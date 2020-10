Fünfzig spielen für fünfzig: Das Sinfonieorchester St.Gallen im Corona-Modus Was passt besser als Mutmacher in schwierigen Zeiten als Ludwig van Beethovens «Eroica»? Das Sinfonieorchester St.Gallen setzte diese Sinfonie mit viel Optimismus um. Davor gab es melancholischere Töne in Edward Elgars Cellokonzert, das Chiara Enderle Samatanga mit viel intimer Wärme interpretierte. Martin Preisser 30.10.2020, 17.00 Uhr

Viel Einsatz für wenig Publikum: Das erste St.Galler Tonhalle-Konzert der aktuellen Saison wurde zum exklusiven Erlebnis. Bild: Martin Preisser

Nur noch fünfzig Besucher sind in der Tonhalle erlaubt. Für diese (viele von ihnen haben die hellblauen Werbemasken des Orchesters im Gesicht) war das Konzert am Donnerstag natürlich ein sehr exklusives Erlebnis. Und für die Solistin des Abends, Chiara Enderle Samatanga, das «schönste Geburtstagsgeschenk, das ich mir wünschen konnte.» 28 Jahre ist sie am Konzerttag alt geworden und hat mit Edward Elgars Cellokonzert ein Stück gespielt, das in seiner Melancholie ergreifend ist und zur aktuellen Situation Tröstliches beisteuern konnte.