Freipass #46 «Ich freue mich auf jede weisse Seite»: Die Thurgauer Schriftstellerin Michèle Minelli im Fragebogen

Christina Genova 17.05.2022, 13.00 Uhr

Die Schriftstellerin Michèle Minelli wurde 1968 in Zürich geboren und ist in den Kantonen Zürich, Aargau und Schwyz aufgewachsen. Heute lebt sie mit ihrem Mann, dem Schauspieler und Autor Peter Höner, auf dem Iselisberg im Kanton Thurgau. Gemeinsam mit Höner betreibt Minelli das Schreibwerk Ost – eine Weiterbildungsstätte für Schreibende. Das Schreibwerk Ost und der Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband führen in Kooperation den Diplomlehrgang «Literarisch Schreiben» durch, bei dem Minelli als Lehrgangsleiterin im Einsatz ist.

Zuletzt sind von Michèle Minelli 2021 das Jugendbuch «Chaos im Kopf» und der Roman «Kapitulation» erschienen. Ihr Roman «Die Verlorene» wird 2023 verfilmt, das Drehbuch dazu stammt ebenfalls von Minelli. In «Die Verlorene» wird die reale Geschichte der Thurgauer Kindsmörderin Frieda Keller erzählt, die 1904 in St.Gallen verurteilt wurde.

Was lernen Sie gerade neu?

Michèle Minelli: Seit ungefähr einem Jahr arbeite ich mich in die Gattung der Dramatik ein – das Schreiben fürs Theater ist für mich faszinierend, weil es so ganz anders ist, als das Schreiben eines Romans. Zudem habe ich nach fast 20 Jahren meinen Mongolischunterricht wieder aufgenommen. Das eine mache ich zur beruflichen Weiterentwicklung, das andere für die Freude und fürs Hirn.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Kukuruz Quartett! Begeisternd! Umwerfend! Unbedingt hingehen, wenn das Quartett spielt! Durch das Kukuruz Quartett habe ich die Musik von Julius Eastman kennen gelernt, die sehr viel davon zum Ausdruck bringt, was ich empfinde, wenn ich an mein Leben als Schriftstellerin denke.

Ein Freipass für Ostschweizer Kulturschaffende Jeden Dienstag erscheint unser Fragebogen, den wir sportlich «Freipass» nennen. Woche für Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und sind gespannt, welche Antworten sie uns geben. Den «Freipass» nehmen wir dabei wörtlich: Wir redigieren die Antworten nur minimal und kürzen allenfalls, bearbeiten sie aber nicht weiter.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Der Krieg gegen die Ukraine und die Frage, wie ich am direktesten helfen kann.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Schriftstellerin geworden wäre, wäre ich heute …»

... ein Mensch, der dennoch schreibt. Ich glaube, Schriftstellerin ist man nicht wegen irgendwelcher Publikationen, sondern weil man nicht anders als schreibend leben kann. Schreiben ist meine beste Möglichkeit, mich mit der Welt auseinanderzusetzen und etwas beizusteuern, was vielleicht wiederum andere inspiriert, stärkt oder bewegt.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Der Konjunktiv in diesem Satz irritiert mich. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte, gehe ich auf sie oder ihn zu. So wird das auch mit meinem Theaterstück sein. Wenn es einmal fertig ist, werde ich mich fragen: Wer passt am ehesten? Und dann klopfe ich dort an. Und dann mal schauen, ob sich die Tür öffnet.

Worauf freuen Sie sich derzeit?

Auf jeden neuen Morgen und auf jede weisse Seite, die mir Raum zum Schreiben schenkt.