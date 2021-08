Kinostart für den Dokumentarfilm "Ale" von Regisseur O'Neil Bürgi

filmpremiere Fallen, Aufspringen, Weiterringen: Der Frauenfelder Regisseur O’Neil Bürgi porträtiert in «Ale» eine junge Wrestlingschülerin Der Dokumentarfilm «Ale» des Frauenfelder Regisseurs O’Neil Bürgi erzählt die Geschichte der jungen Wrestlerin Alessandra. Es ist eine Suche nach dem eigenen Ich und nach dem Platz im Leben. Kathrin Signer 28.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

O'Neil Bürgi hat die Wrestlingschülerin Alessandra über ein Jahr lang begleitet. Bild: Filmstill

Rumms! Der Rücken kracht auf den Boden, die Hände knallen gegen die Matte. Einmal, zweimal, dreimal. Von Mal zu Mal wird das Zögern kleiner, der Mut grösser, der Schmerz akzeptiert. Alessandras Mutter Josephine schlägt die Hände vors Gesicht: «Das sah aus, als würdest du dir die Knochen brechen.» Aber Alessandra winkt ab: alles nur Show. Trainiert wird der amerikanische Kampfsport Wrestling; und obwohl die Schmerzenslaute und harten Landungen gespielt sind, ist das körperliche Training nichts für Warmduscher.

Der Filmemacher und Regisseur O’Neil Bürgi aus Frauenfeld hat die 19-jährige Wrestlingschülerin Alessandra über ein Jahr lang mit seiner Kamera begleitet. Im September kommt sein Dokumentarfilm «Ale» in die Kinos. Die Idee, filmisch mit dem Thema Wrestling zu arbeiten, sei schon 2010 entstanden, erzählt Bürgi. Als Jugendlicher in den 90er-Jahren sei er begeisterter Wrestling-Fan gewesen – viele Jahre später las er dann in einem Zeitungsartikel, dass es die Showkämpfe auch als Nischensport in der Schweiz gibt. Er besuchte die Wrestling Academy Rorbas bei Winterthur, wo auch Ale im Film trainiert. Der Dachstock in der alten Weberei mit dem selbstgebauten Ring habe ihn visuell sofort angesprochen. Was fehlte, war die Geschichte.

In der Anfängergruppe im Wrestling ist Alessandra die einzige Frau. Bild: Filmstill

Sechs Jahre später kam Bürgi zurück und sprach mit den Sportlerinnen und Sportlern. Darunter auch mit der Wrestling-Anfängerin Alessandra: «Ihre Geschichte hat mich sehr berührt», sagt er. Was als Kurzfilm geplant war, entwickelte eine Eigendynamik. Alle zwei bis drei Wochen war Bürgi mit der Kamera im Training und traf Alessandra privat für Interviews. «Ich bin ihr mit einer vorsichtigen Empathie begegnet», sagt Bürgi. Oft sei er so lange dageblieben, bis die Protagonisten die Kamera vergassen und den Mut fanden, mit grosser Offenheit zu sprechen.

Zur Person O'Neil Bürgi ist in Arbon aufgewachsen und hat an der F+F Schule für Kunst und Design in Zürich Film studiert. Heute lebt und arbeitet der 40-Jährige in Frauenfeld. Im Genre des Dokumentarfilms führte er bereits Regie bei «Fenster zum Jenseits» und «Dancing with the Storms». Für seine Arbeiten wurde der Filmemacher mehrfach ausgezeichnet, etwa mit seinem animierten Kurzfilm «Cat Noir». «Ale» war dieses Jahr an den Solothurner Filmtagen zu sehen und gewann den Preis für die beste Dokumentation beim Snowdance Independent Film Festival in Deutschland.

Alessandra will im Film ihre Ringfigur finden, ihren «Gimmick», den Charakter, den sie im Kampf verkörpern möchte. Man darf alles sein: Indianerhäuptling, Rockerbraut, Polizist. Es ist eine Suche, auch nach sich selbst: «Alessandra heisst ‹die Beschützerin›», sagt sie im Film. In der Familie habe sie früh die «Männerrolle» für den fehlenden Vater übernommen. In der Schule hatte sie deshalb mit Mobbing zu kämpfen: «Weil ich halt keine Frauensachen mache.» Das Frausein beschäftigt sie, auch in der Beziehung zu ihrer Mutter Josephine, einer meinungsstarken Frau aus Kamerun. Der Film gibt Alessandras Gedanken zum Erwachsenwerden, zu Verantwortung und Selbstfindung viel Platz. Die brisanten Themen wie Rassismus und Mobbing, die der Film streift, will Bürgi nicht in den Fokus stellen:

«Es sollte kein Problemfilm werden. Was ich zeige, soll vor allem lebensbejahend sein.»

In einer von Bürgis Lieblingsszenen wandert Alessandra nachts als Sicherheitsbeamtin mit der Taschenlampe zwischen alten Güterzügen hindurch. Dabei erzählt sie von der brüchigen Beziehung zu ihrem Vater. «Der tastende Lichtkegel der Taschenlampe steht sinnbildlich für den Moment in ihrem Leben, in welchem sie vielleicht nach etwas sucht, das noch im Schatten liegt», erklärt Bürgi. Mit versteckten Botschaften arbeitet Bürgi gern: Er erzählt Alessandras Geschichte elliptisch, lässt also Informationen aus, die man sich selbst erschliessen kann.

Eine Hommage an das Leben

Manchmal seien sie wie Kolleginnen, manchmal wie ein Ehepaar, beschreibt Alessandra die Mutter-Tochter-Beziehung. Bild: Filmstill

Alessandra hat grosse Pläne und trainiert hart. Wrestling-Veteran Chris Chavis animiert sie dazu, in einem Jahr die erste Show anzutreten. Doch dann kommt plötzlich alles anders. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. «Es ist eine Hommage an das Leben», sagt Bürgi. Und auch eine Hommage an den Dokumentarfilm selbst: Denn «Ale» sei eine Geschichte, wie sie nur das Leben selbst schreiben könne. «Das kann sich so kein Drehbuchautor ausdenken. Auch die Dynamik der Mutter-Tochter-Beziehung: Da müsste man lange suchen, um Schauspielerinnen zu finden, die das so authentisch verkörpern.»

Trailer zum Dokumentarfilm «Ale». O'Neil Bürgi

Das Rückgrat des Filmes bilden die Interviews auf dem Sofa mit Mutter Josephine. Dort geht es emotional zu und her. Fast kommt es zum Streit, stumme Vorwürfe stehen im Raum. «Die Kamera und ich waren vermutlich eine Art Ventil für Alessandra», sagt Bürgi. Manchmal wird er im Film Teil der Szene, indem er Alessandra oder ihrer Mutter eine Frage stellt: «Es ist alles da, die Geschichte, die Emotion. Man muss nur der tieferen Wahrheit auf die Spur kommen.»

In Frauenfeld startet der Film am 4. September um 20 Uhr im Cinema Luna. Der Regisseur und die Protagonisten sind anwesend. Im Kinok St.Gallen ist der Film für Oktober geplant.