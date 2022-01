Die Rorschacher Musikerin Adelina Filli im Kultur-Fragebogen

Freipass #30 «Für mich ist es nicht stimmig, nur für Menschen mit Zertifikat zu spielen»: Die Kontrabassistin Adelina Filli im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der in Rorschach lebenden Kontrabassistin Adelina Filli. Sie wäre gern Hofnärrin geworden, hat einen Song zur Pandemie geschrieben und macht sich gerade mit byzantinischen Gesängen vertraut. Bettina Kugler 25.01.2022, 12.00 Uhr

Die im Engadin aufgewachsene Kontrabassistin Adelina Filli. Bild: Adrian Camartin

Sie singt und spielt Kontrabass, tritt in diversen Formationen oder solo auf, an Vernissagen, kirchlichen Feiern und Festen, hat zudem Film- und Theatermusik geschaffen: Die 1961 im Engadin geborene Musikerin Adelina Filli ist eine vielseitige und experimentierfreudige Klangkünstlerin. 1991 schloss sie ihr Studium an der Jazzschule St.Gallen mit dem Lehr- und Performance-Diplom ab; sie bildete sich anschliessend am IAC Zürich im Bereich körperorientierte Musik weiter und hat heute in Rorschach ein Studio, einen Raum für Musik und Klang - indoor und outdoor.

Die Auftritte der von ihr gegründeten La Banda d'Adelina mussten in den vergangenen zwei Jahren stets abgesagt werden; am Samstag aber spielt Adelina Filli mit dem Quintett Beyond Blue um den Toggenburger Musiker Peter Roth in Wildhaus. Die Pandemie hat Adelina Filli dazu gebracht, ihre Werte als Künstlerin zu überdenken. Über ihren Traum vom solidarischen Miteinander im Einklang mit der Natur hat sie auch einen Song geschrieben, während des Lockdowns 2020: «Es kann guat si».

Was lernen Sie gerade neu?

Ich habe neuerdings die Möglichkeit, ein Stimm-Quartett anzuleiten und zu dirigieren, das macht mir grosse Freude. Ich lerne hinzustehen, klare Zeichen zu geben, mich verbal auszudrücken. Wir singen byzantinische Kirchengesänge, die sind wunderschön und haben teilweise Ähnlichkeiten mit rätoromanischem Liedgut - ich komme ja aus dem Engadin. Mit meiner eigenen Band La Banda d'Adelina widme ich mich dieser Musik schon seit ein paar Jahren, da singe ich und spiele Kontrabass. Ich bin von der Background-Frau zur Front-Frau mutiert, das passt gut. Aber ich bin immer noch dabei, es zu lernen.

Welches Buch/Film/welche Künstlerin etc… haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich muss zugeben; ich lese nicht sehr viel, und wenn, dann meist spirituelle und philosophische Schriften, oder ich blättere in Nachschlagwerken zu Pflanzen oder Vögeln. Ich höre auch selten Musik und schaue seit Jahren immer dieselben Filme. Momentan kann ich leider nicht ins Kinok; vor der Pandemie bin ich gern dorthin gegangen.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Meine grundsätzliche Ausrichtung und Stellung in diesem Szenarium der Pandemie. Ich habe mich gefragt: Wie gehe ich für mich weiter, so dass es authentisch ist? Was liegt mir wirklich am Herzen? Welche Werte sind mir wichtig? In all den Fragen haben sich für mich wunderbare Wege aufgetan. Keine Business-Wege, sondern Herzenswege. So habe ich mich einstweilen zurückgezogen von der Bühnentätigkeit, da es für mich nicht stimmig ist, nur für Menschen mit Zertifikat zu spielen, vor allem jetzt mit der 2G-Regel.

Ein Freipass für Ostschweizer Kulturschaffende Jeden Dienstag erscheint unser Fragebogen, den wir sportlich «Freipass» nennen. Woche für Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und sind gespannt, welche Antworten sie uns geben. Den «Freipass» nehmen wir dabei wörtlich: Wir redigieren die Antworten nur minimal und kürzen allenfalls, bearbeiten sie aber nicht weiter.

Vervollständigen Sie den Satz: «Wenn ich nicht Musikerin geworden wäre, wäre ich heute ...»

Wahrscheinlich Eremitin. Mein Kindheitswunsch war Clownin oder «Hof-Närrin», und ich habe mich auch so immer gefühlt. Wäre ich nicht Musikerin geworden, so wäre ich schon früher wirklich und rundum aus dem «System» ausgestiegen, und hätte mich an einen abgelegenen Ort zurückgezogen, das Leben erforscht und mich hie und da als «Hof-Närrin» gezeigt.

Ihr Song zur Pandemie, «Es kann guat si»: Sich das Träumen und Kreativsein erlauben. Video: YouTube

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Die Pandemie wird alles längerfristig verändern, denke ich. Das ist auch die Chance, die Corona uns gibt. Ich habe Anfang 2020 einen Song dazu kreiert, meinen ersten Mundart-Song: «Es kann guat si». Im Herbst dann noch einen Rap; «bisch dabi». So konnte ich mich zur Situation kreativ äussern. Ich persönlich sehe auch global nur Positives in dieser Veränderung, die sich da mit Hilfe der Pandemie zeigt und Zeichen setzt.

Vom Background zur Front-Frau der Banda d'Adelina: Adelina Filli. Bild: Urs Oskar Keller

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich würde gerne einmal mit einer Gemeinde oder Stadt so zusammenarbeiten, dass ich über längere Zeit, vielleicht ein bis zwei Jahre, die Möglichkeit habe, etwas künstlerisch zu entwickeln. Dass ich Gelder und einen Freipass für meine Ideen bekomme, dass ich unbeschwert meinen kreativen Impulsen nachgehen und etwas Schöpferisches entwickeln kann. Ich würde gern statt Strassenmusik Waldmusik machen…. Klangorte kreieren in der Natur oder in akustisch spannenden Räumen.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich am Sein und daran, dass sich mein Leben gerade sehr stimmig anfühlt.

Am Samstag 29.Januar, 18 Uhr, spielt Adelina Filli zusammen mit Peter Roth und Beyond Blue «Winterklänge» in Stump's Alpenrose in Wildhaus. Das Quartett Beyond Blue setzt sich zusammen aus Barbara Balzan (Gesang), Peter Roth (Gesang und Klavier), Adelina Filli (Kontrabass), Michael Neff (Trompete) und Maurizio Grillo (Schlagzeug).