"Freipass-Fragebogen" mit der Schauspielerin Boglárka Horváth

FREIPASS #10 «Veränderung sollte immerwährend sein in der Kunst»: Die Schauspielerin Boglárka Horváth im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der St.Galler Schauspielerin Boglárka Horváth, die gerade eine Ausbildung zur Dramatherapeutin macht.

Christina Genova 03.09.2021, 05.00 Uhr

Boglárka Horváth, Schauspielerin und angehende Dramatherapeutin.

Bild: PD

Boglárka Horváth ist in Siebenbürgen aufgewachsen und war von 2007 bis 2017 festes Ensemblemitglied am Theater St. Gallen. Seither arbeitete die 39-jährige St.Gallerin als freischaffende Schauspielerin. Am 11. September tritt sie am St.Galler Neustart-Festival als Performerin im mehrteiligen Kunstprojekts «Leftover» auf. Ausserdem absolviert Horváth eine Ausbildung zur Dramatherapeutin. Bei der Dramatherapie, die eine Form der Kunsttherapie ist, geht es darum, das Spiel und die Vorstellungskraft für die therapeutische Arbeit zu nutzen.



Was lernen Sie gerade neu?

Boglárka Horváth: Wie man mehrere Sachen gleichzeitig jongliert bekommt. Das wohl am meisten. Und schulmedizinische Grundlagen für meine Ausbildung zur Dramatherapeutin. Zum Beispiel lerne ich gerade für meine Zwischenprüfung am kommenden Montag alles über die Wichtigkeit der Schilddrüse, wie sich die Hormonproduktion auf das gesamte System auswirkt, was vielen gar nicht bewusst ist. Und ich lerne, wie man unterschiedliche Gruppen anleitet.



Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

«Life. On Stage. Handbuch Theatertherapie» von Sandra Anklam und Verena Meyer – hab ich immer dabei.



Boglárka Horváth in der Eigenproduktion «Smith & Wesson» der Kellerbühne St.Gallen. Sie kam im März 2020 kurz vor dem Lockdown auf die Bühne.

Bild: Urs Bucher

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Wie ich all meine neuen Aufgaben unter einen Hut bringe, ohne dabei unterzugehen. Es hilft nur eins: einfach machen, eins nach dem anderen. Zwischendurch Mal die Katze streicheln, mit den Kindern kuscheln, den Rasen mähen, mit dem Freund schlafen, etwas kochen, vielleicht eine Zigarette rauchen und dann wieder weitermachen...

Vervollständigen Sie den Satz: «Wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre, wäre ich heute...»

Tänzerin vielleicht oder Speditionskauffrau.

Ein Freipass für Ostschweizer Kulturschaffende Es ist Zeit für einen vorsichtig optimistischen Blick in die Zukunft. Deshalb erscheint jeden Freitag unser Fragebogen, den wir sportlich «Freipass» nennen. Jede Woche spielen wir einer oder einem Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und sind gespannt, welche Antworten sie uns geben. Den «Freipass» nehmen wir dabei wörtlich: Wir redigieren die Antworten nur minimal und kürzen allenfalls, bearbeiten sie aber nicht weiter.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Ich nehme ein Umdenken wahr und ein Bestreben, nach neuen Formen und Ausdrucksmöglichkeiten zu suchen, was ich als etwas Positives betrachte. Veränderung sollte etwas Immerwährendes, Immerbleibendes sein in der Kunst.

Boglárka Horváth (rechts) ist Teil des Kunstprojekts «Leftover», hier im St.Galler Stadtpark. Es wurde von der Tänzerin und Choreografin Elenita Queiroz initiiert.

Bild: PD

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit Michael Finger von Cirque de Loin, weil er lebt und bebt und in der Nähe ist. Und ich werde mit ihm zusammen arbeiten!

Worauf freuen Sie sich?

Im Moment freue ich mich auf mein bevorstehendes dreitägiges Dramatherapie-Seminar, das von Susana Pendzik aus Israel geleitet wird. Sie ist Dramatherapeutin und eine kluge, feinfühlige und fachlich kompetente Frau, die uns in ihr «Six Key Model» einführen wird.

Am 11. September findet um Mitternacht vor dem Frauenpavillon im St.Galler Stadtpark die fünfte Ausgabe des Kunstprojekts «Leftover» statt, an welchem Boglárka Horváth beteiligt ist. Dies im Rahmen des St.Galler Neustart-Festivals. Die Performance ist auch als kostenloser Livestream zu erleben.