FREIPASS #32 «Die Pandemie hat gezeigt, dass der Mensch ein flexibles Wesen ist»: Der Innerrhoder Kabarettist Simon Enzler im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Kabarettisten Simon Enzler. Er schreibt zurzeit an einem neuen Programm und findet, dass die Pandemie die Kommunikation erschwert hat. Claudio Weder 08.02.2022, 15.00 Uhr

Er gilt als der bekannteste Innerrhoder der Schweiz: Kabarettist Simon Enzler. Bild: Ralph Ribi (Schlatt AI, 4. Juni 2021)

Seit 20 Jahren steht Simon Enzler als Kabarettist auf den grossen und kleinen Bühnen dieses Landes. Seiner Bühnenfigur ist er dabei stets treu geblieben: Enzler mimt in seinen Programmen den knorrigen und selbstgefälligen Appenzeller mit dem markanten Dialekt, der sich grandios aufregen kann und höchst kreativ flucht. Aktuell ist er mit seinem Programm «wahrhalsig» auf Tour. In diesem stellt sich der 45-Jährige die Frage, was man sich denn wünschen solle, wenn eine Sternschnuppe vom Himmel fällt. Gerechtigkeit für alle oder Geld für eine neue Gusseisenpfanne? Einen sicheren Job oder die Erfüllung eines Kindheitstraumes? Wahrheit, oder reicht es nicht schon, dass einem die anderen glauben?

Einem breiteren Publikum bekannt wurde Enzler durch seine Tätigkeit als Moderator der SRF-Sendung «Comedy im Casino» in den Jahren 2003 und 2004. Er arbeitet auch als Kolumnist für die Satiresendung «Zytlupe» von Radio SRF 1, trat als «Konsumenzler» in der Sendung «Kassensturz» auf und schrieb regelmässig für die Satirezeitschrift «Nebelspalter».

Enzlers künstlerisches Schaffen wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: 2000 erhielt er den Swiss Comedy Award, 2007 den Salzburger Stier, 2008 den Prix Walo und 2012 den Schweizer Kabarettpreis Cornichon. Im vergangenen Jahr wurde er von der Stiftung Pro Innerrhoden mit dem Innerrhoder Kulturpreis ausgezeichnet. Ebenso erhielt er den Arosa Humorfüller, einen der wichtigsten Kleinkunstpreise im deutschsprachigen Raum.

Ausschnitt aus Simon Enzlers aktuellem Programm «wahrhalsig». Video: Youtube

Was lernen Sie gerade neu?

Simon Enzler: Ich bin momentan am Schreiben meines neuen Programmes, welches im Oktober in der Kellerbühne St.Gallen Premiere feiern wird. Neue Texte lernen werde ich also erst später. In den nächsten Monaten werde ich parallel zu den Schreibarbeiten mein Stück «wahrhalsig» noch einige Male aufführen.

Welches Musikstück haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Wenn ich nach den Auftritten nachts nach Hause fahre, ist das immer eine wunderbare Zeit, um Musik zu hören. Zurzeit höre ich mir des Öfteren das Album «Die Nacht ist vorbei» von Wolfgang Müller an. Ich schätze diesen Künstler schon seit Jahren als poetischen Beobachter.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Die Pandemie. Sie hat gezeigt: Der Mensch ist ein flexibles Wesen in zweierlei Hinsicht. Die einen sind flexibel, weil sie sich den widrigsten Umständen anpassen können. Die anderen sind flexibel, indem sie sich die Welt so zurechtbiegen, dass sie zu ihren Glaubenssätzen passt. Die Kommunikation ist dadurch nicht einfacher geworden. Es braucht guten Mut oder eben Flexibilität.

Ein Freipass für Ostschweizer Kulturschaffende Jeden Dienstag erscheint unser Fragebogen, den wir sportlich «Freipass» nennen. Woche für Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und sind gespannt, welche Antworten sie uns geben. Den «Freipass» nehmen wir dabei wörtlich: Wir redigieren die Antworten nur minimal und kürzen allenfalls, bearbeiten sie aber nicht weiter.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Die Kulturbranche war schon immer in Bewegung. Die Pandemie hat kurzfristig gewisse Tendenzen beschleunigt. Einige Veranstalter und Agenturen gibt es nicht mehr. Um die Kunst mache ich mir jedoch keine Sorgen, denn die Veränderung ist ihre Natur.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Kabarettist geworden wäre, wäre ich heute …»

... nichts anderes. Denn ich habe mich noch nie ernsthaft mit etwas anderem auseinandergesetzt.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich hatte das Glück, im letzten Jahr mit Martin O und dem Appenzeller Echo eine kleine Welttournee durch die Schweiz machen zu dürfen. Das hat grossen Spass gemacht und ich freue mich, dass es in diesem Frühling ein paar weitere Auftritte mit diesen grossartigen Musikern geben wird.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich speziell auf eine Reise durch Skandinavien.

Kommende Auftritte von Simon Enzler in der Ostschweiz: Sa, 12.2., 20 Uhr, Kreuzlingen, Aula Seminar; Fr, 11.3., 20 Uhr, Gossau, Werk 1; Sa, 2.4., 20 Uhr, Altstätten, Sonnensaal. Weitere Daten und Infos unter bretterwelt.ch.