Freipass: Der Thurgauer Kabarettist Thomas Götz im Fragebogen

Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Kabarettisten Thomas Götz. Der Weinfelder blickt kritisch auf eine geschwächte Kulturbranche nach der Pandemie. Aylin Erol 19.04.2022, 14.38 Uhr

Thomas Götz mit dem typischen Schalk in den Augen bei sich zu Hause in Weinfelden. Bild: Reto Martin

Napoleon, Sabine Schnyder, die Schwester von Nationalrat Arnold Schnyder, und der Narr – das sind drei der beliebtesten Figuren von Thomas Götz. Seit 2012 verkörpert der Thurgauer Kabarettist diese Charaktere im Rahmen seines Satireprogramms «Ergötzliches», welches er regelmässig im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden aufführt.

Götz bei einem Auftritt als Narr. Bild: Donato Caspari

Das Lachen verging dem Weinfelder allerdings, als 2020 die Pandemie Kulturveranstaltungen verunmöglichte. Götz aber liess sich nicht unterkriegen und schlüpfte kurzerhand beruflich in die Rolle eines Contact-Tracers. Nebenbei zeigte er sein «Ergötzliches» als Fernsehsendung auf Tele D (Diessenhofen). Seit den Lockerungen kann er zwar endlich wieder vor Publikum auftreten, der 60-Jährige hat sich aber entschieden, dass Ende 2022 Schluss mit seinem Donnerstagsprogramm ist. Ganz von der Bildfläche verschwinden wird Thomas Götz aber nicht, wie er im Fragebogen durchblicken lässt.

Was lernen Sie gerade neu?

Thomas Götz: Zum einen habe ich gerade gelernt, dass man in dieser globalisierten Welt auf alles gefasst sein muss. Zum anderen lerne ich gerade den Text für ein neues Theaterprojekt, mit dem ich nächstes Jahr auf Tournee gehe.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich habe für mich die Entschleunigung entdeckt und herausgefunden: In der Ruhe liegt die Kraft. Zu meinen Neuentdeckungen gehört auch das Wandern in der Ostschweiz. Dabei entdecke ich immer wieder neue Landschaften, Orte und Plätze.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Wie es nach der Pandemie im Kulturbereich weitergeht. Vor allem beschäftigt mich, wie sich die Besucherzahlen entwickeln. Wann werden diese wieder das Niveau wie vor der Pandemie erreichen?

Thomas Götz als Sabine Schnyder, die Schwester von Nationalrat Arnold Schnyder, bei einer Vorstellung von «Ergötzliches». Bild: Donato Caspari

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Noch heute sind viele Kulturschaffende betroffen. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist immer noch schwierig. Und die Frage, ob wir die Pandemie wirklich hinter uns haben, liegt wie ein Damoklesschwert über allem. Etwas Positives für mich ist, dass ich mir die Zeit nehmen konnte, eine Standortbestimmung zu machen und mich mit Zukunftsplänen auseinanderzusetzen.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Kabarettist geworden wäre, wäre ich heute …»

… Nationalrat, Ständerat, Bundesrat oder Auslandschweizer.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit dem österreichischen Regisseur Michael Haneke, dessen Filme mich beeindrucken. Mich würde interessieren, wie Haneke sein Ensemble zu solch differenzierten schauspielerischen Leistungen führt.

Worauf freuen Sie sich?

Auf die kommende Staffel «Ergötzliches». Seit März gehen die Vorstellungen wieder ohne Einschränkungen über die Bühne. Ich freue mich auf das Publikum, die Liveatmosphäre und die Gespräche mit Zuschauerinnen und Zuschauern nach der Vorstellung an der Theaterbar.

Die nächsten Vorstellungen von «Ergötzliches» finden am 21.4., 22.4. und 23.4. um 20.15 Uhr im Theaterhaus Thurgau statt. Tickets gibt es unter Ticketleo.