchen-Hörbuch aus Iznang am Bodensee. Bild: PD

Die Tonhalle ist gerade ein sehr exklusiver Ort, Schulhauskonzerte sind zu gefährlich - wer dennoch Kindern klassische Musik näherbringen will, dies in Verbindung mit einem Grimm-Märchen, das zeigt, wie man beherzt und mutig Riesen und andere Herausforderungen bezwingt, der liegt mit der neuesten Produktion der Edition See-Igel aus Iznang am Bodensee goldrichtig. Seit vielen Jahren arbeiten Ute Kleeberg und Uwe Stoffel mit renommierten Kammermusikern und Sprechern wie Samuel Weiss, Ulrich Noethen, Eva Mattes und Christian Brückner zusammen; ihr neuester Streich ist «Das tapfere Schneiderlein», erzählt von Ulrich Noethen; dazu spielen Uwe Stoffel (Klarinette), Kurt Berger (Klarinette) und Albrecht Holder (Fagott) gewitzte Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Ignaz Pleyel und Charles Koechlin. Wer danach Nachschub braucht: Das klingende Märchenbuch des See-Igels ist unterdessen auf 40 Produktionen angewachsen, und jede ist ein Juwel.

Das tapfere Schneiderlein. Erzählt von Ulrich Noethen, mit Musik von W. A. Mozart, I. Pleyel, Ch. Koechlin. Ab 5. Edition See-Igel, Iznang am Bodensee. Ca. Fr. 20.–

Die Seidenfoulards sind in verschiedenen Grössen erhältlich. Bild: PD/Stefan Indlekofer

Im Sommer fand im Linsebühl-Bau die von der jungen Kunsthistorikerin Nina Keel kuratierte Ausstellung «Die Moderne im Kleinen» zum Neuen Bauen in St. Gallen statt. Das Gebäude ist ein wichtiger Zeuge dieses Baustils. Der St.Galler Textildesigner Martin Leuthold hat zur Unterstützung der Schau, deren Finanzierung sich als nicht ganz einfach erwies, eine limitierte Edition edler Seidenfoulards entworfen. Sie sind mit Fotos des Linsebühl-Baus bedruckt, die von der Künstlerin Siegrun Appelt stammen. Die Foulards sind auf www.ninakeel.com erhältlich (ab Fr. 170.–).



Maskottchen Filou freut sich schon auf neue Freunde, hergestellt aus Socken & Co. Bild: Stephan Zbinden

Zuschauen ist schön, selbst aktiv zu werden noch besser. Das Figurentheater St. Gallen bietet im Frühjahr an fünf Nachmittagen und einer Woche in den Frühlingsferien den Workshop «Materialartisten» an. Kinder zwischen 9 und 12 Jahren können dort mit den verschiedensten Materialien und Objekten ihre Fantasie ausleben und werden, angeleitet durch professionelle Theaterschaffende, mit selbst hergestellten Figuren kleine Bühnengeschichten entwickeln.

Kursdaten: 03./10./24./31.03.21 / 07.04.21 jeweils 15:30 - 18 Uhr, 12.-16.04.21 täglich 10 - 16 Uhr, Aufführung am 17.04., 19 Uhr, Figurentheater St. Gallen. Kosten: Fr. 390.– inkl. Material.

Auf ein Neues: Für alle Kulturtermine, die 2021 hoffentlich stattfinden. Bild: PD

Im Dezemberblues eines Jahres, in dem wir ständig coronabedingt Termine gestrichen haben, macht die Poesie Agenda 2021 aus dem Schwellbrunner Orte Verlag Hoffnung auf 365 bessere Tage. Leer bleibt diese Agenda garantiert nicht: Schon jetzt ist sie gut bestückt mit Gedichten und Hintersinnigem, auch viele Ostschweizer Autorinnen und Autoren sind vertreten.

Poesie-Agenda 2021. Herausgegeben von Jolanda Fäh und Susanne Mathies. Orte Verlag Schwellbrunn, 256 S., Fr. 18.–

Vier Seifen, im Set oder einzeln erhältlich, um Ostschweizer Kunstschaffende in Not zu unterstützen. Bild: PD

Gut, 60 Franken für ein Stück Seife sind nicht gerade wenig: Doch der Erlös kommt Ostschweizer Kunstschaffenden in Not zugute. Die Thurgauer Künstlerin Doris Naef hat Coronaseifen kreiert, die je einem Künstler gewidmet sind. Odilon Redon (Pfingstrose, Rose), Sophie Tauber-Arp (Apfelgarten Thymian), Marcia Hafif (Zitronengras, Lindenblüte)

Richard Serra (Patschuli, Latschenkiefer, Fichtennadel, Lavendel). Die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler sind mit Werken im Kunstmuseum St.Gallen vertreten. Hergestellt wurden die Seifen im St.Galler Seifenmuseum. Erhältlich sind sie über den Kunstverein St. Gallen www.kunstverein.sg, im signierten Viererset (280.-) oder einzeln (60.-).

Der Bodensee in Worten: Landkartenkunst von Ursula Hitz. Bild: PD

Sie hassen es, immer von Ihrem Navi geleitet zu werden? Dann versuchen Sie es mal mit diesen Kunstwerk-Landkarten: Die Arbonerin Ursula Hitz formt Karten aus den Namen der Ortschaften oder Stadtteile. Und lässt einen längst vertraut gedachte Regionen ganz neu entdecken. Neben Metropolen wie New York, London, Amsterdam oder Paris gestaltete sie auch die Bodenseeregion (im Bild), die Stadt St.Gallen oder das Hudelmoos (während der Adventszeit spendet Ursula Hitz 25 Prozent des Erlöses einer Hudelmoos-Karte an Pronatura Thurgau). Die Künstlerin verkauft ihre Werke über ihren Onlineshop www.ursulahitz.com.

Die Weihnachtskarten von Eva Hensel sind mit verschiedenen Sujets erhältlich.

Bild: Eva Hensel

«Let’s Kiosk» heisst der Onlineshop der Innerrhoder Kunstvermittlerin Agathe Nisple (www.nisple.com/kiosk.html) Sie selbst bezeichnet ihn als etwas zwischen Kunstschaulager und Gemischtwarenladen. Dort gibt es eine Edition von Manons «Das lachsfarbene Boudoir», Linoldrucke von Eva Marke oder Weihnachtskarten der Appenzeller Künstlerin Eva Hensel (Bild, Fr. 5.– pro Stück).