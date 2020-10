«Für mich als Kulturveranstalter ist das super, aber für Bars, Clubs und Restaurants ist das eine Katastrophe»: Was die St.Galler Kulturszene zur kantonalen Unterstützung sagt Das Tanzverbot hat das St.Galler Kulturleben schwer getroffen. Die Regierung hat es am Freitag erlassen, und jetzt am Dienstag Unterstützungsmassnahmen angekündigt. Diese seien gut, reichten aber bei weitem nicht aus, heisst es aus der Branche. Julia Nehmiz 20.10.2020, 19.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verwaiste Tanzfläche: Das vom Kanton St.Gallen abrupt verhängte Tanzverbot trifft Bars, Clubs und Konzertlokale. Und: Die meisten von ihnen haben wohl keinen Anspruch auf Ausfallentschädigung. Bild: Raphael Rohner (St.Gallen, 17.Oktober 2020)

Die gute Nachricht zuerst: Die Unterstützungen für den Kulturbereich laufen weiter bis Ende 2021. Das verkündete Regierungsrätin Laura Bucher an der Medienkonferenz von Dienstag.

Es sei der Regierung klar, dass Bars, Clubs und Nachtlokale die Leidtragenden seien, dass das Tanzverbot und die Sitzpflicht zur Konsumation einschneidend für Veranstaltende seien. Und dass dies erhebliche wirtschaftliche Folgen habe. Laura Bucher kündete an:

«Deshalb sichern wir ihnen eine gewisse finanzielle Unterstützung zu.»

Bars, Clubs und Nachtlokale seien die Leidtragenden des Tanzverbots, sagt Regierungsrätin Laura Bucher an der Pressekonferenz. Man sichere eine gewisse finanzielle Unterstützung zu. Bild: Ralph Ribi

Bars und Clubs profitieren nicht von einer Ausfallentschädigung

«Für mich als Kulturveranstalter ist das super», sagt Lukas Hofstetter. Er ist zudem im Vorstand des Vereins Nacht Gallen, eines Zusammenschlusses der Bars, Clubs und Veranstalter in der Stadt St.Gallen, und in dieser Position sagt Hofstetter:

«Aber für die Bars, Clubs und Restaurants ist das eine Katastrophe.»

Denn die profitieren nicht von den Ausfallentschädigungen der Covid-19-Kulturverordnung. Diese berücksichtigt nur Kulturunternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Jahresumsatzes im kulturellen Bereich erwirtschaften. Und: Explizit ausgenommen von der Covid-19-Kulturverordnung sind Dancings, Diskotheken, Nightclubs.

Katrin Meier, Leiterin Amt für Kultur St.Gallen Bild: Ralph Ribi

Es brauche eine künstlerische Programmgestaltung, um von den Ausfallentschädigungen für Kultur profitieren zu können, bekräftigt Katrin Meier, Leiterin des Amts für Kultur, auf Nachfrage. Die Parameter für die Ausfallentschädigungen im Kulturbereich seien vergleichbar mit den bisherigen. Neu ist, dass man bis Ende 2021 Ausfallentschädigungen beantragen kann. Neu ist, dass auch Buch- und Musikverlage sowie Vermittlungs- und Veranstaltungsprojekte von Buchhandlungen und Galerien anspruchsberechtigt sind. Und neu ist, dass Transformationprojekte unterstützt werden – wenn also ein Kulturunternehmen sich strukturell verändern oder neu ausrichten will, dann können im Rahmen dieses Transformationsprojekts bis zu 60 Prozent der Kosten übernommen werde. Die Details würde man im Moment in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen erarbeiten, sagt Katrin Meier. Am 1.November würden Anträge und Richtlinien dazu veröffentlicht.

Die Eingrenzung des Kulturbegriffs sei nicht zeitgemäss

Es sei ein riesiger Wunsch in der Kulturszene, diese starren Vorgaben zu erweitern, sagt Lukas Hofstetter. Denn alle, die weniger als 50 Prozent in der Kulturbranche arbeiten, fallen durchs Raster. Und:

«Wenn die Hilfe nicht ausgeweitet wird, müssen viele Clubs und Bars schliessen.»

Lukas Hofstetter, Kulturveranstalter und Vorstand Verein Nacht Gallen Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Auch Clubkultur und Nachtkultur seien schützenswert – und fürs kulturelle Leben einer Stadt ebenso wichtig wie Theater, Konzerte oder Lesungen. «Für uns ist diese Eingrenzung des Kulturbegriffs nicht zeitgemäss.»

Klar sei man froh um die Möglichkeit der Kurzarbeit, sagt Hofstetter weiter. Aber das reiche als Massnahme nicht aus. Die Clubs hätten weniger Besucher, aber einen höheren Aufwand wegen Contact Tracing und Hygienemassnahmen.

«Die Lösungen, die für die Kultur gefunden wurden, die braucht es auch fürs Nachtleben, sonst droht eine riesige Entlassungswelle.»

Froh um Unterstützung, doch es bleibt ein «aber»

Johannes Rickli, Co-Leiter des Palace St.Gallen und im Vorstand der IG Kultur Ost, ist erfreut, aber zwiegespalten, was die neusten Verkündungen der St.Galler Regierung betrifft:

«Wir sind froh, dass die Unterstützung der Kultur auf diesen langen Zeitraum ausgeweitet wurde».

Johannes Rickli, Co-Programmchef Palace St.Gallen und Vorstand IG Kultur Ost

Bild: Benjamin Manser

Doch es gebe ein «Aber»: Wie sind die Unterstützungsmassnahmen ausgestaltet? Wer ist für wie viel Ausfallentschädigung berechtigt? Reichen die 22,8 Millionen Franken nun bis Ende 2021, eine Summe, die schon im Frühjahr genannt wurde? Und, was fehlt: Für die Nachtkultur, für kommerzielle Clubs sei es je nach dem schwierig, um überhaupt von den Ausfallentschädigungen profitieren zu können.

Klar wäre es besser gewesen, hätte die Regierung gleich am Freitag mit dem Tanzverbot auch die kulturellen Unterstützungsmassnahmen verkündet. Man hätte einiges an Verunsicherung sparen können. Umso mehr gehe es jetzt darum, transparente Rahmenbedingungen zu schaffen.

«Kulturunternehmende sollen nicht ein halbes Jahr bangen müssen, ob sie Unterstützung bekommen.»

Und noch etwas ist Rickli ein Anliegen: «Der Kanton sollte sich dafür einsetzen, dass die Kurzarbeit ausgeweitet wird für Menschen, die auf Abruf angestellt sind und für Personen, die in arbeitgeberähnlicher Stellung sind.» Viele im Kulturbereich seien als Kleinstunternehmer in arbeitgeberähnlicher Stellung tätig und seit Juni 2020 wieder von der Möglichkeit zur Kurzarbeit ausgeschlossen.