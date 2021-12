Der Konstanzer Poetry Slammer Marvin Suckut im Kulturfragebogen

Freipass #24 «Wir sind alle ein bisschen bequemer geworden»: Der Poetry Slammer Marvin Suckut im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Konstanzer Poetry Slammer Marvin Suckut. Gerade versucht er sich am Backen von Weihnachtsguetsli. Im vergangenen Jahr hat er sich am meisten mit Puzzeln beschäftigt. Christina Genova 10.12.2021, 05.00 Uhr

Marvin Suckut, Poetry Slammer aus Konstanz, tritt häufig in der Ostschweiz auf. Bild: Jakob Kielgass

Vor einer Woche musste Marvin Suckut im Eisenwerk Frauenfeld seine Krone als Slamkönig Mostindiens abgeben. Eine Chance auf einen neuen Titel bietet sich aber für den Konstanzer schon am Samstag, 11. Dezember, beim 77. St.Galler Poetry Slam in der St.Galler Grabenhalle. Dort tritt er gegen sieben Konkurrentinnen und Konkurrenten an. Im Laufe der letzten Jahre konnte der 32-Jährige über 300 Poetry Slams für sich entscheiden.

Marvin Suckut. Bild: Zoe Lindegger

Marvin Suckut begann seine Karriere als Autor 2009 in Stuttgart bei den Baden-Württembergischen U20-Meisterschaften im Poetry Slam, welche er gewann. Seitdem kann er auf über 800 Auftritte bei Poetry Slams, Lesebühnen und anderen Literaturveranstaltungen zurückblicken. Ausserdem organisiert und moderiert er eigene Literaturveranstaltungen rund um den Bodensee und gibt regelmässig Workshops an Schulen.

Was lernen Sie gerade neu?

Marvin Suckut: Tatsächlich versuche ich mich zum ersten Mal am Backen. In der Weihnachtszeit sollte man immer ein paar selbstgebackene Plätzchen zu Hause haben. Wenn diese jetzt noch schmecken würden, wäre das fantastisch. Das tun sie leider nicht, aber bis nächstes Jahr habe ich ja noch Zeit zu üben.

Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Während der zwei Lockdowns habe ich wirklich alle Romane von Sebastian Fitzek verschlungen. Am Stück, ohne Pause. Ob es clever war, als freischaffender Künstler während eines angeordneten Arbeitsverbots Bücher über psychisch kranke Menschen zu lesen, weiss ich nicht. Lesenswert sind sie aber dennoch.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Mein 10'000-Teile-Puzzle, das von November bis März im Esszimmer lag.

Vervollständigen Sie bitte den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Poetry Slammer geworden wäre ...»

... dann wäre ich vermutlich Lehrer, der versucht seine Schülerinnen und Schüler davon zu überzeugen, dass Literatur cool sein kann, dann mit seiner Klasse auf einen Poetry Slam geht, absolut begeistert wäre und dann seinen Job kündigen würde, um Poetry Slammer zu werden.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Ich glaube über diese Frage liesse sich stundenlang diskutieren, aber tatsächlich muss ich die Frage mit «Ja, sie wird sich verändern.» und «Nein, ich sehe darin nichts Positives.» beantworten.

Das Problem ist, dass der Mensch in den letzten Monaten gemerkt hat, dass er Livekultur nicht braucht. Das Sofa ist bequemer als ein Theatersessel, Netflix günstiger als eine Kinokarte und selbstgemachtes Popcorn leckerer, als gekauftes. Sicher gibt es einige Menschen, die noch immer gerne Sachen unternehmen, aber wir sind alle ein bisschen bequemer geworden. Und wer nicht bequemer oder fauler geworden ist, der hat vielleicht Angst vor vielen Menschen. Alles nachvollziehbare Argumente, für Livekultur aber tödlich.

Marvin Suckut bei einem Auftritt in der St.Galler Grabenhalle im Februar 2019. Bild: Michel Canonica

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich war 2008 im Dalí-Museum in Girona und bin seit diesem Tag der festen Überzeugung, dass Dalí der durchgeknallteste Typ war, der jemals existierte. Ich war so begeistert von seiner Kunst und seiner Person, dass ich mir seitdem wünsche einmal in der Zeit zurückzureisen, um mir von Salvador Dalí meine Texte illustrieren zu lassen.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich auf die vielen Kleinigkeiten, die mich morgens zu Hause erwarten. Auf meine Katze, die mich zur Begrüssung ankuscheln wird, den neuen Fitzek auf dem Nachttisch, ungeniessbare, dafür aber selbstgebackene Weihnachtsplätzchen und auf den Tag, an dem Frank Elstner aus einer Torte springt und uns allen erklärt, dass die letzten zwei Jahre nur ein Spass waren, den wir nicht verstanden haben.

Marvin Suckuts nächste Auftritte in der Schweiz: 11. Dezember, Poetry Slam in der Grabenhalle St.Gallen, Türöffnung 20 Uhr, Beginn 20.30 Uhr; 6. Januar, Poetry Slam in der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn; 7. Januar, Poetry Slam in der Schützi in Olten.