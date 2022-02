Gedenkveranstaltung zum ersten Todestag von Helen Meier

Gedenkfeier in St.Gallen Leben, lieben, sterben: Vor einem Jahr verstummte die Autorin Helen Meier Am 13. Februar 2022 starb Helen Meier, eine der wichtigsten Stimmen der Schweizer Literatur des 20. Jahrhunderts. Die in Mels aufgewachsene und lange im Appenzellerland wohnhaft gewesene Schriftstellerin wurde vom Kanton St.Gallen mit einem Gedenkanlass gewürdigt. Christina Genova Jetzt kommentieren 18.02.2022, 18.00 Uhr

Die Schriftstellerin Helen Meier in ihrer Wohnung in Trogen. Bild: Benjamin Manser (Trogen, 12. Mai 2017)

«Unten und oben», diesen Titel gab Charles Linsmayer seinen Ausführungen am Gedenkabend für Helen Meier im Raum für Literatur in der Hauptpost St.Gallen. Der Literaturkritiker und -vermittler hatte sich in den letzten Lebensjahren der Autorin sehr für sie engagiert. Er gab unter anderem ein Lesebuch mit ihren Texten und einer kurzen Biografie heraus, war ebenso ihr Lektor wie ihr Chauffeur. Und er half der über 80-Jährigen, einen neuen Verlag zu suchen in einem Moment, als sie sich «tief unten» fühlte. Der Ammann-Verlag, bei welchem sie seit ihrem späten Début mit 55 Jahren alle ihre elf Bücher veröffentlicht hatte, wurde 2010 geschlossen. Das Unten und das Oben, das kannte Helen Meier aus der Erfahrung eines an Schicksalsschlägen reichen Lebens und daraus schöpfte sie für ihre Literatur.

Literaturvermittler Charles Linsmayer ist keinem anderen Autor und keiner anderen Autorin so nahegekommen wie Helen Meier. Bild: PD

Vor einem Jahr, am 13. Februar, starb Helen Meier 92-jährig. Die Pandemie verunmöglichte einen angemessenen Abschied von der 1929 in Mels geborenen Autorin. Dies wurde nun in der offiziellen Gedenkfeier am Donnerstagabend nachgeholt, die ihr der Kanton St.Gallen ausrichtete. Regierungsrätin Laura Bucher begrüsste das zahlreich erschienene Publikum und würdigte den «schreibenden Wortmenschen» Helen Meier. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden war am Anlass nicht beteiligt, obwohl die Autorin 1970 bis 1998 in Heiden lebte, wo sie als Sonderschullehrerin tätig war, und danach bis zu ihrem Tod in Trogen. Musikalisch stimmungsvoll umrahmt wurde die Feier von der Flötistin Ruth Bischofberger, die sowohl Mozart als auch Appenzeller Lieder spielte, Lieblingsmusik der Autorin.

Figuren mit Kanten, Löchern und Spitzen

Anna Blumer. Bild: Mareycke Frehner

«Oben» lautet der Titel eines kurzen Textes von Helen Meier, den Anna Blumer, Schauspielerin am Theater St.Gallen, zum Auftakt vortrug – eine von mehreren kurzen Lesungen an diesem Abend. «Oben» ist im 2014 erschienenen Band «Kleine Beweise der Freundschaft» enthalten. Er war ein spätes Comeback Helen Meiers bei ihrem neuen Verlag Xanthippe, nach acht Jahren ohne Veröffentlichungen. Es war die schlimmste Krise einer Autorin, die schreiben musste, «aus innerem Zwang und existenzieller Not», wie Linsmayer es formulierte. «Oben» sind Betrachtungen am Ende eines Schriftstellerlebens, über die Vergänglichkeit des Ruhms und die Angst vor dem Vergessenwerden.

