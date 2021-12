Der Uzwiler Singer-Songwriter Emanuel Reiter im Fragebogen

Freipass #25 «Als Teenager wollte ich Tischtennisprofi werden»: Der Uzwiler Musiker Emanuel Reiter im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Singer-Songwriter Emanuel Reiter aus Uzwil. Claudio Weder 17.12.2021, 05.00 Uhr

Singer-Songwriter Emanuel Reiter arbeitet derzeit an seinem zweiten Album. Bild: PD

Bis vor drei Jahren war Emanuel Reiter als Projektleiter im Bereich Forschung und Entwicklung bei der Bühler AG in Uzwil tätig. Dann hat er sich entschieden, sich vollständig der Musik zu widmen. Im Moment schreibt der Singer-Songwriter mit bayrischen Wurzeln an seinem zweiten Album. Im Frühjahr veröffentlichte er die Single «Auf & Davon», mit welcher er Ende Juli im ZDF Fernsehgarten zu Gast war. Die zweite Single «Ich bin hier» ist Mitte November erschienen.

In den vergangenen Jahren hat sich bei Emanuel Reiter viel getan: 2017 veröffentlichte er sein Debütalbum «Von guten & anderen Zeiten», das es auf Platz 38 in den Schweizer Charts geschafft hat. In den anschliessenden vier Jahren spielte der Singer-Songwriter über 350 Konzerte im In- und Ausland – unter anderem am Openair St. Gallen sowie am Gurtenfestival. Gemeinsam mit Freunden hat er in Uzwil ein eigenes Studio aufgebaut und das Label Sound Kollektiv Records gegründet.

Das Video zu Emanuel Reiters neuester Single «Ich bin hier». Video: Youtube

Was lernen Sie gerade neu?

Emanuel Reiter: Ich habe nach zehn Jahren wieder angefangen Tischtennis zu spielen. Als Teenager wollte ich immer Profi werden und habe es damals sogar bis zur Bayrischen Meisterschaft geschafft. Durch meinen Job und später die Musik ist der Sport etwas in den Hintergrund geraten. Jetzt habe ich Tischtennis wieder neu entdeckt. Es fördert die Kreativität und hilft mir, mich zu entspannen. An dieser Stelle herzlichen Dank an meine Kollegen vom Tischtennisclub Wil, die mich wieder so freundlich aufgenommen haben.

Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Tatsächlich ist es das Buch «Versäume nicht dein Leben» von Anselm Grün. Mit gefällt die einfache und doch klare Botschaft im Buch, innerlich lebendig zu bleiben.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Aufgrund der Pandemie ist es als Vollzeitkünstler im Moment sehr schwierig zu planen. Wann soll man den nächsten Song veröffentlichen oder eine Tour spielen? Gesellschaftlich beschäftigt mich die Entzweiung der Gesellschaft sehr. Wir sollten nicht vergessen, dass wir am Ende immer noch Menschen sind und uns weiterhin gegenseitig respektieren sollten.

Emanuel Reiter trat Ende Juli im ZDF Fernsehgarten auf. Video: Youtube

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute …»

... wohl weiterhin im Bereich der Forschung und Entwicklung tätig. Ich durfte lange bei der Firma Bühler AG in Uzwil arbeiten und sehr vieles lernen, was für mich heute als Musiker wichtig ist.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Ich könnte mir vorstellen, dass sowohl Künstler als auch das Publikum die Live-Momente wieder mehr schätzen lernen. Oft ist es doch so, dass man den Wert vergisst, wenn alles im Überfluss da ist. Vielleicht findet hier eine neue Wertschätzung statt.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mein Traum wäre es, meine Songs irgendwann mit einem Sinfonieorchester zu spielen. Ich liebe vor allem die Streicher, weil sie der Musik eine unglaubliche Tiefe und Weite geben können.

Worauf freuen Sie sich?

Ganz besonders auf mein letztes Konzert 2021 am Sonntag in Niederuzwil. Es wird ein ganz besonderes Konzert gemeinsam mit meinem Trio werden. Vielleicht bringen wir sogar noch einen Überraschungsgast mit auf die Bühne. Danach freue ich mich auf ein paar freie Weihnachtstage bei meiner Familie in Oberbayern, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe.

Am Sonntag, 19. Dezember, 19.30 Uhr, spielt Emanuel Reiter zum Jahresabschluss ein Konzert in der evangelischen Kirche in Niederuzwil. Eintritt frei (Kollekte), Zutritt nur mit gültigem Covid-Zertifikat. Infos unter emanuelreiter.com