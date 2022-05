Freipass #45 «Ich würde gerne einmal mit Roger Federer Pasta kochen»: Der Teufener Musiker Benjamin Amaru im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Sänger Benjamin Amaru. Warum der Ausserrhoder gerne mal mit Roger Federer eine Pasta-Session veranstalten würde und was ihn zum Töpfern bringt, erzählt er im Fragebogen. Aylin Erol 10.05.2022, 12.00 Uhr

Benjamin Amaru hat Ende April seine EP «The Sofa Tapes» herausgebracht. Bild: PD

Im Mai 2018 veröffentliche Benjamin Widmer unter seinem Künstlernamen Benjamin Amaru sein erstes Album. Damit erlangte er schon sehr bald Bekanntheit, denn der Appenzeller Marius Bear, der dieses Wochenende für die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) singen wird, erwähnte den Musiker kurz darauf in einem Facebook-Post. Im März 2019 wurde der Sänger aus Teufen von Radio SRF 3 zum «Best Talent» gekürt und es führte eines zum anderen.

Diesen Sommer wird Benjamin Amaru, dessen Künstlername vom letzten Inkakönig Túpac Amaru hergeleitet ist, nun erstmals als Headliner auf den Open-Air-Bühnen in der Schweiz, Deutschland und Österreich zu sehen sein. Den Startschuss zum Festivalsommer des 24-Jährigen gibt sein Auftritt auf der Sternenbühne am Open Air St.Gallen. Dort wird er auch Songs seiner neuen EP «The Sofa Tapes» zum Besten geben, die Ende April erschienen ist.

Was lernen Sie gerade neu?

Benjamin Amaru: Momentan versuche ich mich im Töpfern. Das finde ich sehr beruhigend und eine super Abwechslung vom Alltag.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich entdecke eigentlich jeden Tag etwas Neues. Aber Kacheln haben es mir gerade besonders angetan. Eigentlich aus dem gleichen Grund wie das Töpfern: für den Ausgleich. Je bunter und verrückter, desto besser.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Mich beschäftigt generell vieles. Aber die Konflikte dieser Welt wiegen schwer. Ich fühle mit den Menschen in Not und Leid.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute …»

... vielleicht Lehrer, Projektmanager, Kellner, Kinematograf, Bänker, Designer, Buchhalter, Sekretär, Koch. Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten, wenn ich ehrlich bin!

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich würde gerne einmal mit Roger Federer einen Teller Pasta kochen. Ich habe ihn in der Barilla-Werbung gesehen. Da sah es so aus, als würde er wirklich wissen, was er tut.

Von dieser Pasta-Werbung spricht Benjamin Amaru.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Die Pandemie hat meiner Meinung nach vor allem Konzerte und Interaktionen miteinander und untereinander erschwert. Wenn es um die Art und Weise geht, wie wir Musik konsumieren, finde ich es schwierig, ein Statement abzugeben. Jedoch denke ich, dass die Musik an Tiefe gewonnen hat, da wir sehr viel mehr Zeit hatten, uns damit zu beschäftigen. Sehr viele Menschen waren für eine lange Zeit isoliert und Musik ist in solchen Situationen ein willkommener Freund gewesen. Ob sich die Branche dadurch längerfristig verändert, weiss ich nicht. Was sich aber verändert, ist die Art und Weise, wie wir Musik erleben, fühlen, wertschätzen und interpretieren.

Worauf freuen Sie sich derzeit?

Ich freue mich grundsätzlich immer auf morgen. Heute ist zwar wichtiger, aber morgen ist immer ein Grund, sich zu freuen, meiner Meinung nach.