FREIPASS #17 «Zu zweit zu schreiben geht für mich nicht»: Die Schriftstellerin Dragica Rajčić Holzner im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Schriftstellerin Dragica Rajčić Holzner, die gerade mit Jugendlichen eine Weltreise mit Gedichten macht.

Christina Genova 22.10.2021, 05.00 Uhr

Die Schriftstellerin Dragica Rajčić Holzner hat mehrere Jahre in der Ostschweiz gelebt.

Bild: Gaetan Bally/Key

Dragica Rajčić Holzner wuchs in Kroatien auf. Die 62-jährige Schriftstellerin kam als 1978 ein erstes Mal in die Schweiz und arbeitete als Putzfrau, Büglerin und Heimarbeiterin. Nach zehn Jahren kehrte sie vorübergehend nach Kroatien zurück. 1991 floh sie während der Jugoslawienkriege mit ihren drei Kindern in die Schweiz. Rajčić Holzner lebte mehrere Jahre in der Ostschweiz. Heute wohnt sie in Zürich und Innsbruck.



Dragica Rajčić Holzner begann Anfang der Siebzigerjahre mit dem Schreiben, zuerst in ihrer Muttersprache. Seit ihrem ersten Aufenthalt in der Schweiz entstanden auch Gedichte, Kurzprosa und Theaterstücke in deutscher Sprache. Rajčić pflegt in ihren deutschsprachigen Werken häufig einen an das so genannte «Gastarbeiterdeutsch» angelehnten Stil. Bei ihrem jüngsten Roman «Liebe um Liebe» hat ihn die Autorin jedoch abgelegt. Am 28. Oktober liest sie im Kunstmuseum Thurgau auf Einladung des Literaturhauses Thurgau daraus. Für ihr Langgedicht «Glück» erhielt Rajčić Holzner 2021 einen Schweizer Literaturpreis.



Was lernen Sie gerade neu?

Ich arbeite seit kurzem mit Schülerinnen und Schülern zweier Bezirksschulen in Baden und Wohlen. Sie sind mit 13 bis 15 Jahren in einem Alter, in welchem sie die Pandemie schon erlebt haben. Trotzdem oder gerade deswegen sind sie etwa schneller «gross» geworden, stecken mit einem Bein aber noch in der Kindheit. Wir machen eine Weltreise mit Gedichten und gerade habe ich Gedichte gelesen, welche die Jugendlichen mitgebracht haben. Dabei erinnere ich mich an das, was der Autor Peter Bichsel einmal gesagt hat: Wir sollten verstehen, dass jede Generation sich die Welt von neuen aneignen kann. Mit den Schülerinnen und Schülern lerne ich auch, mir ihre Welt zu erschliessen.



Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Beim Büchern wäre es unverschämt, nur eines zu nennen. Es gibt Bücher, welche ich zu meiner eigenen Fortbildung lese. Dann Bücher, welche ich immer wieder lese, um sie nicht zu vergessen und sie tiefer in mich hineinzupflanzen. Und es gibt Bücher, welche mich finden, am Strassenrand sozusagen. Ich engagiere mich für das Projekt «Weltenliteratur – Made in Switzerland» des Vereins Alit. Wir stellen Literatur von Autorinnen und Autoren vor, die in der Schweiz leben, aber keine der Landessprachen als Muttersprache haben. Dabei habe ich viele Schriftstellerinnen entdeckt, welche leise und bescheiden ihre Werke schreiben.



Ein Freipass für Ostschweizer Kulturschaffende Es ist Zeit für einen vorsichtig optimistischen Blick in die Zukunft. Deshalb erscheint jeden Freitag unser Fragebogen, den wir sportlich «Freipass» nennen. Jede Woche spielen wir einer oder einem Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und sind gespannt, welche Antworten sie uns geben. Den «Freipass» nehmen wir dabei wörtlich: Wir redigieren die Antworten nur minimal und kürzen allenfalls, bearbeiten sie aber nicht weiter.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Seit 1991 setzte ich mich immer wieder intensiv mit dem Massenwahn und seinen Auswüchsen auseinander – ideologischen und extremen Lebenshaltungen, welche das ganze zwanzigste Jahrhundert geprägt haben und jetzt in anderer Form ihre Fortsetzung finden. Es beschäftigt mich, dass es so leicht gesagt und doch so schwer getan ist, sie loszulassen. Mythos und Logos entfernen sich immer mehr voneinander.



Das Cover von Dragica Rajčić Holzners letztem Roman« Liebe um Liebe», der 2020 beim Berliner Verlag Matthes & Seitz erschienen ist.

Bild: PD

Vervollständigen Sie den Satz: «Wenn ich nicht Schriftstellerin geworden wäre, wäre ich heute ...»

...Politologin oder Journalistin. Ich bin aber gerne, was ich bin – soziokulturelle Animatorin.



Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Ich habe keine Glaskugel, um die Veränderungen vorauszusehen und zu unterscheiden, welche direkte Auswirkungen der Pandemie sind und welche auf wirtschaftliche oder klimatische Umstände zurückgehen. Ich kann mir vorstellen, dass sich unsere Wahrnehmung der Unterschiedlichkeit und Geschichtlichkeit endlich komplett verändert und sich zum Besseren wendet. Anzeichen dafür zeigen sich tagtäglich da und dort, wie erste Frühlingsblumen.



Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Schriftstellerinnen sind auf Einsamkeit angewiesen um denken und schreiben zu können. Zu zweit zu schreiben geht für mich nicht. Aber sehr gerne hätte ich Margaret Atwood oder Elfriede Jelinek kennen gelernt.

Worauf freuen Sie sich?

Auf jeden Tag, an welchem meine lieben Menschen von Krankheit und Schmerz verschont bleiben und wir zusammensein können.

Lesung und Gespräch mit Dragica Rajčić Holzner zu ihrem Roman «Liebe um Liebe», 28. Oktober 2021, 19 Uhr, Thurgauer Kunstmuseum, Warth. Die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt, eine Anmeldung ist erforderlich.