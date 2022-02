FREIPASS #33 «Ich freue ich, wenn die Masken fallen»: Die St.Galler Chordirigentin Katharina Jud im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Musikerin Katharina Jud. Sie tritt mit dem St.Galler Kammerchor im März in der Tonhalle St.Gallen wieder auf. Martin Preisser 15.02.2022, 05.00 Uhr

Die St.Galler Chordirigentin Katharina Jud. Bild: Rebecca Graf

Chorarbeit in ihren verschiedensten Facetten ist Katharina Juds grosse Leidenschaft. Die Begeisterung für das Singen im Chor zu wecken, mit einem Ensemble entsprechend seinen Möglichkeiten ein gutes musikalisches Niveau zu erreichen, stimmungsvolle musikalische Momente schaffen: Das treibt sie in ihrer Arbeit an. Studiert hat die St.Galler Musikerin an der Musikhochschule Luzern Schulmusik, Chorleitung und Orgel. Sie hat verschiedene Weiterbildungen absolviert, unter anderem auch einen Dirigierworkshop mit dem niederländischen Barockspezialisten Ton Koopman.

Aktuell leitet Katharina Jud die Chorformationen und das Orchester an der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen, den Glarner Kammerchor, den St.Galler Kammerchor, den sie 2019 von Niklaus Meyer übernommen hat, und den ebenfalls in St.Gallen ansässigen Chor Vokal. Zudem ist sie Co-Leiterin bei der Engadiner Kantorei. Sie hat die St.Galler Chornacht initiiert und organisiert und ist dafür mit einem Anerkennungspreis der Stadt St.Gallen ausgezeichnet worden.

Was lernen Sie gerade neu?

Katharina Jud: Ende März steht bei mir seit langem wieder ein Chorprojekt mit grossem Orchester auf dem Programm: die Chorkantate «Die Sterne» von Raff und Brahms’ «Schicksalslied» liegen deshalb zum Studium bereit.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Menschen und Musik. Ich hatte noch nie so viel zu tun wie in den letzten Monaten. Nach der langen Chorabstinenz bestand auf allen Ebenen Nachholbedarf, was dann im vergangenen Herbst und beginnenden Winter die Agenda schier platzen liess.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Innehalten hat sicherlich einen positiven Effekt. Auch zu hinterfragen, was einem wichtig ist, tut von Zeit zu Zeit gut. Ob aus der grossen Verunsicherung, die derzeit rund um den Kulturbetrieb herrscht, irgendwann eine neue, grosse Kraft herauswachsen kann, wird sich zeigen. Schön wäre es! Denn «Kultur ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit», so hat es der Dirigent Simon Rattle einmal gesagt.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Musikerin geworden wäre, wäre ich heute …»

... Serviceangestellte – mein Berufswunsch in der frühen Kindheit (die grossen Kassen mit den schönen und geräuschvollen Knöpfen gefielen mir extrem), Bibliothekarin – immer von schönen Büchern und Ruhe umgeben, oder vielleicht Kunsthandwerkerin – eine andere Form, mit den Händen zu gestalten.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Im Raum St.Gallen mit Basil Kehl (Wassily). Ich stelle mir seine Klangkunst in Kombination mit Chorsounds spannend vor.

Worauf freuen Sie sich?

Darauf, die Masken fallen zu lassen: bei der Arbeit wieder in singende und musizierende Gesichter schauen zu dürfen! Und auf unbeschwertes Reisen.

Kommende Auftritte von Katharina Jud: 26. März, 19.30 Uhr, Tonhalle St.Gallen: «Sterne». Ein romantisches Programm mit Werken von Raff, Brahms und Mendelssohn mit den Kammerchören St.Gallen & Glarus und der Camerata Musica Luzern; 12. Mai, 19.30 Uhr, St.Laurenzen St.Gallen: «The Peacemakers» von Karl Jenkins mit dem Chor und Orchester der Kantonsschule am Burggraben