Freipass #15 «Steht die Zeit still oder läuft sie mir davon?» Der Clown Olli Hauenstein im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Clown und Regisseur Olli Hauenstein aus Sommeri. Martin Preisser 08.10.2021, 05.00 Uhr

Olli Hauenstein in seinem berühmten Programm «Piano & Forte», mit dem er weltweit aufgetreten ist. Jetzt nimmt er es wieder auf. Bild: Joachim Trautner

Der Clown und Regisseur Olli Hauenstein, geboren 1953 in Zürich, ist seit vielen Jahren künstlerisch unterwegs, am Anfang seiner Karriere im berühmten Duo «Illi und Olli». Nach der Trennung von Illi Skekeres startete er 1992 eine erfolgreiche Sololaufbahn. Mit seinen auch international preisgekrönten Stücken ist er weltweit aufgetreten.

In den letzten Jahren hat sich Olli Hauenstein, der im thurgauischen Sommeri lebt und 2017 den Kulturpreis des Kantons Thurgau erhalten hat, auch der Regie zugewandt. In Sommeri und in St.Gallen hat er mit Menschen mit einer Einschränkung Theater gemacht. Sehr erfolgreich ist sein Duo-Programm «Clown Syndrom» mit Eric Gadient, einem Schauspieler mit Downsyndrom. Olli Hauensteins Sohn Diego hat unlängst einen Film über seinen Vater gedreht. «Ich hätte am Kronleuchter hängen bleiben sollen» ist der sehr persönliche Blick des Filmers auf seine Eltern betitelt. Der Film wurde dieses Jahr auch an den Solothurner Filmtagen gezeigt.

Was lernen Sie gerade neu?

Olli Hauenstein: Meine Kunststücke auf und am Konzertflügel. Das Instrument ist seit 30 Jahren mein Bühnenpartner im Stück «Piano & Forte». Ich mache artistische Etüden auf dem Piano und geniesse musikalisches Training an der Tastatur. Aber gerade neu lerne ich dem Moment genügend Zeit zu geben. So können wir auch nach langer Zeit beide beflügelt abheben.

Ausschnitte aus Olli Hauensteins Programm «Clown Sydnrom», zusammen mit dem Schauspieler Eric Gadient. Quelle: Youtube

Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Till Eulenspiegel kennt man als Possenreisser und Schalk. Tyll, der Narr in Kehlmanns Roman, aber ist vor allem ein Mensch, mit Eltern, Freuden und Sorgen. Haben die schweren Erlebnisse in seiner Kindheit Till zum anarchischen Clown gemacht? Warum bin ich Clown, das frag ich mich oft selber.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Ich schreibe an einem neuen Programm für «Clown Syndrom», wo ich mit Eric Gadient auf der Bühne stehe. Das fordert grossen Einsatz und gibt mir kreative Kraft. Doch dann fragt mein Sohn Diego: «Papa – wie lange willst du noch arbeiten?» Und es beschäftigen mich solche Gedanken. Die Zeit vergeht oder geh ich an der Zeit vorbei? Steht die Zeit still oder läuft sie mir davon?

Vervollständigen Sie den Satz: «Wenn ich nicht Clown geworden wäre, wäre ich heute …»

Meeresforscher. Ich würde als Experte die Politiker beraten und am Gesundheitszustand der Erde verzweifeln. Da bin ich doch lieber ein komischer Tiefsinntaucher.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Ja, und nicht nur zum Erfreulichen. Virtuelle Events und Online-Shows ersetzen die Liveveranstaltungen. Positiv und ein Hoffnungsschimmer aber ist, dass doch viele Menschen beim harten Lockdown gemerkt haben, wie sehr ihnen der kulturelle Austausch, das Theater oder Konzerterlebnisse fehlen. Wir Komödianten können ohne Publikum nicht wirklich gut sein.

Trailer des Soloprogramms «Piano & Forte». Quelle: Youtube

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit Charly Chaplin in einer Stummfilmszene. Er war ein Genie und für mich lebt er immer noch. Man darf doch träumen, wie süss wäre die Sahnetorte, wenn er sie geworfen hätte. Da wäre es doch leicht, im richtigen Timing mit überraschtem Ausdruck zu antworten.

Worauf freuen Sie sich?

Nach langer Zeit stehe ich mit meinem Solo «Piano & Forte» wieder auf der Bühne. Mit dem Stück hab ich die Welt bereist und jetzt starte ich wieder in der Ostschweiz. Ich freue mich, dass man wieder spielen kann, und ich freue mich auf mein Publikum.

Olli Hauenstein ist mit seinem Programm «Piano & Forte» in nächster Zeit dreimal in der Ostschweiz zu sehen: 28.10. (Kulturkreis Gossau), 30.10. (Löwenarena Sommeri) und 12.11. (Kultur in Engelburg). Infos unter: www.clown.ch