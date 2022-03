FREIPASS #39 «Die Pandemie hat rechtsextremes Gedankengut befördert»: Der Dirigent und Chorleiter Michael Schläpfer im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem St. Galler Chorleiter und Dirigenten Michael Schläpfer. Er erzählt, wie wichtig gute Regie fürs Musiktheater ist und dass viele Chöre derzeit einen Dirigenten oder eine Dirigentin suchen. Martin Preisser 29.03.2022, 12.00 Uhr

Der Chorleiter und Dirigent Michael Schläpfer ist, nicht nur musikalisch, vielfältig unterwegs. Bild: PD

Michael Schläpfer studierte Gesang sowie allgemeine Geschichte, Musikwissenschaft und Schulmusik. Seit 1990 leitet er das Orchester Camerata Salonistica und seit 2017 Stradis Orchester. Zudem ist er Leiter mehrerer Chöre und Vokalensembles in der Ostschweiz.

Schläpfers Spezialität ist die Pflege von verschiedenen Stilen und Epochen. Neben klassischen Werken finden immer wieder Stücke aus Volksmusik, Jazz und Rock Eingang in seine Konzerte. Bereits 1997 erhielt Schläpfer von der Stadt St. Gallen den Förderpreis «als begeisternder Orchesterdirigent und als origineller, engagierter Organisator von Konzerten». Bekannt geworden ist er auch als Dirigent von Musicals. 2019 dirigierte er in Co-Leitung die Operette «Ball im Savoy» und aktuell «Im weissen Rössl» bei der Operette Sirnach.

Was lernen Sie gerade neu?

Michael Schläpfer: Da ich nicht nur Musiker bin, sondern auch Geschichtslehrer, beschäftige ich mich intensiv mit dem Krieg in der Ukraine und osteuropäischer Geschichte. Im musikalischen Bereich bereite ich ein Konzert mit Steelband und Orchester vor. Da lerne ich, wie eine Steelband funktioniert. Das ist eine musikalische Welt für sich.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Mir ist wieder bewusst geworden, wie wichtig eine gute Regie im Musiktheater ist. Im «Weissen Rössl» bei der Operette Sirnach, bei der ich rund einen Drittel der Vorstellungen dirigiere, kann man das schön erleben. Giuseppe Spina hat mit dem Ensemble eine unglaublich präzise und stimmige Inszenierung erarbeitet. Das Gegenteil habe ich im Theater St. Gallen mit «Jesus Christ Superstar» erlebt. Eine Umsetzung, die nur laut und undifferenziert ist. Ich bin in der Pause rausgegangen.

Michael Schläpfer ist auch Dirigent des Männerchors Heiden, der hier in der Migros Heiden singt. Quelle: Youtube

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Mich hat beschäftigt und beunruhigt, wie die Pandemie rechtsextremes Gedankengut befördert hat. Erschreckend war, dass auch viele Musikerinnen und Musiker gegen die Gesundheitsmassnahmen waren und ein sozialdarwinistisches, ja gar faschistisches Gedankengut teilten. Bei Esoterikern geht es z. B. darum, dass derjenige mit dem guten Immunsystem, also der Stärkere überlebt. Das ist unglaublich rücksichtslos und egoistisch.

Ein Freipass für Ostschweizer Kulturschaffende Jeden Dienstag erscheint unser Fragebogen, den wir sportlich «Freipass» nennen. Woche für Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und sind gespannt, welche Antworten sie uns geben. Den «Freipass» nehmen wir dabei wörtlich: Wir redigieren die Antworten nur minimal und kürzen allenfalls, bearbeiten sie aber nicht weiter.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Es wird sicherlich Veränderungen geben, die sich aber bereits vor der Pandemie angebahnt haben. Als Kantonaldirigent des St. Galler Kantonal-Gesangsverbandes (SGKGV) sehe ich, dass Chöre, die vorher schon Schwierigkeiten hatten, sich auflösen. Dafür entstehen aber auch wieder neue. Erstaunlich ist, dass zurzeit viele Chöre auf der Suche nach einer Dirigentin oder einem Dirigenten sind.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute …»

Schauspieler. Theater fasziniert mich bis heute. Ich habe auch das Glück, dass ich immer wieder bei Musiktheaterproduktionen den Taktstock schwingen darf.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich durfte bereits mit ganz unterschiedlichen Musikerinnen und Musikern zusammenarbeiten, was mich persönlich in meiner Entwicklung immer sehr befruchtet hat. Oft entsteht aus einer Idee dann die entsprechende Zusammenarbeit. Bei mir sind das häufig Crossover-Projekte wie kürzlich mit Stradis Orchester und Riklin & Schaub.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich auf die (leider) letzte Vorstellung des «Weissen Rössl» bei der Operette Sirnach am nächsten Samstag. Sehr gespannt bin ich dann auf das Schweizer Gesangsfestival in Gossau und auf das Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival in Winterthur. Bei beiden arbeite ich in der Musikkommission mit. Ich freue mich, dass diese beiden Grossanlässe trotz Pandemie stattfinden können.

Michael Schläpfer dirigiert am 28. April, 19.30 Uhr, in der Kirche St. Laurenzen St. Gallen den Chor der Kantonsschule am Brühl (im Rahmen des KSB-Jahreskonzerts); am Freitag, 6. Mai, 18 Uhr, spielt Stradis Orchester im Stadtsaal Wil zum Tanz auf (im Rahmen der Neuuniformierung der Stadtharmonie Wil); weitere Auftritte: https://www.michael-schlaepfer.ch/aktuell/