«Schreiben heisst, das Innen nach aussen kehren. Aber so, dass es immer noch innen bleibt», schrieb Helen Meier 1992 an ihren Verleger Egon Ammann. Das gelang der Autorin immer wieder meisterhaft. Sie, die sich als Versehrte, als missgestaltet empfand, nachdem sie sich als junge Seminaristin bei einem Ausflug die drei Vorderzähne ausgeschlagen hatte: «Ich war nicht wie die andern, ich war beschädigt», sagte sie 2016 in einem Gespräch zu Linsmayer.

«Schreiben war Rettung aus der Leere, Rettung aus der Bedeutungslosigkeit. Es wurde zu einer Sucht.»

Aus der Erfahrung des Ausgegrenztseins wandte sich Meier den Benachteiligten, Sonderlingen und Beeinträchtigten zu. So auch in «Lichtempfindlich», einer Erzählung über Michael, einen autistischen Jungen. Sie las ihn 1984 an den Klagenfurter Literaturtagen, ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Autorin. Sie sagte: «Die Figuren müssen Kanten, Löcher und Spitzen haben, damit ich sie packen kann.»

Zuvor hatte Helen Meier viele Jahre für die Schublade geschrieben, ihre Manuskripte vergeblich an Verlage gesandt. «Jahrzehntelang blieb sie unten, ja tief unten», sagte Linsmayer. Sie habe mit ihren Texten, die keine heile Welt spiegelten, nicht den Erwartungen an eine schreibende Lehrerin entsprochen. «Literatur? Ich dachte, dahin komme ich nie», sagte ihm Helen Meier.

Bezaubernde Liebesstunden mit Geliebten und liebenden Männern

Die Schriftstellerin Theres Roth-Hunkeler erinnerte sich an ihre Kollegin Helen Meier. Bild: Manuela Jans

Im Gespräch mit Charles Linsmayer erinnerte sich auch die Schriftstellerin und gebürtige St.Gallerin Theres Roth-Hunkeler an ihre Kollegin, der sie vor über 30 Jahren zum ersten Mal begegnete. Sie schätze Helen Meiers ganz eigenen drastischen, körperlichen Ton, ihre Figuren mit Fleisch und sinnlichen Wünschen: «Ich habe das, was sie schrieb, nicht zusammengebracht mit ihrer von aussen betrachtet relativ bürgerlichen Existenz.» Mit dieser Frau, die solide Schuhe getragen habe und auf deren Stubentisch eine Decke mit Kreuzstichstickerei lag. «Leben, lieben, sterben, das waren ihre Themen. Und das Alter», sagte Roth-Hunkeler. Erotik, auch die Liebe zu Frauen spielten in ihren Texten eine wichtige Rolle: «Da war sie ihrer Zeit voraus.»

Gruppenbild am Gedenkanlass für Helen Meier im Raum für Literatur in der St.Galler Hauptpost, von links: Autorin Theres Roth-Hunkeler, Literaturvermittler Charles Linsmayer, Regierungsrätin Laura Bucher, Schauspielerin Anna Blumer und Flötistin Ruth Bischofberger. Bild: Michael Zwicker

Die sieben Jahre bis zu ihrem 90. Geburtstag 2019 waren für Helen Meier nochmals eine gute Zeit. «Sie blickte mit Zufriedenheit auf ihr Leben zurück», sagte Linsmayer. Deshalb trug die Gedenkfeier auch ein Zitat der Autorin als Titel: «Ich habe gelebt, gut gelebt!». Mit Linsmayers Biografie war Helen Meier denn auch nicht ganz zufrieden. Darin kam für sie zu kurz, was die Freude ihres Lebens war: «Die bezaubernden Liebesstunden mit Geliebten und liebenden Männern.»

Lesetipp Helen Meier: Übung im Torkeln entlang des Falls. Ein Lesebuch, herausgegeben und mit einer Biografie versehen von Charles Linsmayer. Th. Gut Verlag 2021, 384 S., Fr. 25.–

