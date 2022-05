Freipass #44 «Ich würde gerne mit Putin vierhändig spielen»: Der Thurgauer Pianist Timon Altwegg im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Pianisten Timon Altwegg. Corona könne bewirken, dass sich die Kulturszene auch gesund schrumpfe, sagt der Musiker, der sich vor allem auch mit Klaviermusik ausserhalb des gängigen Repertoires beschäftigt. Martin Preisser 03.05.2022, 12.00 Uhr

Der aus Kreuzlingen stammende Pianist Timon Altwegg hat sich auf seiner sechsten und ersten Solo-CD mit Musik der englischen Komponistin Freda Swain beschäftigt. Bild: pd

Timon Altwegg stammt aus Kreuzlingen und lebt in Berg TG, wo er eine eigene Konzertserie, die «Konzerte im Haus Langrut», organisiert. So finden immer wieder bekannte in- und ausländische Künstler den Weg in den Thurgau. Neben seiner internationalen Konzerttätigkeit ist er als Klavierpädagoge an der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen, an der Kantonsschule Kreuzlingen und der Musikschule Kreuzlingen tätig. Altwegg ist ausserdem Präsident der Gesellschaft für Musik und Literatur Kreuzlingen.

Er hat bislang sechs CDs aufgenommen, gerade ist seine erste Solo-CD erschienen. Auf ihr sind die drei Klaviersonaten der englischen Komponistin Freda Swain (1902–1985) in Weltersteinspielungen enthalten. Swains gesamter musikalischer Nachlass wird zudem von Altwegg verwaltet. Damit setzt Altwegg seinen Weg fort, sich mit unbekannterer Klavierliteratur abseits des gängigen Repertoires zu beschäftigen und sie bekannter zu machen.

Für die Verlage Heinrichshofen, Edition Kunzelmann und Amadeus hat er verschiedene Werke des 20. und 21. Jahrhunderts als Herausgeber publiziert. Timon Altweggs vor allem für den Unterricht gedachtes Klavierheft «Emotions» mit Eigenkompositionen erschien im Februar 2020 beim Verlag Heinrichshofen. Beim gleichen Verlag sind im April seine «Klavierabenteuer mit Herrn Maulwurf» in den Handel gekommen.

Was lernen Sie gerade neu?

Timon Altwegg: Der Schweizer Komponist Joachim Raff feiert dieses Jahr seinen 200. Geburtstag, und ich übe seine äusserst charmante Klaviersonate es-Moll op. 14 für einen Klavierabend im September ein. Ausserdem, relativ kurzfristig, Kammermusikwerke von Freda Swain. Diese werden bereits Ende Juli in England aufgenommen werden, sodass ich hier etwas unter Druck stehe. Das Label Dutton Vocalion hat dieses Projekt äusserst kurzfristig erst Anfang April bekanntgegeben. Grossartig aber, dass die das machen.

Timon Altwegg spielt den ersten Satz der ersten Klaviersonate «The Skerries» von Freda Swain. Quelle: Youtube

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Als chronisch und unheilbar neugieriger Mensch entdecke ich eigentlich ständig Neues, nicht nur in der Musik! Meine andauernden Lebensausgrabungen würden also den Rahmen hier sprengen; aber nur auf die Musik bezogen: Ich habe, vollkommen unverhofft, die Bärenreiter Ausgabe sämtlicher Bach-Werke geerbt, in einer prächtigen Leinenausgabe. Wir reden hier von rund 120 Bänden, und ich schaue fast täglich in diesen beinahe unendlichen Kosmos. Mein Staunen über diese höchste Form menschlicher Spiritualität ist grenzenlos. Natürlich kenne ich viele Werke bereits seit langem, aber auch in die entlegeneren Motetten und Kantaten eintauchen zu können, bereitet mir unglaubliche Freude. Ausserdem habe ich das hochgradig faszinierende Klavierwerk Hans-Georg Burghardts (1909–1981) in den letzten Monaten für mich entdeckt.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Der Krieg in der Ukraine, ein unfassbares Verbrechen. Wir haben seit über zwei Monaten drei ukrainische Musikstudentinnen und Musikstudenten bei uns aufgenommen, welche aber demnächst nach London weiterreisen werden. Mittels eines Stipendiums können sie dort ihre Studien fortsetzen.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Auch wenn wir Künstlerinnen und Künstler das nicht gerne hören: Man hat gesehen, dass wir eben grundsätzlich nicht existenziell für eine Gesellschaft sind, auch wenn das in zunehmend verzweifelter wirkenden Wiederholungen immer wieder behauptet wurde. Wir können im Grunde genommen nur finanziell existieren, wenn alles andere gut läuft, die Wirtschaft brummt und somit Geld für Kultur da ist. Sobald ernsthafte Krisen kommen, ist Kultur natürlich für einige Menschen nach wie vor, im geistigen Sinne, wichtig. Für die grosse Mehrheit geht es aber dann ausschliesslich erst einmal darum, den Alltag irgendwie bewältigen zu können. Ich glaube, dies sollte sich jeder, der von Kultur zu leben beabsichtigt, zuvor ganz genau verinnerlichen. Positiv ist vielleicht, dass sich die ganze Branche etwas gesund schrumpfen wird und man sich des Privilegs, überhaupt künstlerisch tätig sein zu können und auch davon leben zu können, wieder bewusster wird.

Timon Altwegg spielt den ersten Satz aus dem Konzert für Klavier und Kammerorchester von Jacques Castérède. Quelle: Youtube

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute …»

Arbeitslos!

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit Wladimir Putin. Wenn er Schuberts vierhändige f-Moll-Fantasie mit mir zusammen einüben müsste, bekäme er vielleicht einen anderen Blick auf die Welt und seine eigene, offensichtlich trostlose Existenz. Eventuell könnte er dann die ihm noch verbleibende Lebenszeit sinnvoller nutzen, sowohl für die Menschheit als auch für sich selbst. Eine Illusion selbstverständlich, aber die Frage steht ja auch im Konjunktiv.

Worauf freuen Sie sich ausserdem?

Als eher «tropisch» veranlagter Mensch, wie jedes Jahr ab Ende Oktober, auf den Sommer. Und darauf, meine beiden Töchter weiterhin auf ihrem faszinierenden Weg in eine immer grösser werdende Selbstständigkeit begleiten zu dürfen. Vermutlich der grösste Reichtum und eine ständige Inspirationsquelle in meinem Leben.

Gerade ist Timon Altweggs neue Solo-CD mit Musik von Freda Swain erschienen. Er wird sie am 11. September im Gartensaal der Villa Boveri in Baden vorstellen. Am So, 8.5., 20 Uhr, ist Timon Altwegg mit seiner Partnerin, der Bratschistin Hana Gubenko, in der Gnadenkirche Allensbach mit Werken von Beethoven und Schubert zu hören. www.timonaltwegg.ch