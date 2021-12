Die Tänzerin Mara Natterer im Kultur-Fragebogen

Freipass #26 «Ich war noch nie so verliebt»: Die Trogner Tänzerin Mara Natterer im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Tänzerin Mara Natterer aus Trogen, die das Trauern, das Zuhören und das Lieben neu gelernt hat. Gerade arbeitet sie an einem Stück zum Thema Berührung und Social Distancing. Bettina Kugler 24.12.2021, 12.00 Uhr

Mara Natterer lässt sich derzeit in Craniosakraltherapie ausbilden: einer Körpertherapie, die mit leichten Berührungen arbeitet. Ziel sei, dem Körper zuzuhören, sagt sie. Bild: Jos Schmid

Als Jugendliche besuchte Mara Natterer die John-Cranko-Schule, die Ballettschule des Württembergischen Staatstheaters Stuttgart, später trainierte sie vor allem zeitgenössischen Tanz und Improvisation. Nach dem Studium der internationalen Beziehungen in Genf absolvierte sie einen Masterstudiengang in Community Dance am «Laban Conservatory of Music and Dance» in London. Sie hat bei zahlreichen Tanz- und Performanceprojekten in England, Brasilien, Spanien und in der Schweiz mitgewirkt - zuletzt in Nelly Bütikofers Stück «Wir könnten fliegen wollten wir».

Seit 2018 lebt Mara Natterer in Trogen und ist unter anderem tätig als choreografische Assistentin und Tänzerin in der freien Szene. Sie unterrichtet Kontaktimprovisation, zeitgenössischen Tanz, Ballett und Community Dance in der Schweiz und Deutschland und organisiert Tanz Jams in Zürich und Trogen. Zudem arbeitet sie im Bereich Kulturvermittlung in St.Gallen. Gerade entwickelt sie ein Stück zum Thema Berührung und zur Frage, wie uns die erzwungene Distanz während der Pandemie verändert hat: «We're all in this together» ist der Arbeitstitel des Projekts.

Was lernen Sie gerade neu?

Mara Natterer: Craniosakraltherapie – das ist eine Körpertherapie, die mit ganz leichten Berührungen arbeitet. Im Wesentlichen geht es ums «Zuhören» mit den Händen: dem Körper zuhören. Es ist magisch, was hierbei passieren kann. So ähnlich, wie wenn man es schafft, jemandem wirklich zuzuhören – ohne zu interpretieren, einzuordnen, zu bewerten… das lerne ich auch gerade und immer wieder neu.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Meditieren habe ich sozusagen wiederentdeckt, und möchte es noch viel mehr entdecken. Und das Weinen, das Trauern. Wie befreiend und aufschlussreich das sein kann. Seit bald zehn Jahren entdecke ich ausserdem die Tanzform der Kontaktimprovisation – und bin immer wieder aufs Neue völlig geflasht von der Weisheit, die darin steckt.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Meine Beziehung. Ich glaube, ich war noch nie so verliebt. Und am zweitmeisten vielleicht die Frage, was wirklich wichtig ist. Seitdem ich in der Schweiz lebe, verbringe ich so viel Zeit damit, meine Zeit zu managen. Die Momente, in denen ich voll eintauche, «in den Moment falle», sind seltener geworden. Für mich deutet auch die Situation mit Corona auf diese Frage hin: Wieviel wollen, wieviel können wir kontrollieren? Auf das Sterben, und unsere Angst davor – und auf das Leben, und unsere Angst davor.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, …»

... würde ich vermutlich im Bereich der internationalen Beziehungen arbeiten, das habe ich mal studiert. Ich würde in vielen verschiedenen Ländern unterwegs sein und mit unterschiedlichsten Menschen zu tun haben. Oder ich würde in Brasilien im Regenwald leben, in der Natur - kaum unterwegs sein, nur sehr wenige Menschen um mich herum haben. Und dann würde ich dort tanzen.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Ich denke die Pandemie gibt uns die Chance, zu überdenken, worum es eigentlich wirklich geht. Die Kunst kann uns Menschen auf einer Ebene berühren, auf der die politische Haltung und ähnliches keine Rolle spielen. Dass wir dies immer wieder erleben, das wünsche ich uns.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit Michael Finger. Den will ich gern noch besser kennenlernen. Und mit meinem Bruder; er ist Tänzer und Musiker und lebt in Wien. Er hat eine ziemlich andere Herangehensweise an den Tanz, und gleichzeitig gibt es vieles, in dem wir uns sehr nahe sind; das finde ich spannend. Ausserdem mit Hagit Yakira, eine Choreografin aus Israel. Sie war eine meiner Lehrerinnen in London und hat mich tief inspiriert, als Mensch und durch die besondere, so berührbare und nahbare Qualität ihrer Arbeit.

Worauf freuen Sie sich?

Jetzt gerade: auf Weihnachten. Dann freue ich mich darauf, nach dem Abschluss der Cranio Ausbildung richtig zu starten mit meinem eigenen Projekt zum Thema Berührung. Mit Leonie Weibel aus St.Gallen/Bern arbeiten wir an den Fragen «Wie berühren wir, wie machen wir uns berührbar?» Ein heikles Thema in dieser Zeit; und so wichtig.