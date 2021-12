Freipass #23 «Ich wünsche mir einen Kunstbetrieb, der mehr Sinn für Essenzielles hat»: Die Malerin Rachel Lumsden im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Ostschweizer Malerin Rachel Lumsden. Nicht nur der Akt des Malens, sondern auch das Schreiben hat sie in letzter Zeit beschäftigt. Martin Preisser 03.12.2021, 05.00 Uhr

2017: Rachel Lumsden blättert in der gerade erschienenen Monografie über ihr Werk. Bild: Urs Bucher

Rachel Lumsden wurde 1968 im englischen Newcastle upon Tyne geboren und lebt seit über 20 Jahren in der Ostschweiz, lange in St.Gallen, heute im liechtensteinischen Schaan. Die erfolgreiche Malerin hat für ihre Arbeit zahlreiche Preise erhalten, 2011 etwa den Internationalen Kunstpreis des Landes Vorarlberg oder 2018 den Konstanzer Kunstpreis. Sie zeigt ihre Arbeiten in der Ostschweiz, aber auch international. Vor zwei Jahren etwa in Paris. Und für die nächste Zeit stehen auch Moskau und London auf Lumsdens Ausstellungsprogramm. 2017 ist im Wiener Verlag für Moderne Kunst eine Monografie über die Künstlerin unter dem Titel «Rachel Lumsden: Return Of The Huntress» erschienen.

Was lernen Sie gerade neu?

Rachel Lumsden: Wie man nett mit Krähen kommuniziert.

Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

«Sickert. La provocation et l’énigme» von Delphine Lévy. Ich habe die kürzlich verstorbene Delphine Lévy, damals Direktorin der Museen Paris, vor zwei Jahren an der Vernissage meiner Einzelausstellung in Paris getroffen. Sie erzählte mir mit einem Lächeln, wie sie im Tate Bookshop in London auf meinen Museumskatalog «Return Of The Huntress» gestossen sei und jetzt die Bilder und mich persönlich kennen lernen wolle.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Malerei. Nicht nur der Akt des Malens, sondern das Schreiben dazu. Ich habe in den letzten beiden Jahren an einem «Manifesto» für figurative «Painture» geschrieben, die ja in der Schweiz bekanntlich einen eher prekären Status hat. Aus der geplanten Kampfschrift ist eine Liebeserklärung für diese uralte Kulturtechnik geworden, in der es darum geht, was eigentlich geschieht, wenn eine Pinselspitze – oder ein Wischmopp – die Leinwand berührt.

Vervollständigen Sie bitte den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Malerin geworden wäre ...»

... dann wäre ich unterbeschäftigt und würde mich ein wenig verloren fühlen.

Rachel Lumsden in ihrer Ausstellung «Estuary» im Kunstverein Frauenfeld 2019. Bild: Dieter Langhart

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Wenn man einmal den Boom von «Non Fungible Tokens» und Krypto-Dollars beiseitelässt, hat die Pandemie generell Zeit gegeben, sich, seine Prozesse und den Betrieb zu reflektieren. Ich hoffe, dass wir nach der Pandemie in einen Kunstbetrieb zurückkehren, der weniger von Moden gelenkt wird und mehr Sinn für Essenzielles hat.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mackenzie Crook, Scriptwriter, Regisseur und Schauspieler der Serie «Detectorists». Zu Zeiten von Brexit und Corona war es mein Vergnügen und mein Seelentrost, die beiden Nerds Andy und Lance zu begleiten, die mit ihren Metalldetektoren auf Schatzsuche über die Felder von Südengland stolpern und quasseln. Ich glaube nicht, dass sie am Set eine Malerin bräuchten, aber ich wäre schon damit zufrieden, Tee zu kochen und die Sonden zu polieren, um mit der witzigen und gut gelaunten Crew abhängen zu können.

Worauf freuen Sie sich?

Abgesehen davon, dass ich mich auf die lange verschobenen Solo-Ausstellungen in London, Paris und Moskau in 2022 und 2023 freue, bin ich sehr gespannt auf Peter Jacksons dreiteilige Filmdokumentation «Get Back» über die Beatles, in der bisher unveröffentlichte Aufnahme ihres letzten und illegalen Konzerts 1969 auf einem Dach in der Londoner Savile Row Road gezeigt werden. Die Beatles bringen mir in Erinnerung, dass unsere Spezies kreativ, hartnäckig und wandelbar ist und dass man mit Kunst sogar eine Art Unsterblichkeit erlangen kann, und zwar nicht, indem man sein Hirn, ohne das die Zellen Schaden nehmen, für ein späteres Leben auf dem Mars einfrieren lässt, sondern weil die Beatles-Songs jetzt noch, 50 Jahre später, berühren und herausfordern.